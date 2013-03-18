原标题：高速路指路牌：对不起，我超前预告了

二绕上“G50-13乐至重庆”出口未开通

二绕上，显示“G50-13乐至重庆”出口去往重庆的标志牌

跟着指路牌经二绕去重庆，最后竟走到了断头路

省高速公路管理局：成安渝高速还未通车，将尽快遮挡超前预告信息

柯先生准备去往重庆，他上了成南高速，沿着路上的“重庆”标志牌一路前行，上了第二绕城高速，正准备进入二绕去重庆的出口时，却发现路口矗立着一堵水泥墙，墙的前方摆放着警示筒。指路牌将他引到了一条断头路上。

省高速公路管理局回应，原预计成安渝高速公路将和二绕同步通车，所以标志牌上预告了相关信息。不过该高速至今未通车，下一步，他们将尽快遮挡部分超前预告信息。

跟着高速标志牌去重庆他开到了一堵墙前

柯先生准备去重庆，10月20日晚间11时左右，他驾车从绕城高速进入成南高速。“沿着成南高速开了很长一段路”，柯先生回忆，自己看到一块标志牌上写着“重庆”的字样后，他没有听从导航让他直行的提示，沿着出口上了另外一条路。事后，他回忆，自己上的应是第二绕城高速。进入标志牌指引的路后，沿路柯先生也能看到“重庆”字样的标志牌。不久，他看到了去往重庆的出口，在标志牌下有两个反光物品。当柯先生驶近时发现，反光的是两个警示筒，警示筒后面矗立着一堵墙——这是一条断头路。

无奈，柯先生只好沿着二绕继续行驶，在不远处加油站工作人员的指引下，他在龙泉湖收费站下了高速，经由成简快速通道上成渝高速，并最终在凌晨4点半到达重庆，“高速公路指示牌，怎么把我引到一条断头路上去了，还好我车速不快，如果车速快的话，又是晚上，撞上那堵墙，后果不堪设想。”柯先生说。

按指示牌经二绕去重庆

记者也没走通

昨日上午，成都商报记者驱车驶入成南高速。不久，沿路即能看到多块写有“第二绕城高速渝蓉高速方向”的标志牌。跟着一路的标志牌，成都商报记者来到成南高速的二绕出口，标志牌上明确写着：“G50-13乐至重庆”。

按标志牌的指示进入二绕后，沿路记者注意到“G50-13渝蓉段”、“G50-13乐至重庆2km”等标志牌，不断出现在路旁。跟随着标志牌的指引，记者行驶了约20km，来到了“G50-13乐至重庆”的出口。远远望去，出口前摆放着红白格子的警示筒，筒后方的路面上横着一堵水泥墙。出口上方的标志写着：G50-13乐至重庆出口63B“。

记者从五凤收费站进入二绕另一侧，沿路也能看到“G50-13乐至重庆”的标志牌，不过跟随指引到达“G50-13乐至重庆”出口时，依然是水泥墙挡道。

加油站员工：

多的时候一天十多个人来这问路

沿着二绕继续向南行驶约2km，是龙泉湖服务区。提起“去重庆怎么走”，服务区内加油站的工作人员直呼“特别多人在问”。

去年年底，成都第二绕城高速全线通车。他回忆，今年年初加油站开张，此后就陆续有人到加油站问路，多的时候一天有10个左右。“都是问去重庆怎么走的。”在与司机们的沟通中，他了解到，这些司机都是跟着标志牌上的指引过来的。“我们也希望尽快把标志牌修改了，每天来往这么多司机。”

服务区的一位工作人员告诉记者，沿着二绕继续往南开5km左右，便是二绕与成渝立交互通出口，“可以从那里上高速去重庆”。不过21日下午，记者却发现：成渝互通匝道施工，出口封闭。龙泉湖收费站工作人员表示，如果去重庆，目前只能在该收费站下高速，接着经由成简快速通道再上成渝高速。

官方回应

二绕贯通前以为成安渝高速会同步通车

为何会形成这样的状况？21日下午，四川省高速公路管理局相关负责人介绍，成都第二绕城高速公路在去年年底全线贯通，贯通前预计成安渝高速公路将同步通车，“故在成都第二绕城高速公路和与其相邻的高速公路(如成南高速)上预告了相关信息。”

“由于种种原因，该高速公路至今未通车。”他表示，相关经营管理单位未根据路网实际情况遮盖高速公路的预告信息，误导了部分司乘人员。“省高速公路管理局将再次督促相关单位切实履行责任，尽快遮挡部分超前预告信息。”成都商报记者 彭亮 摄影报道