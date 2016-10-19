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湖南电视台女副台长获外国居留权被开除党籍
您当前的位置 ： 洛阳网  >  新闻中心  >  国内      来源： 中央纪委监察部网站 2016-10-21 15:06
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　　罗毅。资料图

　　据湖南省纪委消息：近日，经湖南省纪委立案审查并报经湖南省委批准，决定对罗毅、李义成、周先雁等3名省管党员领导干部给予开除党籍处分。

　　1.湖南广播电视台党委委员、副台长罗毅严重违纪案

　　经查，罗毅违反政治纪律，对抗组织审查；违反组织纪律，违规取得国(境)外永久居留资格，隐瞒不报个人有关事项；违反廉洁纪律，违规购买、使用公务用车；利用职务上的便利，侵吞公共财物，为他人谋取利益并收受财物，非法经营获取巨额利益，涉嫌违法犯罪。

　　罗毅身为党员领导干部，理想信念丧失，严重违反党的纪律，且在党的十八大后仍不收敛、不收手，性质恶劣，情节严重。依据《中国共产党纪律处分条例》，参照《行政机关公务员处分条例》的有关规定，经湖南省纪委常委会议研究并报湖南省委常委会议审议，决定给予罗毅开除党籍处分，报省政府批准，给予其开除公职处分，将其涉嫌犯罪问题及线索移送司法机关依法处理。

　　2.湖南煤业集团有限公司原党委副书记、总经理李义成严重违纪案

　　经查，李义成身为国有企业党员领导干部，严重违反廉洁纪律，利用职务上的便利，在企业经营方面为他人谋取利益并收受财物，数额较大，其行为已构成严重违纪。依据《中国共产党纪律处分条例》，参照《行政机关公务员处分条例》的有关规定，经湖南省纪委常委会议研究并报湖南省委常委会议审议，决定给予李义成开除党籍处分，报省政府批准，给予其行政撤职处分。

　　3.中南林业科技大学原党委副书记、校长周先雁严重违纪案

　　经查，周先雁违反政治纪律，对抗组织审查；违反组织纪律，不如实报告个人有关事项；违反廉洁纪律，收受礼金，违规购买、使用公务用车；违反生活纪律，与他人发生不正当性关系；利用职务上的便利套取、侵吞科研经费，利用职务上的便利为他人谋取利益并收受财物，涉嫌违法犯罪。

　　周先雁身为党员领导干部，理想信念丧失，严重违反党的纪律，且在党的十八大后仍不收敛、不收手，性质恶劣、情节严重。依据《中国共产党纪律处分条例》，参照《行政机关公务员处分条例》的有关规定，经湖南省纪委常委会议研究并报湖南省委常委会议审议，决定给予周先雁开除党籍处分，报省政府批准，给予其开除公职处分，将其涉嫌犯罪问题及线索移送司法机关依法处理。(湖南省纪委)

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[ 责任编辑： 孙阳丹 ]
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