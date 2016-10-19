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男子仅用71秒在ATM机装读卡器摄像头准备诈骗
您当前的位置 ： 洛阳网  >  新闻中心  >  国内      来源： 四川在线 2016-10-21 15:02
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原标题：71秒！广元两男子ATM机上偷安读卡器摄像头

四川在线消息（任茂心 记者 程文雯）日前，广元市老城区某自助银行内，发生一起犯罪分子在ATM机上安装外置摄像头和读卡器的事件，所幸设备巡检员及时识破。据监控录像显示，两名犯 罪嫌疑人在安装时分工明确，用时仅71秒。巡检员发现ATM机出现异常 据工行广元分行办公室工作人员回忆，16日晚8时07分，工行广元分行运行保障中心的两名自助设备夜间巡查人员按规定进行巡查时，发现设于北街电信公司外 的ATM机上出现异常情况。

“我们仔细检查后发现，编号为46号取款机入卡口和键盘处，被人加装了用于盗取银行客户信息及密码的外置读卡器和微型摄像头。我们固定了相关证据后，立即进行了拆除处理。”当班巡检员说。

“拆除时，已经有用户来到ATM机，看到后还疑惑地问发生了什么事。尽管这位市民只打算查询账户信息，但如果不是我们发现及时，他将难逃卡片信息及密码泄露，进而造成财产损失。”工行广元分行运行保障中心工作人员穆先生告诉记者。

监 控追踪，读卡器、摄像头71秒装完 案发后，工行工作人员迅速向警方报案。办案民警赶到现场进行勘查取证，并通过工行管控中心调取监控录像，初步查明两名男性犯罪嫌疑人，于案发当天下午4时 35分，一前一后进入北街电信工行自助区，一人在一米线处佯装打电话实则掩护望风，另一人则快速地在读卡器处添加了套卡装置，随后在密码键盘防窥视罩正上 前方加装一部微型摄像头，整个过程用时仅71秒。随后，两人离开了自助区。

被安装读卡器和摄像头的设备位于广元市闹市区，据警方透露，犯罪嫌疑人将目标锁定在这里，就是利用白天客户较多，远程监控不易发现，现场巡查密度不及夜间频繁的机会，实施犯罪。

目前，警方已经锁定犯罪嫌疑人，正在全力 开缉捕工作。案发后，工行工作人员已及时冻结支付相关账户，确保客户资金安全。工行工作人员表示，将加大网点巡查力度，确保自助设备安全。

自助网点取钱需留心，芯片卡更安全 据穆先生介绍，这是该行在广元中心城区的相关设备遭遇不法分子加装套卡设备首起案例，同时提醒广大储户及市民，在ATM上取钱要做好检查，提高安全防范意识。

首先，市民应谨慎选择在无人值守的自助网点上取款。受设备电池的续航能力影响，为了尽可能多地采集到取款人信息，犯罪分子会将设备安装在同时具备存取款功能的ATM机上，所以取款时要仔细检查类似取款机的插卡口和键盘四周是否有可疑设备。

此外，警方透露，此次被查获的读卡装置仍然针对老式磁条银行卡，将磁条卡更换成芯片卡会更加安全。

考虑到网络转账通常需要输入手机验证码，网络登录后持卡人还会收到短信提示，因此不法之徒会持复制出来的银行卡，流窜逃往其它省市，然后再异地取现，以逃避警方打击。市民发现遭遇套卡后，应当立即挂失和申请账户冻结。

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[ 责任编辑： 孙阳丹 ]
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