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山西大同：业主轿车堵门 物业叫铲车当街砸扁(图)
您当前的位置 ： 洛阳网  >  新闻中心  >  国内      来源： 重庆晨报 2016-10-22 10:47
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　　视频截图

　　原标题：大同一装载机当街“怒砸”堵路轿车警方：当事人已刑拘

　　21日下午，上游新闻-重庆晨报记者从大同市公安局城区分局了解到，针对19日发生在大同凯德世家小区门口的砸车事件。该局通报称，因为该事件对社会影响极坏，警方对当事人实施刑事拘留。

　　同时，上游新闻记者了解到，被砸车辆的两名车主，因妨碍交通秩序，也被警方给予了行政拘留10日的行政处罚。

　　2016年10月19日上午，大同凯德世家小区一业主景某某因小区物业施工不慎致家中物品受损找物业理论讨说法时，双方发生言语冲突并有肢体接触。

　　当天中午，景某某的弟弟景某(男，34岁)和亲戚孟某(男，41岁)得知情况后，驾驶小轿车将小区地下车库的两个门堵住，致使小区其他业主的车辆无法出入，交通堵塞，秩序混乱。相关部门人员做其工作仍不听劝阻，严重影响了小区业主的正常生活。

　　19日下午，大同凯德世家物业视其仍不移走，遂调用了施工用的装载机强行将两辆汽车挪至凯德世家小区前迎宾东街路段处，并反复砸压。

　　21日下午，大同市公安局城区分局对外公布了相关案情。

　　据悉，因为该事件引起广大网友热议，社会影响极坏。10月20日，警方依据《中华人民共和国刑法》之规定，对涉嫌故意毁坏财物的李某某(男，31岁)、刘某(男，44岁)实施刑事拘留。

　　同时，警方依据《中华人民共和国治安管理处罚法》之规定，对违法行为人景某、孟某分别给予行政拘留10日的行政处罚。

　　目前，该案件仍在审理之中。　(上游新闻-重庆晨报记者曲鸿瑞)

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[ 责任编辑： 周萌 ]
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