央广网北京10月20日消息 据中国之声《新闻晚高峰》报道，关注北京八达岭野生动物园老虎致人死亡事件。10月中旬，在事态看似将要平息之际，这则老虎袭人事件的女主角赵青突然发声。

从事发至今三个月，这个曾被贴上“作女”“小三”“医闹”等各种标签的女子及其家人，近日首次向媒体详述事件的经过，并将矛头直指动物园和负责调查此事的当地有关部门。

事件女主角赵青当天的记忆，停留在老虎向她发起攻击的一刹那，随后就陷入昏迷，直到第二天早晨手术结束才短暂恢复意识。按照其家人的说法，此前 家属一度保持沉默，是因为女婿在一个敏感的单位工作，担心舆论引起单位误解；另外，他们原本期望在政府有关部门的督促下，与园方通过协商解决善后赔偿问 题。但调查报告出台后，园方的态度发生了“根本转变”。

事件女主角，首次发声的一个焦点，在于一纸协议，据他回忆，当天，在检票进入动物园前，他们确实填过有一份表格，这份后来被戏称为“生死合同”的表格，赵青认为，就是一个要求签字的表格，另外，对于园方宣读的一份入园注意事项，当天也没有经历过这些“安全教育”。

对于质疑，八达岭野生动物园负责人称，园方对此事不负任何责任，承担15%是基于道义的补偿。

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