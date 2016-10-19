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辽宁补选447名省人大代表 此前454名代表涉贿选
您当前的位置 ： 洛阳网  >  新闻中心  >  国内      来源： 京华时报 2016-10-23 10:32
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　　据新华社、央视报道辽宁省十二届人大七次会议筹备组第二次会议21日在沈阳举行，确认辽宁省14个设区的市补选的447名辽宁省第十二届人民代表大会代表资格有效。此前，因涉贿选案，有454名辽宁省人大代表的代表资格被终止。截至目前，辽宁省第十二届人民代表大会实有代表594人。

　　2016年10月18日至19日，辽宁省14个设区的市和有关选举单位补选丁成涛等447人为辽宁省第十二届人民代表大会代表。辽宁省第十二届人民代表大会第七次会议筹备组第二次会议同意代表资格审查委员会的审查报告，确认丁成涛等447人的代表资格有效。截至目前，辽宁省第十二届人民代表大会实有代表594人。

　　辽宁省十二届人大七次会议筹备组第二次会议强调，开好省十二届人大七次会议，对净化和营造辽宁良好的政治生态和从政环境，推进辽宁老工业基地新一轮振兴发展，具有十分重要的意义。要站在讲政治、讲大局的高度，进一步增强责任感和使命感，精心组织，周密安排，扎实有效做好会议筹备工作，确保大会顺利召开。

　　链接

　　9月17日，辽宁省人大十二届七次会议筹备组发出公告称：辽宁省第十二届人民代表大会第一次会议选举全国人大代表过程中，有45名当选的全国人大代表拉票贿选，有523名辽宁省人大代表涉及此案。

　　沈阳等14个市人大常委会和有关选举单位决定接受涉案的丁坤等452人辞去辽宁省第十二届人民代表大会代表职务。阜新市人大常委会决定罢免李峰的辽宁省第十二届人民代表大会代表职务，其他涉案代表有的已经在此前辞去代表职务，有的已调离本行政区，代表资格已经终止。铁岭市人大常委会决定接受吴野松辞去辽宁省第十二届人民代表大会代表职务。

　　依照有关规定，以上454名辽宁省第十二届人民代表大会代表的代表资格终止。

　　记者统计发现，此次被终止的代表名单至少有6人是副省级领导干部，多名正厅级干部，有不少还是现任职务，还有数十位省内著名企业家。

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[ 责任编辑： 席倩倩 ]
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