继承发扬伟大长征精神努力建设世界一流军队

——习近平总书记在纪念红军长征胜利80周年大会上的重要讲话在全军和武警部队引起热烈反响

新华社北京10月22日电 长征是人民军队的光荣，光荣的人民军队必须永远继承红军长征的伟大精神和优良作风。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平在纪念红军长征胜利80周年大会上发表的重要讲话在全军和武警部队引起热烈反响。广大官兵一致表示，在新的长征路上，要继承和发扬伟大的长征精神，以党在新形势下的强军目标为引领，深入贯彻新形势下军事战略方针，坚持政治建军、改革强军、依法治军，努力建设世界一流军队，为维护国家安全和世界和平而矢志奋斗。

紧紧追随红色路标，始终听党话跟党走

在风雨如磐的长征路上，崇高的理想，坚定的信念，激励和指引着红军一路向前。正是在党的坚强领导下，红军取得了长征的伟大胜利。

军委机关各部门在学习讨论中认为，党的领导，就是人民军队的红色路标。只有始终坚持党对军队绝对领导，才能确保部队建设坚定正确的政治方向。大家结合工作实际纷纷表示，一定要保持党对军队绝对领导的政治优势，坚决做到毫不动摇听党话跟党走。

东部战区陆军官兵表示，红军长征胜利，靠的就是信仰这座不灭的灯塔。第12集团军某特种作战旅官兵排练话剧《草地党支部》，用艺术的形式诠释了当年连队前辈在长征中“铁心跟党走，一步不掉队”的精神。第1集团军某师官兵在收看大会直播后纷纷表示，作为红军传人，要把忠诚于党的红色基因传承下去，坚决做到听党指挥、召之即来、来之能战。

党的旗帜就是军队的旗帜，党的意志就是军队的意志，党的方向就是军队的方向。火箭军官兵在学习讨论中认为，新形势下一定要发挥政治工作生命线地位作用，强化党的创新理论武装，打赢意识形态攻坚战。正在戈壁大漠执行演练任务的官兵利用任务间隙开展讨论交流，将使命与任务相结合，激发出饱满的战斗热情，圆满完成任务。

永远保持红军本色，不断发扬光荣传统

红军打胜仗，人民是靠山。一部红军长征史，就是一部反映军民鱼水情深的历史。

中部战区官兵表示，我们党始终根植于人民，以自己的模范行动，赢得人民群众的真心拥护和支持。在新时期，我们依然要始终保持同人民群众的血肉联系，始终把人民装在心中。中部战区陆军某工程维护团不忘人民军队根本宗旨，积极开展精准扶贫活动，近年来投入30余万元帮助群众修建光伏发电站、乡村道路等基础设施，增进军民团结。

深挖红色“传家宝”，用好红色“教科书”。在一支支红军部队，官兵们表示，要把学习贯彻讲话精神作为“红色基因代代传”工程的重要内容突出出来，在营造红色氛围、打造红色营区上下功夫，教育引导官兵保持红军本色。

南部战区陆军某红军团“大渡河连”官兵在连史馆高唱连歌，重温当年连队勇士们强渡大渡河的英雄事迹，探寻革命前辈攻坚制胜的精神密码；北部战区陆军第26集团军“开国大典红一师”持续开展讲红色故事、看红色影片等活动，推进红军血脉与长征精神代代相传；西部战区陆军某红军师、某舟桥团充分利用驻地红色资源，在哈达铺红军长征纪念馆等10多个长征遗址组织官兵忆长征路线、讲长征故事，让官兵感悟先辈遗志，不忘红军光荣传统。

军事科学院、国防大学、国防科技大学党委领导和教职员工围绕重要讲话精神展开热烈讨论。大家表示，作为军事院校和科研机构，必须在保持和发扬优良传统、锻造和培育强军文化上站到前沿，要大力弘扬长征精神，努力打造战略高地、信仰高地和人才高地，为改革强军提供有力的人才和智力支撑。

走好新的长征路，为改革强军注入强大动力

每一代人有每一代人的长征路，每一代人都要走好自己的长征路。当前，人民军队正处于深化国防和军队改革的关键时期。这场整体性、革命性变革，无疑是人民军队的“新长征”。

战略支援部队、东部战区、南部战区、西部战区、北部战区、中部战区的官兵表示，在改革强军的崭新征程上，必须自觉在大局下定位、思考、行动，不断强化政治意识、大局意识、号令意识，自觉拥护改革、积极支持改革、坚定投身改革，把对党忠诚、听党指挥、向党看齐体现到落实改革任务上，为推动改革强军持续注入强大动力。

各军区善后办工作办公室官兵在学习讲话精神后表示，在军队改革关键期，更要大力弘扬长征精神，要在深化改革中体现忠诚、党性和品格，扎实工作，保持部队高度稳定和集中统一，坚决完成改革任务。

正在远海大洋执行战备巡逻任务的海军官兵表示，一定牢记嘱托，弘扬长征精神，坚定理想信念，誓死保卫祖国领土不受侵犯。马鞍山舰全体舰员表示，要以时不我待、只争朝夕的精神，认真履职尽责，成为党和人民信赖的坚强海上力量。

驻守在祖国大陆最南端的空军航空兵某师官兵在学习讨论中表示，要把思想和行动统一到讲话精神上来，锻造随时能够履行使命任务，让党和人民放心的“南疆利剑”。武警新疆总队官兵表示，走好新的长征路，深感责任重大，全体官兵一定苦练本领、坚守岗位，为维护边境稳定、社会和谐奉献力量。

在科尔沁草原和岭南大地参加演习的陆军官兵，在演习间隙通过新闻客户端等新媒体第一时间学习重要讲话。他们表示，要把长征精神融入到血脉里、践行在岗位中、发扬在训练场，不断提升部队战备训练水平。

正在南苏丹、黎巴嫩、马里等地执行维和任务的部队克服时差，采取录播的方式，组织官兵收看收听大会盛况、学习重要讲话。官兵们纷纷表示，越是走出国门，越体会到责任的重大，一定圆满完成维和任务，向党和人民交上一份满意的答卷。(执笔记者：曾涛参与采写：李兵峰、邵敏、代宗锋、黄建东、罗鑫、孟伟建、欧阳治民、凌涛)