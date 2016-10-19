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中国航天员首次在太空与地面同步看《新闻联播》
您当前的位置 ： 洛阳网  >  新闻中心  >  国内      来源： 北京晨报 2016-10-23 10:16
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　　21日晚上，中央电视台《新闻联播》首次在太空播出，景海鹏、陈冬两名航天员在天宫二号实验舱内，首次天地同步收看到了《新闻联播》节目。两名航天员还进行了在轨脑力负荷、在轨情绪特征研究等实验和测试。

　　收看纪念长征新闻兴趣浓

　　晚上七点不到，天宫神舟组合体进入中继卫星天链03星的测控弧段，两名航天员按照计划安排，调整好天宫二号舱内的显示屏，等候《新闻联播》节目的开始。

　　新闻联播开始后，航天员景海鹏和陈冬站在显示屏前收看，当看到习近平总书记在《纪念红军长征胜利80周年大会》上的重要讲话时，两名航天员不时鼓掌。当节目播放到默哀环节时，两名航天员在万里之外的太空颔首肃立，一起为在长征途中和在各地革命斗争中英勇牺牲的革命烈士默哀。

　　据了解，在轨飞行任务期间，按照计划，地面科研人员将持续每天实时上传新闻联播，此外还将推送航天员自己喜爱的其他节目。

　　航天员科研训练中心航天医学工程总体室主任吴大蔚说，新闻联播只是这次天地心理支持中的一个部分。航天员中心还策划了很多内容，包括航天员个人感兴趣的一些人文关怀内容，内容暂时保密，后续他们也会慢慢地、一天一天按照策划给他们传上去，“要给他们惊喜”。

　　除了音视频节目，在天宫二号上航天员还可以与地面人员进行视频通话，往来电子邮件，丰富他们的太空生活。

　　载人航天工程办公室副主任杨利伟介绍说，现在航天员是飞天一个月，未来我国空间站建成之后，航天员生活时间会更长，变为一个常态化的工作。比如说航天员将来可能会半年一轮换，这么长时间，航天员在上面需要了解一些在地面的情况以及国家社会的新闻。

　　大脑思维指挥控制实验测试30分钟

　　这一天，两名航天员早早起床，按计划照料了蚕宝宝。随后他们打开舱内新安装的折叠工作台，取出电脑开始了一天的工作。景海鹏头上戴着一个黑色的头套出现在画面中，这是航天员正在进行在轨脑力负荷测试，目的是研究航天员在太空中的用脑情况。

　　脑机交互是目前国际上的尖端技术，在不使用语言和动作的前提下，仅依靠大脑的思维就能实现指挥控制。如今科研人员把这项技术首次搬上太空，就是为了验证这项技术的空间适应性，整个脑机交互实验持续了三十分钟，按计划，航天员还将多次在轨进行这项实验。

　　生菜只种不吃验证养分水分传导

　　按计划，两名航天员继续进行太空植物栽培实验。在太空中组装植物种植箱可并非一件容易的事，两名航天员忙碌了3个多小时。安装完毕后，航天员陈冬用手持摄像机下传了整个实验过程。

　　杨利伟介绍说，航天员要围绕工作台工作，这样他们就能把自己的脚都放在脚限制器里，固定自己，使他们整个人的工作状态就像在地面工作一样。

　　塑料膜覆盖的是九颗生菜种子。之所以带生菜来太空，是因为生菜的生长周期刚好是30天，跟航天员天宫驻留时间吻合，而且它的环境适应性很强、又非常受人们喜爱，因此生菜这回就有幸入选，成为我国首次在太空接受栽培实验的植物。这次种植的植物不会食用，而是作为实验样本采集相关的数据。

　　据航天员科研训练中心环控生保研究室王隆基介绍，此次实验主要是验证在微重力环境下，水分养分的传导控制技术，还有检测技术，第二是验证在轨播种时植物的间苗和自主的照料技术，第三是获取植物光合作用产生的氧气量，最后是收获植物的植物量，还有植物的营养品质以及可食用性等这方面的数据。

　　此次实验的意义是，中期的驻留有30天，通过植物这个实验，可能会对航天员带来身心方面的愉悦，提高航天员在轨工作的效率和生活的心情。

　　进行实验的同时，航天员还换上的企鹅服，腰部有深蓝颜色环带。这也是在天宫二号舱内航天员穿的最多的服装，航天员需要克服衣服里面的弹力机构的阻力，来达到锻炼肌肉的目的。

　　午饭前，航天员陈冬利用一根弹力绳进行了拉力锻炼。从手臂到胸背部，为了防止失重环境下肌肉萎缩，每天这样的拉力锻炼是必不可少的。有两次太空飞行经历的景海鹏则漂浮在舱内，尽情享受失重状态下奇妙的锻炼。

　　(北京晨报)

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[ 责任编辑： 席倩倩 ]
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