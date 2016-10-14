学生宿舍(图片来源于网络)

原标题：网曝临沂远大职业学校男女混住教育局回应

大众网临沂10月20讯(记者王艳彩)近日，有网友微博爆料称，临沂市远大职业学校管理混乱，宿舍男女混住，主要课程没有专业课老师。对此，临沂市教育局称，不存在男女混住的情况，学校虽已发了幼师专业的专业课课本，但这学期专业课没有开设。

近日，有网友微博爆料称，临沂市远大职业学校新宿舍男女混住，幼师专业的教育学、心理学等主要课程到现在还没有授课老师。大众网记者从微博配发的一段视频中看到，视频中学校学生说，临沂市远大职业学校的宿舍楼内男女混住，宿舍配套设施不完善，学校承诺给新生配柜子但一直没兑现，洗的衣服不让晾晒，挂在床上也不让挂。并称幼师专业的教育学、心理学、卫生学等主要课程到现在还没任课老师。

20日，大众网记者致电临沂市远大职业学校有关部门和校长了解情况，但电话一直没人接听。随后，大众网记者又致电临沂市高新区教体局多个部门，但工作人员没有给予答复。

临沂市教育局工作人员回应大众网记者称，临沂市远大职业学校坐落在高新区马厂湖镇，之前租用了沂蒙学院的闲置校舍，因租赁合同到期，今年10月1日之后，学生统一搬回了临沂市远大职业学校，条件比之前的沂蒙学院要差一些，离市区较远，学生不太适应。该工作人员还称，学生宿舍都有专门的宿管人员负责，并不存在男女混住一事，对于专业课开课的问题，教育局工作人员称，校长给出的答复是这个学期没有安排教育学、心理学等专业课程，只是先把书发给了学生。