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4名村干部套取征迁补偿款被查 称工作中吃了亏
您当前的位置 ： 洛阳网  >  新闻中心  >  国内      来源： 中央纪委监察部网站 2016-10-21 15:02
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原标题：如此发补贴严惩不留情 ——建德市杨村桥镇梓源村4名村干部违规套取征迁补偿款乱发补贴被查处

违纪问题通报

国庆前夕，浙江省杭州市纪委通报了8起违反中央八项规定精神典型问题，建德市杨村桥镇梓源村原党委书记陈慧娟等4名村主要干部违规套取资金发放补贴、冲抵债务就是其中一例。

原来，2015年2月以来，建德市杨村桥镇梓源村以虚构征迁户、伪造土地征收协议的方式违规套取杭黄高铁巨额征迁补偿款，用于违规发放村干部误工补贴共计 20.9万元，冲抵超标准招待费、茶叶和草莓等土特产购买费用及其他支出共计79.4万元。2016年4月19日，杨村桥镇纪委给予梓源村党委书记陈慧 娟、村委会主任胡志平、村监会主任唐水生3人留党察看一年处分，给予村报账员唐富生留党察看两年处分并予以辞退。其间，梓源村共有9名涉事村干部主动退出 违规领取的补贴20.9万元。

●事件回顾

2015年2月初，浙江省建德市杨村桥镇梓源村党委书记陈慧娟、村委会主任胡志平、村监会主任唐水生、村报账员唐富生凑在村委会商量，村集体因杭黄高铁征 迁项目现在有钱了，能否想办法将该项目资金取出来，把2009年以来村里未入账的支出费用进行冲账？陈慧娟说，近年来，村干部们在征迁工作中很辛苦，常常 加班，有时还要自己垫付餐费、汽油费、电话费等，也应当发一些补贴作为补偿。经过一番商讨后，陈慧娟和胡志平交待当时担任报账员的唐富生想办法通过虚构征 迁户的方式套取杭黄高铁征迁补偿款进行做账。

2015年5月至8月期间，唐富生先后虚构了徐顺坤、胡樟贵等11个不存在的征迁户名字，并伪造了11份土（林）地征收协议，由陈慧娟、胡志平在相应的 11份领款凭证上签字，唐水生盖财务监督章后，到杨村桥镇“三资”中心进行报账，合计套取村集体资金100.3万元。事后，他们将其中的20.9万元以误 工补贴形式发放给了村党委书记、村委会主任在内的9名村干部，其余近79.4万元用于冲抵村里无法入账的招待费、草莓和茶叶等土特产购买费用及其他支出。

利用国家建设项目，套取村集体资金用于发放干部津补贴和支付无法入账的开支，陈慧娟等人的行为已明显触及纪律红线。

●查处经过

2015年12月，建德市纪委、杨村桥镇纪委陆续收到关于梓源村主要干部违规套取村集体资金100余万元等问题的实名、联名举报信访件。

建德市纪委主要领导高度重视，考虑到该案件涉及村干部较多，资金量较大，影响面较广，决定立查立办，启动异地交叉协作办理机制。

2016年2月，建德市纪委抽调派驻市财政局纪检组、派驻市法院纪检组、乾潭镇纪委、钦堂乡纪委等精干力量组成联合调查组，制定协作办信调查方案。调查组 认真细致地核实了梓源村所有涉及征迁的124个户头的真实性，对与案件相关的23名人员进行了询问调查，收集书证40份。为查清信访件中提及的其他问题， 调查组还赶赴江苏江宁、杭州下沙等地，对该村历届村委会主任、报账员等人进行调查。3月底，经过一个多月紧锣密鼓地调查，查清了梓源村套取村集体资金的总 金额及去向，并将信访件中提起的其他问题查实。

调查期间，陈慧娟等人认识到所犯的错误，主动配合调查，并非常后悔地说：“作为村党委书记，我对中央八项规定精神的贯彻落实不到位，想当然以为村干部为了 征迁工作经常自掏腰包太吃亏，而村集体账上有钱，套点出来给大家发点补贴不是大事儿，又不是把钱装进自己口袋，现在我深刻认识到自己的错误了。”

2016年3月，陈慧娟等9名村干部主动将违纪款退还至村集体账户。2016年4月，陈慧娟、胡志平、唐水生、唐富生4人分别受到相应处分。杨村桥镇纪委还对梓源村未参与套取资金，但领取了补贴的其他村干部进行了谈话提醒教育。

（本报记者 颜新文 通讯员 陈琪芳 吴吉佳）

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[ 责任编辑： 孙阳丹 ]
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