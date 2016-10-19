这里是容易引发异物卡滞导致车门无法关闭的地方。

地铁车厢门下方导轨里的珍珠。

一颗珍珠，放在身上，是装饰品，如果放错了地方，可能会发生难以预料的后果。

10月19日，当一颗珍珠出现在成都地铁1号线广都站车门下的导轨里，整列车不得不清客退出运营，导致后续列车全线出现晚点。

20日，成都地铁1号线华府大道中心站副站长唐大伟告诉记者，成都地铁列车车门大多是采用内藏门结构，车门下方有一个小小的导轨，这里就是异物卡滞车门的“高发地”。一颗珍珠，一粒弹珠或高跟鞋跟，就可能会让车门卡滞无法关闭。而类似这样的事件，本月已经出现了三次。一不小心，酿成大问题。

地铁清客

元凶是一颗珍珠

10月19日，下午4时44分，地铁1号线开往升仙湖方向的列车，驶入广都站。当所有乘客上车后，却发现车门无法关闭。

“一般情况下，如果车门无法电动关闭，司机会采用手动关闭的方式。”唐大伟告诉记者，但是列车司机和现场工作人员现场处理后，仍无法关闭该门。

车门关不上，为了确保乘客安全，只能清客。不得已，列车广播只好以故障为由，希望乘客下车配合。唐大伟说，故障列车很快退出运营，地铁方面紧急调动了另外的列车上线运行。但是，由于清客花费了一些时间，还是影响了后续列车的运营。

经过紧急排查发现，这起车门故障的元凶竟然是一颗“珍珠”首饰。20日，在接受华西都市报记者采访时，成都地铁运营公司车辆专业工程师尚魁毅介绍，地铁列车只要有一扇车门因故障关不上，就无法再安全载客，必须退出运营抢修。而1个弹珠、1个手机或高跟鞋跟，就可能会让车门卡滞无法关闭，轻则影响列车所在线路的运营。碰上高峰期，则可能导致整个地铁全线运营晚点。

关门故障

本月发生了三次

一颗小珍珠，甚至是一只纽扣，在普通乘客看来可能不起眼，但是扔到地铁里，却容易酿成大事件。

唐大伟告诉记者，因异物阻滞导致车门无法关闭的情况，这个月已经发生了三起。

10月6月，地铁2号线260车发生关门故障。检修人员赶到现场，在车门中取出了一块塑料碎片。10月14日，一列地铁列车在关门时多次出现瞬时故障，火速赶到的检修人员从车门中取出一个长21毫米、宽17毫米、厚10毫米的金属环状物。

硬币、纽扣、手表、高跟鞋跟、地铁卡、公交卡、小广告……成都地铁一名工作人员回忆说，曾经在地铁4号线处于行进中的列车上发现车门处卡了一颗小弹珠，使出洪荒之力还是没能把这个弹珠抠出来。

尚魁毅解释道，目前，成都地铁除1号线部分列车外，列车车门采用的大多是内藏门结构，在车门下方有一个小小的导轨，这里就是异物卡滞车门的“高发地”。“你可千万别小看了这些小小的异物。一旦车门卡滞，无法关闭，列车便无法再安全运行，甚至可能影响全线其他列车的正常运营，对市民乘客的正常出行造成不利影响。”他表示，一列车清客，势必会花费一定的时间。后续列车无法按时抵达，进而可能导致整条线路乃至全线列车运营晚点。如果碰巧在高峰期，全线乘客晚点5到10分钟都是有可能的。

上下列车

谨防随身物品掉落卡车门

异物卡住车门引发故障会导致列车晚点，甚至清客退出运营，你知道吗？搭乘地铁时，你会不会留意车门开关，保管好随身物品？在行进的地铁列车上，如果你发现有异物卡住车门，你会怎么做？

地铁里面“机关”多，搭乘地铁，除了埋头匆匆赶路，你还应该注意这些。如手机、硬币、弹珠、纽扣、手表、高跟鞋跟、地铁卡、公交卡、小广告……也会导致地铁无法关闭车门。

对此，唐大伟提醒，在上下列车时一定要提前准备，看好自己的随身物品，谨防掉落。如果发现物品卡滞在车门中或车门无法关闭现象，应第一时间告知车站站务人员或通过紧急报警器向列车司机求助，切勿擅自破坏车门，导致更大故障发生。在站台候车时，一旦灯闪铃响，请耐心等候下一趟列车，切勿抢上抢下。此外，为了您和他人的安全、舒适出行，请不要乱扔杂物，保持环境干净、整洁。

华西都市报记者张想玲实习生朱双燕(受访者供图)