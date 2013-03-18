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政府机密资料失窃 美检方将起诉“斯诺登第二”
您当前的位置 ： 洛阳网  >  新闻中心  >  国际      来源： 中国新闻网 2016-10-22 11:10
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　　中新网10月22日电 据外媒报道，近日，美国检察署准备以间谍罪名提控一名涉嫌窃取大量机密信息的国家安全局私人承包商雇员。

　　报道指出，此案被视为美国最大规模的一次政府机密资料失窃案，涉案者与此前曝光美国大规模监控项目的泄密者斯诺登属于同一家合同商，美媒暗示此人可能是“斯诺登第二”。

　　据悉，这个名为哈罗德·马丁三世(Harold Martin III)的男子今年8月27日在马里兰州被捕。此人在长达20年的时间里，窃取了“数量惊人”的档案内容。虽然这当中不全然都是机密资料，但检察署认为，他的举动“严重威胁”到美国的安全。

　　马丁三世是国防承包商博思艾伦咨询公司(Booz Allen Hamilton)的雇员，已遭公司开除。他受委托为多个政府机构处理机密资讯，疑自1996年起就窃取经手处理的资料。

　　美国检察官称：“被告违反了合约规定，整批窃走政府的机密文件与财产。这一系列重罪行为的历时和规模都令人震惊。”

　　美检察官指出，当局在搜查马丁三世的住所及汽车期间，发现数千页文件、数十部电脑，以及含有50太字节(TB，1TB相当于500小时电影占用的空间)资料的储存装置，估计这等同5亿页文件。

　　调查人员还发现，马丁三世把偷来的机密及敏感资料放在汽车内和住家的各处。

　　据了解，美国联邦法庭于当地时间21日在巴尔的摩召开羁押聆讯，商讨是否让马丁三世在等候审讯期间保释外出。

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[ 责任编辑： 王轩 ]
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