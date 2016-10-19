洛阳网首页  新闻  县区  百姓呼声  律师在线  百科  房产  娱乐  游戏  电子报  网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳 | 国内 | 国际 | 娱乐 | 体育 | 财经 | 社会
杭州学校出台仪容检查最严标准 自然卷要能证明
您当前的位置 ： 洛阳网  >  新闻中心  >  国内      来源： 中国网 2016-10-21 15:06
分享到：

　　原标题：杭州一学校出台仪容检查最严标准自然卷要能证明

　　浙江在线10月21日讯(钱江晚报记者金洁珺)《中学生日常行为规范》里有规定，中学生要穿戴整齐、朴素大方、不烫发、不染发、不化妆，不佩戴首饰，男生不留长发，女生不穿高跟鞋。

　　但上过学的人都知道，规定之下，必有挑战者。学生和校规之间，这方面的“明争暗斗”从未停歇过。

　　昨天，萧山一位网友在网上贴出自己学校的检查新规定。细看检查标准，制定得确实有些细，嘴唇上是否涂抹了“口红、唇彩、变色唇膏等使嘴唇颜色改变的化学品”，手上是否有“透明、有色指甲油等致癌化学品”等等。

　　这位网友说：“这些我都能忍，但是那个自然卷要出示证明，我去哪里打？要不我把我妈叫来你自己看。”原来，在检查卷发、烫发、染发的规定后，有句备注写着，“自然卷必须出具事实证明”。

　　这个备注也引发了众多网友的关注：如何用“事实证明”头发是自然卷？昨天上午，钱报记者来到了这位网友爆料的学校，一探究竟。

　　想证明自然卷

　　其实只要父母打个电话就行

　　虽然爆料网友没有点明学校的名字，但很多网友已经猜出，这是萧山区第二中等职业学校。昨天下午，钱报记者来到了萧山二职，见到了副校长陆宝金和政教处主任王晓辉。陆宝金承认这个规定是他们学校出的。“这是我们10月17日出的规定，挂在了学校的内网上。现在还没有到集会普查的阶段，是班主任通知各班级，在班级自查阶段。”

　　陆宝金拿出一份《萧山二职女生仪容系列检查——化妆、烫染发、涂指甲整治》，里面的整治检查细则和网友爆出的内容一致。“这则通知里，可能用词有不够严谨规范的地方，我们会吸取教训，但是也有要解释的地方。”

　　陆宝金解释“自然卷证明”这一条，“不一定要什么书面证明，我们只要家长打个电话告诉班主任，说自家孩子确实是自然卷的就行了。”

　　陆宝金说出这个证明的目的，是怕有些学生明明烫了头发，却以自然卷的理由搪塞。

　　其实细看这些检查内容，会发现相比于头发，对化妆的检查更为细致，从粉底到腮红，从眼影到唇膏都有规定。“以前就有遇到学生明明化妆了，却和我们就化妆的程度上进行狡辩，所以这次订立的检查内容比较细致。”

　　“萧山二职2600多名学生，一半以上是女生。最近我们发现有少数女孩子，打扮得比较厉害，十七八岁的孩子，偏成年人的打扮，这在学校说不过去。”陆宝金说，更让他担心的是，此风如不遏制，“到时候学校里这里一个红头发，那里一个蓝头发，那还像学校吗？”

　　陆宝金坦言，职高的孩子，可能学习成绩比不上普高，“但是我们很重视孩子的德育教育，对孩子们的行为规范会管理得更严。”

　　多数网友力挺学校

　　更有人贡献“回忆杀”

　　学校出台的检查通知，有理有据，那么本校同学对这个检查如何看待呢？这个年纪的姑娘，谁没有那么一个红唇和高跟鞋的梦？

　　钱报记者随机在校园里采访了几位女同学，一位电子商务班的同学说，自己还不知道这项规定，“学生不要化妆吧，化妆多伤皮肤啊。”

