原标题：“见光死”后再骗20多万

前段时间，一则诈骗新闻引发关注，案情并不复杂，但受骗男子前后180度大转弯的态度成了热点：辽宁农妇王某盗用朋友圈的美女照片交友，在网上同时与6名男子交往，以假结婚的方式诈骗20余万元。被骗的张先生一开始表示不追究了，可见到真人后，要求民警严厉惩处。

近日，西安市雁塔区检察院也办理了一起类似案件，相貌平平的女子冒充美女，先后用两个身份行骗数十万元。破案后，受骗男子的态度也与那位张先生如出一辙……

把“美女”照片当自己照片发给网友，一名相貌平平的29岁女子，4年间骗了一男子十余万元和一套房产，露馅后为了圆谎，一人分饰两角，又骗了男子20余万元。面对侦查机关调查，受骗男子说，如果骗他的是照片上的“美女”就算了，如果不是，就一定要追究。

漂流瓶漂来“美女”

送钱送房后见面却不同

2012年2月，30多岁的西安男子何元(化名)通过微信漂流瓶结识了一个微信名为“lose”的女孩。两人开始聊天，其间，女孩发了几张美女照片，说是她自己。

在继续交往的过程中，lose感觉到了何元的好感，并告诉何元，自己是新加坡留学回来的，花光了家里所有的积蓄，现在工作不好，生活困难。何元感觉到，女孩多次示意他给些经济帮助。

自认为“很善良”又颇有经济实力的何元伸出了援手。“我给她送电脑、手机，还多次汇款，一共十多万元！”何元说，虽然自己很大方，但女孩始终不愿见面。

何元回忆，2012年12月，应lose要求，他给她在西安按揭购买了一套房产，首付20万余元，登记在女孩名下，办理购房手续所需要的身份证材料是她表姐拿来的。

房子买了，表姐也见了，想认真交往的何元一再要求见面，lose最终同意了。然而，后面发生的事让何元始料不及。

“见面后，我才发现lose和微信聊天中的照片根本不是同一人！”发现被骗后，何元十分气愤，要求lose返还十余万元以及房产手续。

传的美女照片是朋友的

因虚荣一直未说

原来，lose给何元发的是她一个漂亮女友的照片。lose说，自己和何元聊得挺投缘，每次说喜欢什么，何元都会把钱转给她，有七八次，“因为虚荣心，我没有给他说我的真实身份。”

同年9月的一天，lose过生日，何元买了一个蛋糕，lose让表姐到高新路取了回来。据她表姐说，除了蛋糕，何元还给了一个信封，回来后看到里面装了3000元。

对于买房一事，lose说是何元提出的，“他说想跟我一起过日子，提出要在西安城南给我买一套房子。”她让表姐和何元见面，一起看房，把户主落在了她名下，但表姐并不知道妹妹是在骗这个男人。

直到这一年12月，何元找到lose家，见面才发现上当。“他问我照片上的人是谁，我说是我朋友，他说你自己好好想想，然后很生气地离开了。”

再见面介绍了照片里的美女

却还是自己

大约一周后，何元约lose在西安城北一咖啡厅见面。“他让我把照片上女孩的联系方式给他，并让我还10万元。”lose说，自己用朋友照片骗人，朋友根本不知道此事，她就把自己另一个微信号“hope”给了何元，说这就是照片里的美女。

在与hope互加微信后，“在lose撮合下，我对hope有了好感。”何元说，在聊天中，hope说自己在北京居住，有严重的先天性心脏病，家庭条件困难，还说不方便让家人知道有人帮她，希望他把钱汇给lose，再转交给她。就这样，大方的何元一再汇款，到今年初，汇了20余万元。

今年6月，在何元一再坚持下，lose同意带他去北京见hope。买机票时，他才知道lose姓严。结果，到了北京，lose去了趟卫生间后就消失了，电话也关机。这时，何元意识到又被骗了，“后来，她在电话中承认，lose、hope两个微信号都是她的。”

经过多方打听，何元找到了严某微信所发照片的那个漂亮女孩，女孩“劝她(严某)不要再骗人了，但她执迷不悟，甚至想让朋友帮她圆谎。”何元要求严某还钱，但严某只还了两万元就不再理会。

何元报案后，9月20日，严某被高新警方刑拘。

共被骗30余万和一套房

痴情男称没想到被骗

何元说，自己损失30余万元，基本都在一家银行汇款，具体数目已经记不清了，还有一套按揭购买的房产，首付款和月供等目前已经花了30余万元。此外，他说交往的几年中，他并没有与严某发生关系，这点也得到了严某证实。至于为什么在没有见面的情况下汇了这么多钱，何元说虽然没见到女主角，但她的朋友家人他却是见过的，没想到会被骗。

据严某讲，第一次见面露馅后，出于应付和继续骗人，她就给了何元自己另一个微信号，冒充她朋友。

“我记不清楚一共骗了他多少钱，也不记得骗了多少次，次数太多了，也太频繁了，差不多一个月一次，每次数量不等，最少的一千，最多的两万。”严某供述，何元汇的钱被她吃喝玩乐花光了。

女子涉嫌诈骗被批捕

受害人每月还在给其还房贷

雁塔区检察院认为，犯罪嫌疑人严某虚构身份，通过微信聊天骗取被害人信任，收取被害人给予的现金、房屋、手机等财物，且将所收现金均自行挥霍，物品自用，主观上有非法占有的目的。近日，检察机关以涉嫌诈骗罪批准逮捕严某。

据华商报记者了解，虽然案件告破，但何元损失巨大。严某只还了两万元，其余均被挥霍，虽然所购房产可以被追回，但目前仍在严某名下，何元还在每月偿还贷款。在办案人员调查过程中，何元曾说，如果骗自己的是照片上的漂亮女孩就算了，可如果是严某，就要求一定要追究其责任。

华商报记者宁军通讯员成璐