原标题：因爱生恨德阳一男子杀死心仪女孩母亲后发朋友圈

事发现场

事发小区

潘某朋友圈

四川在线德阳消息(记者张渔)19日晚，德阳汾河路惠民小区发生一起命案，一中年女子在家中被人杀害，目前嫌疑人已被警方控制。据死者家属称，嫌疑人追求死者女儿不成，常威胁要杀死他们一家。凶案发生后，嫌疑人微信朋友圈更新“说出的话已经实现！你这辈子都不会忘吧！”。

据死者丈夫龙先生介绍，他当天晚上夜班不在家，当晚9点过给妻子打电话时没人接，后来竟关机了。“我很清楚妻子不会无缘无故不接电话，加上这段时间一家常常被人骚扰恐吓，所以当时因为担心便回了家。”

龙先生说，自己和妻子结婚九年感情一直很好。妻子和她前夫有一个23岁的女儿小唐，虽然是由前夫抚养，但也会时常到他们家里居住。

龙先生介绍，威胁他们一家的人是20多岁的男子潘某，因为潘某的家人在小区附近开茶馆，所以认识了小唐。潘某想和小唐交往，但遭到了拒绝。国庆过后，小唐跟自己生父去了外地工作。潘某找不到小唐，于是常常跑到家里大闹，还通过发短信等方式威胁他们，说要把他们一家全部杀死。

当晚龙先生回到家时，发现自家电闸又被切断了。因为把钥匙忘在了单位，他只好敲门，本来妻子应该在家，却始终无人开门。预感到家中出事了，他赶紧返回单位拿钥匙。等他再回到小区，刚好在小区里遇到了潘某的父亲，于是他叫上潘某的父亲还有小区保安一起回到家中。打开门便发现家里客厅地上全是血，妻子倒在继女小唐卧室的床边，怎么叫也叫不醒了。

记者注意到，19日晚11点过潘某发了一条微信朋友圈，他写到：“永别了，爸妈儿子对不起你们！唐**我说出的话现在已经实现！你这辈子都不会忘吧！”记者翻看潘某朋友圈，他19日早上8点过还发了一条带有龙先生家门口照片的消息，说“又空等一个小时！怪了这么早就没人在家！”

20日下午，德阳市公安局旌阳分局发布通报称：10月19日晚上8点过，德阳市区城北一个小区突发命案，受害人周某(女，47岁)被人在家中杀害。接到报警后，德阳市、旌阳区两级公安机关立即启动命案侦办工作机制，连夜开展案件侦查工作，10月20日凌晨5时许，犯罪嫌疑人潘某(男，28岁)被民警成功抓获归案。目前，犯罪嫌疑人已被公安机关控制，案件在进一步办理中。