　　另外两位高二空乘班的学生表示知道这个规定。平时就有化妆课的姑娘们，让她们放下手上的粉底刷难吗？“听到通知的时候，大家都有讨论，也有小不满。但是大家都知道学校是为了我们好，规定还是要遵守的。”

　　“我们班上就有个天然卷的同学，她当时就很淡定地说，那我把小时候的照片拿来就好了嘛。”空乘班同学说。

　　对于学校是否应该对学生仪容进行检查，网友们的意见更多的是支持。也有反对的声音，认为应该持开放态度，允许个性存在。

　　钱报记者还注意到讨论中的“歪楼”力——“回忆杀”：不少网友回忆起了“小时候”。

　　网友“sugar”说，她那时候学校规定短发不能超过耳朵3厘米，衣服不能穿里长外短的，裤子裙子要过膝，那时才叫人受不了；

　　网友“木示”则爆料自己当年留长发，校大门不让进，都是爬围墙进的学校；

　　网友Savina Schneider则想起了初中班上的两个女同学，一个天生自然卷，一个天生红色头发，每次检查这两人都会“中枪”。

　　来源：浙江在线

 返回洛阳网首页>>
[ 责任编辑： 孙阳丹 ]
分享到：
相关阅读
  • ·37岁孕妇医院待产羊水破裂 医生：等我上班了再生
  • ·饮食减肥最快的秘诀 6个饮食妙招教你吃成瘦子
  • ·中方项目负责人：雾霾净化塔实为艺术品治标不治本
    • 地暖辐射会致病？假的！
    地暖辐射会致病？假的！
    限贷政策后 买方凑不够首付款是否违约?
        近期房价上涨的确有些夸张,政府及时出台相关政策进行调整也是合理,但这种调整或多或少会对调整前签订合同的...
  • ·新房二手房成交量下跌 买房人怎么选？
  • ·[房产]买房一定要警惕！这9类房最危险
  • ·[房产]瓷砖“包铺贴”到底有多远 有前途但难普及
    •  
    		 
    新闻排行
  • 应天门遗址保护展示工程开工 将最大限...
  • 王南立交主体完成近七成 明年牡丹文化...
  • 《英雄联盟》金币可以买的皮肤只要200...
  • 妻子游完泳没穿内裤遭调侃 丈夫动杀机...
  • 前9个月，洛阳市签订招商引资合同项目...
  • 沈阳地铁发生塌方 3人遇难
  • 洛阳黄铁圈老人“沙书”绝活人称奇
  • 洛阳市针对近日空气质量出现轻度至中...
  • 乌鸡白凤丸“粉身碎骨”后变“神药” ...
  • 高三女孩学习压力大 半夜在国道中间轧...
    		•
    百姓呼声
    回复：望春门街关林路口不能南北直通问题
    回复：城镇居民为何拿的是农村退休工资
    精彩图片
    组图：惊艳！蒋勤勤戏...
    四川黑水满山红叶 犹如...
    男子引爆氢气球庆祝婚礼
    美总统大选“三辩”在即
    精彩热帖

    胡杨中的美女

    王莲花开

    网友画漫画呼吁修路

    湿屈青条折 寒飘黄叶多
    /和农友三天二夜游沁河纪实照片
    /中 秋 夜 月
    /走来走去，飞来飞去 ，一个目的 —— 找吃
    娱 乐

    衬衫+牛仔裤 袁姗...

    仙剑三美出席活动...

    乔任梁生前女友合照

    李冰冰“贵妃”躺
    生活 洛阳天气 水费查询 电费查询 房屋租售 彩票开奖 快递查询
    交通 洛阳地图 洛阳航班 洛阳公交 长途客车 火车时刻 旅游线路
    政务 政府机关 违章查询 个税计算 查公积金 户籍查询 办出入境
    网点 银行网点 洛阳医院 教育学校 社保查询 移动通信 保险理财
    优惠 商场打折 团购导航 特价酒店 休闲娱乐 潮流热卖 美食情报
    资讯 人才招聘 特色餐饮 股票行情 教育培训 购车手册 养生课堂
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南中冶律师事务所 张彦立 不良信息举报电话：（0379）65233605