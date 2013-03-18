洛阳网首页  新闻  县区  百姓呼声  律师在线  百科  房产  娱乐  游戏  电子报  网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳 | 国内 | 国际 | 娱乐 | 体育 | 财经 | 社会
习近平在纪念长征胜利80周年大会上重要讲话在全军和武警部队引起热烈反响
您当前的位置 ： 洛阳网  >  新闻中心  >  国内      来源： 新华社 2016-10-22 19:21
分享到：

　　继承发扬伟大长征精神努力建设世界一流军队

　　——习近平总书记在纪念红军长征胜利80周年大会上的重要讲话在全军和武警部队引起热烈反响

　　新华社北京10月22日电 长征是人民军队的光荣，光荣的人民军队必须永远继承红军长征的伟大精神和优良作风。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平在纪念红军长征胜利80周年大会上发表的重要讲话在全军和武警部队引起热烈反响。广大官兵一致表示，在新的长征路上，要继承和发扬伟大的长征精神，以党在新形势下的强军目标为引领，深入贯彻新形势下军事战略方针，坚持政治建军、改革强军、依法治军，努力建设世界一流军队，为维护国家安全和世界和平而矢志奋斗。

　　紧紧追随红色路标，始终听党话跟党走

　　在风雨如磐的长征路上，崇高的理想，坚定的信念，激励和指引着红军一路向前。正是在党的坚强领导下，红军取得了长征的伟大胜利。

　　军委机关各部门在学习讨论中认为，党的领导，就是人民军队的红色路标。只有始终坚持党对军队绝对领导，才能确保部队建设坚定正确的政治方向。大家结合工作实际纷纷表示，一定要保持党对军队绝对领导的政治优势，坚决做到毫不动摇听党话跟党走。

　　东部战区陆军官兵表示，红军长征胜利，靠的就是信仰这座不灭的灯塔。第12集团军某特种作战旅官兵排练话剧《草地党支部》，用艺术的形式诠释了当年连队前辈在长征中“铁心跟党走，一步不掉队”的精神。第1集团军某师官兵在收看大会直播后纷纷表示，作为红军传人，要把忠诚于党的红色基因传承下去，坚决做到听党指挥、召之即来、来之能战。

　　党的旗帜就是军队的旗帜，党的意志就是军队的意志，党的方向就是军队的方向。火箭军官兵在学习讨论中认为，新形势下一定要发挥政治工作生命线地位作用，强化党的创新理论武装，打赢意识形态攻坚战。正在戈壁大漠执行演练任务的官兵利用任务间隙开展讨论交流，将使命与任务相结合，激发出饱满的战斗热情，圆满完成任务。

　　永远保持红军本色，不断发扬光荣传统

　　红军打胜仗，人民是靠山。一部红军长征史，就是一部反映军民鱼水情深的历史。

　　中部战区官兵表示，我们党始终根植于人民，以自己的模范行动，赢得人民群众的真心拥护和支持。在新时期，我们依然要始终保持同人民群众的血肉联系，始终把人民装在心中。中部战区陆军某工程维护团不忘人民军队根本宗旨，积极开展精准扶贫活动，近年来投入30余万元帮助群众修建光伏发电站、乡村道路等基础设施，增进军民团结。

　　深挖红色“传家宝”，用好红色“教科书”。在一支支红军部队，官兵们表示，要把学习贯彻讲话精神作为“红色基因代代传”工程的重要内容突出出来，在营造红色氛围、打造红色营区上下功夫，教育引导官兵保持红军本色。

　　南部战区陆军某红军团“大渡河连”官兵在连史馆高唱连歌，重温当年连队勇士们强渡大渡河的英雄事迹，探寻革命前辈攻坚制胜的精神密码；北部战区陆军第26集团军“开国大典红一师”持续开展讲红色故事、看红色影片等活动，推进红军血脉与长征精神代代相传；西部战区陆军某红军师、某舟桥团充分利用驻地红色资源，在哈达铺红军长征纪念馆等10多个长征遗址组织官兵忆长征路线、讲长征故事，让官兵感悟先辈遗志，不忘红军光荣传统。

　　军事科学院、国防大学、国防科技大学党委领导和教职员工围绕重要讲话精神展开热烈讨论。大家表示，作为军事院校和科研机构，必须在保持和发扬优良传统、锻造和培育强军文化上站到前沿，要大力弘扬长征精神，努力打造战略高地、信仰高地和人才高地，为改革强军提供有力的人才和智力支撑。

　　走好新的长征路，为改革强军注入强大动力

　　每一代人有每一代人的长征路，每一代人都要走好自己的长征路。当前，人民军队正处于深化国防和军队改革的关键时期。这场整体性、革命性变革，无疑是人民军队的“新长征”。

　　战略支援部队、东部战区、南部战区、西部战区、北部战区、中部战区的官兵表示，在改革强军的崭新征程上，必须自觉在大局下定位、思考、行动，不断强化政治意识、大局意识、号令意识，自觉拥护改革、积极支持改革、坚定投身改革，把对党忠诚、听党指挥、向党看齐体现到落实改革任务上，为推动改革强军持续注入强大动力。

