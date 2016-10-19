济南一男子入校劫持学生

人质获救警方称嫌犯因欠债制造事端

京华时报讯 昨天上午10时许，山东省济南市历城区郭店中学发生持刀劫持人质事件。据济南警方通报称，经过3小时的谈判，警方强行将犯罪嫌疑人制服，被劫持的男生安全获救。

谈判无果警方强行制服

昨天上午，有网友称，当天10时许一男子进入郭店中学，持刀砍伤老师并劫持一名学生。因临近中午时分，部分前来给学生送饭的家长聚集在学校门口。网友提供的现场图片显示，部分身着校服的学生滞留在学校操场。学校附近停有数辆警车，校园内一辆120救护车待命。

昨天下午，济南警方通过官方微博通报此事。21日10时许，济南市局接到报警称，一名男子不听保安拦阻，驾车强行闯入历城区郭店中学，进入教学楼，用约60厘米长的砍刀将上前拦阻的教工砍伤，随后又闯入学生教室，将一名男学生劫持。济南市公安局抽调100余名精干警力，经过3个多小时的谈判，在谈判无果的情况下，强行将犯罪嫌疑人制服。人质安全获救，没有受到任何伤害。

嫌疑人欠巨额债款生事

经警方初步调查，嫌疑人杨某某系历城区郭店办事处村民。因经营不善，欠下巨额债款，故意制造事端，引起社会关注，造成社会影响。当地警方表示，目前受伤教工正在医院接受治疗，无生命危险。

历城区居民陈女士的弟弟就读于郭店中学，她说，被劫持的男学生就读初中二年级三班，在一楼教室内遭到劫持。陈女士透露，嫌犯33岁，家里有两个孩子，与被劫持的人质家里有经济纠纷。在劫案发生期间，嫌犯的家人也来到现场进行劝说。

陈女士表示，郭店中学是历城区排名第二的初中，在当地口碑也很好。

老师现场紧急疏散学生

在昨天下午的情况通报会现场，警方透露了一些细节。据称，该男子驾驶的是一辆黑色轿车，趁校内出车大门敞开，不顾保安劝阻强行进入校内，闯到教学楼下，跑入教学楼。该男子大喊大叫，一名从二楼下楼的男教工对其进行劝阻，此后头部被连砍两刀。警方称，男子持刀进入教室时有老师正在上课，老师随即安排其他学生进行紧急疏散以确保安全。

对于该男子是否存在精神方面疾病，当地警方表示有待进一步司法鉴定。目前当地相关部门已邀请专家，将对被劫持学生和全校学生进行心理疏导。(记者 樊瑞)