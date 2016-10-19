原标题：杭州一学校出台仪容检查最严标准自然卷要能证明

浙江在线10月21日讯(钱江晚报记者金洁珺)《中学生日常行为规范》里有规定，中学生要穿戴整齐、朴素大方、不烫发、不染发、不化妆，不佩戴首饰，男生不留长发，女生不穿高跟鞋。

但上过学的人都知道，规定之下，必有挑战者。学生和校规之间，这方面的“明争暗斗”从未停歇过。

昨天，萧山一位网友在网上贴出自己学校的检查新规定。细看检查标准，制定得确实有些细，嘴唇上是否涂抹了“口红、唇彩、变色唇膏等使嘴唇颜色改变的化学品”，手上是否有“透明、有色指甲油等致癌化学品”等等。

这位网友说：“这些我都能忍，但是那个自然卷要出示证明，我去哪里打？要不我把我妈叫来你自己看。”原来，在检查卷发、烫发、染发的规定后，有句备注写着，“自然卷必须出具事实证明”。

这个备注也引发了众多网友的关注：如何用“事实证明”头发是自然卷？昨天上午，钱报记者来到了这位网友爆料的学校，一探究竟。

想证明自然卷

其实只要父母打个电话就行

虽然爆料网友没有点明学校的名字，但很多网友已经猜出，这是萧山区第二中等职业学校。昨天下午，钱报记者来到了萧山二职，见到了副校长陆宝金和政教处主任王晓辉。陆宝金承认这个规定是他们学校出的。“这是我们10月17日出的规定，挂在了学校的内网上。现在还没有到集会普查的阶段，是班主任通知各班级，在班级自查阶段。”

陆宝金拿出一份《萧山二职女生仪容系列检查——化妆、烫染发、涂指甲整治》，里面的整治检查细则和网友爆出的内容一致。“这则通知里，可能用词有不够严谨规范的地方，我们会吸取教训，但是也有要解释的地方。”

陆宝金解释“自然卷证明”这一条，“不一定要什么书面证明，我们只要家长打个电话告诉班主任，说自家孩子确实是自然卷的就行了。”

陆宝金说出这个证明的目的，是怕有些学生明明烫了头发，却以自然卷的理由搪塞。

其实细看这些检查内容，会发现相比于头发，对化妆的检查更为细致，从粉底到腮红，从眼影到唇膏都有规定。“以前就有遇到学生明明化妆了，却和我们就化妆的程度上进行狡辩，所以这次订立的检查内容比较细致。”

“萧山二职2600多名学生，一半以上是女生。最近我们发现有少数女孩子，打扮得比较厉害，十七八岁的孩子，偏成年人的打扮，这在学校说不过去。”陆宝金说，更让他担心的是，此风如不遏制，“到时候学校里这里一个红头发，那里一个蓝头发，那还像学校吗？”

陆宝金坦言，职高的孩子，可能学习成绩比不上普高，“但是我们很重视孩子的德育教育，对孩子们的行为规范会管理得更严。”

多数网友力挺学校

更有人贡献“回忆杀”

学校出台的检查通知，有理有据，那么本校同学对这个检查如何看待呢？这个年纪的姑娘，谁没有那么一个红唇和高跟鞋的梦？

钱报记者随机在校园里采访了几位女同学，一位电子商务班的同学说，自己还不知道这项规定，“学生不要化妆吧，化妆多伤皮肤啊。”

另外两位高二空乘班的学生表示知道这个规定。平时就有化妆课的姑娘们，让她们放下手上的粉底刷难吗？“听到通知的时候，大家都有讨论，也有小不满。但是大家都知道学校是为了我们好，规定还是要遵守的。”

“我们班上就有个天然卷的同学，她当时就很淡定地说，那我把小时候的照片拿来就好了嘛。”空乘班同学说。

对于学校是否应该对学生仪容进行检查，网友们的意见更多的是支持。也有反对的声音，认为应该持开放态度，允许个性存在。

钱报记者还注意到讨论中的“歪楼”力——“回忆杀”：不少网友回忆起了“小时候”。

网友“sugar”说，她那时候学校规定短发不能超过耳朵3厘米，衣服不能穿里长外短的，裤子裙子要过膝，那时才叫人受不了；

网友“木示”则爆料自己当年留长发，校大门不让进，都是爬围墙进的学校；

网友Savina Schneider则想起了初中班上的两个女同学，一个天生自然卷，一个天生红色头发，每次检查这两人都会“中枪”。

来源：浙江在线