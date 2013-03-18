参考消息网10月23日报道境外媒体称，谈判人员22日说，索马里海盗已释放26名亚洲人质，在渔船Naham 3于2012年3月遭劫持后，他们遭囚禁将近5年。这些船员来自中国大陆、台湾以及柬埔寨、印尼、菲律宾和越南。

据台湾“中央社”22日报道，悬挂阿曼旗的Naham 3渔船，于2012年3月在塞舌尔南方遭海盗劫持后，船上船员成为遭索马里海盗挟持第二长久的人质。协助谈判营救的人质支持伙伴组织(Hostage Support Partners， HSP)协调员史蒂德表示，“我们很高兴宣布，Naham 3的船员于今天清晨获释。”

致力营救“被遗忘人质”的退役英国陆军上校史蒂德告诉法新社，让船员与家人团聚仍面临一项障碍：从加尔卡尤市接出他们，因为来自邦特兰和贾穆杜格地区的敌对部队正在当地激战。

史蒂德说：“加尔卡尤仍在战斗，因而目前非常危险，双方今晚互相砲轰。如果战斗停歇，我们将会于明天清晨前往，把他们接回内罗毕梳洗和接受医疗检查。”

联合国人道机构上周表示，加尔卡尤的冲突本月已造成至少11人死亡和超过5万人流离失所。

一旦被接出来，来自中国大陆、台湾以及柬埔寨、印尼、菲律宾和越南的这些船员，将会返回故乡与家人团聚。

史蒂德表示，“他们远离家人，在悲惨境况下熬过了4年半。”他说，这些船员营养不良，其中1名人质脚部有枪伤，另1人曾中风，还有1人罹患糖尿病。

反海盗非营利组织“海洋无海盗”发表声明说，海盗原本挟持29名船员，但其中1人于劫持过程中死亡，另2人于囚禁期间病死。