　　各军区善后办工作办公室官兵在学习讲话精神后表示，在军队改革关键期，更要大力弘扬长征精神，要在深化改革中体现忠诚、党性和品格，扎实工作，保持部队高度稳定和集中统一，坚决完成改革任务。

　　正在远海大洋执行战备巡逻任务的海军官兵表示，一定牢记嘱托，弘扬长征精神，坚定理想信念，誓死保卫祖国领土不受侵犯。马鞍山舰全体舰员表示，要以时不我待、只争朝夕的精神，认真履职尽责，成为党和人民信赖的坚强海上力量。

　　驻守在祖国大陆最南端的空军航空兵某师官兵在学习讨论中表示，要把思想和行动统一到讲话精神上来，锻造随时能够履行使命任务，让党和人民放心的“南疆利剑”。武警新疆总队官兵表示，走好新的长征路，深感责任重大，全体官兵一定苦练本领、坚守岗位，为维护边境稳定、社会和谐奉献力量。

　　在科尔沁草原和岭南大地参加演习的陆军官兵，在演习间隙通过新闻客户端等新媒体第一时间学习重要讲话。他们表示，要把长征精神融入到血脉里、践行在岗位中、发扬在训练场，不断提升部队战备训练水平。

　　正在南苏丹、黎巴嫩、马里等地执行维和任务的部队克服时差，采取录播的方式，组织官兵收看收听大会盛况、学习重要讲话。官兵们纷纷表示，越是走出国门，越体会到责任的重大，一定圆满完成维和任务，向党和人民交上一份满意的答卷。(执笔记者：曾涛参与采写：李兵峰、邵敏、代宗锋、黄建东、罗鑫、孟伟建、欧阳治民、凌涛)

　
 返回洛阳网首页>>
[ 责任编辑： 潘亮 ]
分享到：
相关阅读
  • ·37岁孕妇医院待产羊水破裂 医生：等我上班了再生
  • ·饮食减肥最快的秘诀 6个饮食妙招教你吃成瘦子
  • ·中方项目负责人：雾霾净化塔实为艺术品治标不治本
    • 地暖辐射会致病？假的！
    地暖辐射会致病？假的！
    限贷政策后 买方凑不够首付款是否违约?
        近期房价上涨的确有些夸张,政府及时出台相关政策进行调整也是合理,但这种调整或多或少会对调整前签订合同的...
  • ·新房二手房成交量下跌 买房人怎么选？
  • ·[房产]买房一定要警惕！这9类房最危险
  • ·[房产]瓷砖“包铺贴”到底有多远 有前途但难普及
    •  
    		 
    新闻排行
  • 古城快速路一期主体工程预计11月开工 ...
  • 飞机空中抛油58吨 紧急备降挽救乘客性命
  • 一颗珍珠逼停成都地铁：车门关不上 列...
  • 河南米字形高铁这一“点”开建 预计20...
  • 湖南电视台女副台长获外国居留权被开...
  • “洛阳造”旋翼机“飞”向全国
  • 美国大叔欲驾“草船”横渡太平洋全程1...
  • 走进铁军师史馆 重温长征“开路先锋”...
  • 洛阳电网2016年11月份停电公示（上）
  • 洛阳市召开“小散乱差”污染企业整治...
    		•
    百姓呼声
    回复：望春门街关林路口不能南北直通问题
    回复：城镇居民为何拿的是农村退休工资
    精彩图片
    组图：惊艳！蒋勤勤戏...
    四川黑水满山红叶 犹如...
    男子引爆氢气球庆祝婚礼
    美总统大选“三辩”在即
    精彩热帖

    胡杨中的美女

    秋耕图

    网友画漫画呼吁修路

    湿屈青条折 寒飘黄叶多
    /和农友三天二夜游沁河纪实照片
    /中 秋 夜 月
    /走来走去，飞来飞去 ，一个目的 —— 找吃
    娱 乐

    衬衫+牛仔裤 袁姗...

    仙剑三美出席活动...

    乔任梁生前女友合照

    李冰冰“贵妃”躺
    生活 洛阳天气 水费查询 电费查询 房屋租售 彩票开奖 快递查询
    交通 洛阳地图 洛阳航班 洛阳公交 长途客车 火车时刻 旅游线路
    政务 政府机关 违章查询 个税计算 查公积金 户籍查询 办出入境
    网点 银行网点 洛阳医院 教育学校 社保查询 移动通信 保险理财
    优惠 商场打折 团购导航 特价酒店 休闲娱乐 潮流热卖 美食情报
    资讯 人才招聘 特色餐饮 股票行情 教育培训 购车手册 养生课堂
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南中冶律师事务所 张彦立 不良信息举报电话：（0379）65233605