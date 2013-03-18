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首个铁路旅客失信黑名单公布：乘客持假证坐车被拘
您当前的位置 ： 洛阳网  >  新闻中心  >  国内      来源： 新京报 2016-10-22 11:00
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　　首个铁路旅客失信“黑名单”公布

　　南昌铁路局与江西省信用中心联合发布，一乘客使用伪造证件登车被行拘

　　新京报讯 坐火车不买票或者使用假冒证件乘车，以后可不仅仅是补齐票款就完事了，还可能会面临更多“麻烦”。近日，江西省信用中心网站发布了首个铁路不诚信旅客黑名单，一乘客使用伪造证件乘车被查，不良记录可能会影响其银行贷款、个人评优等。

　　乘客伪造证件坐南铁火车被拘5天

　　10月20日，“信用江西”网站上发布江西省首个铁路不诚信旅客黑名单。这是江西省信用中心与南昌铁路局自今年7月份共同签订《信用信息共享合作协议》以来，首次公开发布的铁路不诚信旅客黑名单。

　　据了解，铁路不诚信旅客行为包括：持伪造、涂改车票乘车；借用、冒用、伪造、涂改学生证、残疾军人证、伤残人民警察证、残疾人证等购买须凭证购买的车票并乘车；无票乘车或越级(席)乘车，经站车工作人员查实，仍拒不办理补票手续的。

　　根据“信用江西”网站曝光的内容，9月4日，欧阳某某持伪造证件，准备乘坐K4979次列车，在进站口被铁路工作人员发现后，送九江市公安局拘留所行政拘留五日，并收缴其伪造的证件。

　　按照《信用信息共享合作协议》，对南昌铁路局所辖铁路车站和旅客列车范围内发生的旅客主观故意违章乘车行为信息，江西省信用中心将在“信用江西”网站进行公示并记入个人信用记录，记录信息保留5年。

　　记者从铁路部门了解到，旅客诚信名单这种做法并不是新事物，自2014年《铁路安全管理条例》实施以后，各地铁路部门就针对旅客破坏乘车秩序，影响铁路运行安全的行为进行了“黑名单”尝试。但由于旅客失信名单并没有相关的处罚依据，这种记录对旅客违规行为的约束力还不足。

　　南昌铁路局与江西省信用中心联合发布旅客失信信息，是旅客失信记录的“升级版”，业内专家介绍，以前的失信记录主要是起到提醒违规旅客的作用。“签一个下次不再犯的承诺书，这对大部分人来说没有影响。”他认为，铁路乘客失信记录与个人信用记录联合是个人征信的发展趋势，也能从更有效的途径约束违规行为个人。“比如影响他个人评优，个人社会声誉，如果和银行建立征信联系，还可能影响其贷款，这个对个人的约束力就更强了。”

　　北京铁路局未公开曝光过失信旅客

　　新京报记者从北京铁路局了解到，北京铁路局从2014年起就建立了“铁路乘车诚信管理系统”，北京铁路局在包括河北省各火车站在内的全局客运办理站对无票乘车旅客以及使用伪造证件乘车的旅客实行告知确认。

　　据统计，从2014年9月1日至2016年1月21日，北京铁路局共计发出《无票乘车告知确认书》17534张、《动车组列车内吸烟告知确认书》42张、共查堵并移交公安部门利用挂失补乘车违法嫌疑人8人。但该系统建立以来，北京铁路局还没有通过公开渠道曝光过失信旅客。

　　-探访

　　北京被录入诚信系统旅客后期购票乘车限制未明确

　　“如果旅客恶意逃票、持伪造票证乘车，将签署《无票乘车告知确认书》……”昨天下午，北京西站北广场进口外的广播正在播放《铁路安全条例》宣传内容。

　　记者昨日在火车站看到，《无票乘车告知确认书》为半张A4纸大小，其内容为“您于某年某月某日无票乘车从某站出站，未主动补票……您的行为将实名记录在‘铁路乘车诚信管理系统’”。

　　记者注意到，在告知书下面还明确要求需要乘车人签字，并注明其证件号码。

　　据了解，从铁路实名制购票实施以后，铁路部门设立了铁路乘车诚信管理系统，对伪造、涂改、过期车票或伪造乘车减价凭证乘坐火车，无票乘车或买短坐长、借用他人乘车证件乘车等不法乘车行为录入“北京铁路局乘车诚信管理系统”。

　　不过，北京铁路部门相关工作人员也告诉记者，目前暂时没有明确被录入诚信系统的旅客后期购票、乘车等会受到明显限制，但所有无票乘车的乘客在补票时均会收到一份《无票乘车告知确认书》。不仅如此对借用、冒用、伪造、涂改身份证件乘车的旅客，铁路部门还将交由公安部门处理。(记者 郭超)

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[ 责任编辑： 周萌 ]
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