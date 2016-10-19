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最高检:凡是暴力伤医案件一律列为重大敏感案件
您当前的位置 ： 洛阳网  >  新闻中心  >  国内      来源： 最高检网站 2016-10-21 15:06
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2016年10月21日最高检举行“全面履行检察职能为推进健康中国建设”新闻发布会，通报近年来检察机关惩治各类损害人民群众身体健康和生命安全，特别是发生在食品药品、生态环境、医疗卫生领域违法犯罪行为的有关情况，并发布典型案例和答记者问。以下为部分文字实录。

记者：近几年，涉医犯罪屡屡登上媒体头条，外界对涉医犯罪也愈发关注。各级检察机关在惩治涉医违法犯罪行为方面，有没有哪些创新做法，取得了哪些成效？

最高检侦查监督厅厅长黄河：谢谢记者的提问，暴力伤医不管事出何因，都是伤天害理。这种犯罪具有严重社会危害性，造成了恶劣的社会影响，套用古话说就是“是可忍，孰不可忍”，必须坚 决予以依法严惩，这是各级检察机关达成的一个基本共识。为此，各级检察机关认真履行检察职能，积极参加打击涉医违法犯罪专项行动，创新工作方法，力求良好 效果。

主要有两项重要工作举措：一是凡是暴力伤医案件，一律列为重大敏感案件，必须及时启动重大敏感案件快速反映机制。一旦启动重大敏感案件快速反应机制，就要最高检督导，各级检察院上下联动，及时研判案情，准确作出反应；就要组织精干力量，提前介入侦查、引导取证，保证证据质量；就要依法快捕快诉，保证高速高效。所以，我们媒体朋友们都能看见，无论是山东莱钢的案件，还是湖南“5.18”暴力伤医案件，检察机关都是迅速作出了批捕决定。实践证明，在暴力伤医案件方面，重大敏感案件快速反映机制行之效，效果良好。

第二是持续深入推进专项打击行动，积极配合有关部门 综合治理。将案例打击涉医案件列入最高检年度重点工作，曹建明检察长专门听取医药卫生界全国人大代表意见和建议，要求各级检察机关积极配合有关部门持续深 入推动专项行动，以专项行动带动综合治理成效。在专项行动中各家密切配合，及时召开联合会议，共同会商打击重点难点。在严厉打击的同时，各级检察机关积极 参与源头治理、综合治理。广东省检察院出台了《广东省医疗纠纷预防与处理办法》，及时向医院和医疗主管部门提出预防和减少纠纷发生的意见建议，并进一步提 出改革完善医疗制度与监管机制的检察建议。

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[ 责任编辑： 孙阳丹 ]
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