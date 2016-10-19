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国考中央职位竞争远高于基层 最热岗已近6500:1
您当前的位置 ： 洛阳网  >  新闻中心  >  国内      来源： 中国新闻网 2016-10-23 11:43
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　　中新网北京10月23日电(记者阚枫)目前，2017年国家公务员考试报名已接近尾声，截至22日的数据显示，报名系统审核通过的人数超过88万人，最热职位来自民盟中央，竞争比已接近6500:1。目前，仍有400余职位“零报名”，这些职位多来自偏远地区的基层岗位。

　　资料图。黄威铭摄

　　哪里的职位竞争激烈？

　　——中央职位竞争远高于基层

　　根据华图教育的统计，截至22日16时30分，本次国考报名系统已审核通过了886376人，高于去年同期。

　　本次国考共有120多个中央机关及其直属机构和参照公务员法管理的事业单位计划招录2.7万余人，比去年略有减少，不过，从报名情况来看，今年的国考报名总数或将超过去年。

　　目前，本次国考招录职位的平均竞争比约为32:1。不过，从大的范围观察，若将国考职位分为中央、省(副省)级、市(地)级、县(区)及以下等四个层级，中央层级职位的竞争远高于基层。

　　按照中公教育的统计，目前，中央层级职位的平均竞争比接近60:1，其中，“中央党群机关”职位的平均竞争比已经超过90:1，省(副省)级职位竞争比为39:1，市(地)级职位的竞争比为34:1，而县(区)及以下职位的竞争比最低，为29:1。

　　专家分析，造成这种现象的原因不仅仅是因为县乡职位层级较低，还有一部分原因是因为县级以下职位很多要求本单位最低服务年限为5年(含试用期)，且需经常下乡入户，工作强度较大，条件较为艰苦等。

　　资料图：2015年11月29日，在合肥工业大学考点，考生排队进场。中新社记者张娅子摄

　　哪个职位报名“最火”？

　　——民盟中央一职竞争近6500:1

　　报名接近尾声，本次国考竞争最大的岗位也基本可以锁定，这个岗位为民盟中央办公厅的“接待处主任科员及以下”。

　　该职位仅招录1人，职位的介绍为“从事机关公务接待的服务工作，机关会议和活动的筹备工作”。截至22日16时30分，这一职位报名数已有6475人。

　　目前，竞争程度超过“千人选一”的岗位有三个，除了上述最热岗位，还有来自中国民航局华东地区管理局的一个职位(1088:1)，以及来自全国政协机关的一个职位(1006:1)。

　　从近三年的国考数据观察，2015年国考，报名最热职位的竞争比为2625:1，2016年国考招录，最热职位竞争达到2847:1，本次国考报名还有两天时间，但最热岗的竞争程度已创下三年来最高。

　　资料图。2016年4月23日，2016年度山东省公务员录用笔试在全省同步举行。中新社发孙文潭摄

　　哪些系统报名最多？

　　——超50万人报考国税系统

　　从大的系统来分析，历年国考，国税系统都是招录大户，今年的情况也不例外。今年国税系统招录职位有9455个，计划招录17476人，占总招录人数的64.58%。

　　截至22日的统计，本次国考报名还剩两天的时候，报考国税系统的人数就超过50万。目前，本次国考报名中，报名人数最多的十大部门全部来自国税系统，这其中报名人数最多的是广东省国税局。

　　本次国考招录中，广东省国税局共有342个职位计划招录900人，而截至22日的统计显示，报考广东省国税局的人已接近3万人。

　　吸引报考人数最多的前十大部门中，除了广东国税，还有山东、四川、贵州、江苏、甘肃、河南、浙江、新疆和内蒙古的国税局，这十个部门吸引的报名总数已超过24万人。

　　资料图。中新网记者阚枫摄

　　哪些职位报名“遇冷”？

　　——400余职位无人问津多为偏远基层岗位

　　国考报名接近尾声，连日来，国家公务员局考试录用司连续发布《关于报考人数较少职位情况的特别提醒》，提醒广大考生结合职位特点和自身条件，理性选择报考职位。

　　为了引导考生关注报名“遇冷”的职位，国家公务员局还不断汇总无人通过资格审查职位和资格审查合格人数比例较低职位(小于3:1)的相关信息。

　　从近两天的报名数据来看，“零报名”的职位数也在快速减少。截至22日16时30分的统计数据，目前共有15116个职位有考生通过了审核，占总职位数的97%，但仍有473个职位尚未破零。

　　在473个暂时无人报考的岗位中，有254个是属于中央行政机关(省级及以下)以下，占了无人报考岗位的54%，而中央党群机关这一大类只有1个职位暂时无人报考。

　　“目前来看，无人报考职位多为一些偏远地区的基层岗位，除此以外，也有部分无人报考的岗位是因为专业条件、服务年限、基层工作经验等的要求过高，使大部分考生望而却步。”华图教育教学研究院院长乔海波分析，近年来，国考招录政策加大对偏远地区和基层岗位的倾斜，考生可以根据实际情况选择这些岗位报考，切忌盲目好高骛远。(完)

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[ 责任编辑： 席倩倩 ]
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