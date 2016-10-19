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为打赢空气质量保卫战 京津冀将共建国家禁煤区
您当前的位置 ： 洛阳网  >  新闻中心  >  国内      来源： 新京报 2016-10-22 11:00
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　　京津冀三地将共建国家“禁煤区”

　　为打赢今冬明春空气质量保卫战；将淘汰10蒸吨及以下燃煤锅炉，排放未达标钢铁企业错峰生产

　　为打赢今冬明春空气质量保卫战，20日下午，京津冀及周边地区大气污染防治协作小组召开第七次会议，会议提出将在北京、天津、保定、廊坊建设国家“禁煤区”。

　　会议对做好今冬明春大气污染防治工作作出了部署，提出京津冀核心区重点治理燃煤污染。北京、天津、保定、廊坊将有序加快建设国家“禁煤区”，基本淘汰城镇地区10蒸吨及以下燃煤锅炉。

　　四城将加快建设国家“禁煤区”

　　根据今年5月印发的《大气十条》强化措施，到2017年，北京市PM2.5年均浓度要降至60微克／立方米左右，其中南部四区(丰台、通州、房山、大兴)要达到65微克／立方米左右，天津市达到60微克／立方米左右，保定、廊坊分别达到77微克／立方米和65微克／立方米左右。

　　为完成该目标，强化措施中提出一系列强化举措，其中备受关注的就是在京津冀划定禁煤区和煤炭质量控制区。根据计划，将以京昆高速以东、荣乌高速以北，天津、保定、廊坊市与北京接壤的区县之间区域划定为禁煤区，除煤电、集中供热和原料用煤企业外，2017年10月底前，完成燃料煤炭“清零”。京津冀区域禁止销售超过三地煤炭质量标准的燃料煤炭。

　　力争提前完成老旧车淘汰任务

　　前9个月的检测数据表明，区域的二氧化氮污染比较突出，七省区市的70个地级以上城市中，29个城市二氧化氮浓度出现反弹，这与老旧机动车数量多、新车增长快等原因有关。京津冀及周边地区大气污染防治协作小组办公室建议，各地结合实际，力争提前完成黄标车、老旧车的淘汰任务。同时统筹安排执法联动，严查严管重型柴油车污染排放和油品质量，政府出资更换出租车三元催化器。

　　此外，按照环保部的统一部署，位于污染传输通道的河北、山东、河南等省的18个城市和北京市、天津市，确保在10月底前完成10万千瓦及以上煤电机组的超低排放改造。同时进一步制定细化措施，对水泥、铸造、砖瓦窑行业，以及未达到要求的火电、钢铁企业，自11月至明年1月，实施错峰生产、压产减排。玻璃行业的燃料用煤全部更换为电等清洁能源。(记者 王硕)

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[ 责任编辑： 周萌 ]
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