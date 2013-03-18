默罕默德·阿布巴卡尔

默罕默德·阿布巴卡尔居住的村庄。

原标题：尼日利亚一老人娶妻107位诞百余子

广州日报讯 现代社会讲究两性平等，一夫多妻早已成为过去。据外媒报道，尼日利亚一名92岁老人竟然曾与107位女子结婚，并产下了上百个子女。当地法院批评他的行为，但他依然我行我素，坚持在有生之年娶更多妻子。

先后和107女结婚

年届92岁的默罕默德·阿布巴卡尔住在尼日利亚邦比达镇，一生中曾与107位女子结婚，之后陆续与其中10位离婚，目前还剩下97名妻子。他的妻子们共为他生下185个孩子。早在2008年，阿布巴卡尔就因为媒体报道成为当地的名人。后来，他遭到法院拘捕，法院要求他在48小时内和82名女性离婚，只留下4位妻子。但他完全无视法庭的要求，拒绝和任何妻子离婚，表示要继续完成“上天赋予自己的使命”。

是否养活受质疑

后来，当地屡屡传出阿布巴卡尔过世的传闻。对此，阿布巴卡尔在接受当地报纸采访时表示：“许多人因为羡慕、忌妒会散布谣言，说我已经活不久。”他还表示，自己所做的事情是神圣的，会坚持在有生之年娶更多妻子。

虽然尼日利亚民法未承认一夫多妻制，但奉行伊斯兰教法的12个州均承认一夫多妻制的合法性。但一般来说，尼日利亚男人最多只能拥有4个妻子，具体取决于他是否能在经济上和情感上平等地对待妻子。由于阿布巴卡尔没有特别的收入，所以很多人疑惑他如何养活家人。对此，阿布巴卡尔未做回应。他表示，一般男性绝不可能照顾这么多妻子，自己是得到上天力量才得以控制众多的妻子，更劝谕其他男士不要以他为榜样。(灵犀)