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中纪委：2013年来101万人被给予党纪政纪处分
您当前的位置 ： 洛阳网  >  新闻中心  >  国内      来源： 京华时报 2016-10-21 09:32
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　　原标题：101万人被给予党纪政纪处分

　　京华时报讯(记者沙雪良)中纪委网站昨天发布消息，2013年至2016年9月，全国纪检监察机关共立案101.8万件，给予党纪政纪处分101万人。

　　十八大以来查处的中管干部覆盖了31个省(区、市)。截至目前，中央纪委监察部网站公开发布的纪律审查消息中，接受组织调查的中管干部共计109人，其中省(区、市)70人。此外，不少中央一级党和国家机关、国企和金融单位也有被查处的中管干部，涉及司法、金融、环保、安监、体育等多个领域。

　　党的十八大后不收敛、不收手，问题严重、群众反映强烈，现在重要岗位可能还要提拔使用的党员领导干部，这三种情况同时具备的是执纪审查的重中之重。中央纪委监察部网站2015年以来公开发布的72份中管干部党纪处分通报中，有46个出现“十八大后仍不收敛、不收手”等表述，占比64%，不少领导干部被指“性质恶劣、情节严重”。

　　在纪律审查环节，各级纪检监察机关把违反中央八项规定精神的行为列入纪律审查重点。中央纪委监察部网站2016年以来公开发布的28份中管干部党纪处分通报中，79%的中管干部涉及违反中央八项规定精神的问题。

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　　2013年5月，中央第八巡视组进驻江西。陆续有人反映苏荣在江西主政时各种问题，尤其是反映苏荣的家人、亲戚在江西插手工程建设、干部人事的问题非常突出。经中央纪委调查，很多反映的问题被查证属实。

　　中央纪委纪检监察室工作人员张甫介绍，苏荣案有十多位亲属涉案，苏荣说自己是“全家腐败窝案的掌门人”。苏荣的妻子、儿女、弟弟乃至一些远房亲戚，都曾利用他的权力为人办事，收受好处。

　　苏的妻子于丽芳在当地被称为“于姐”，很多人反映她在当地擅权干政，造成很恶劣的影响。江西省纪委书记周泽民介绍，于丽芳在深圳做手术时，江西一批干部坐飞机、带礼金到深圳去看望。苏荣承认，“于姐”成了江西权钱交易的代名词。

　　苏荣说：“我用四句话把我这个犯罪过程反思了一下，叫作收受别人的陶瓷瓷瓶，被碰得头破血流；收受别人的陶瓷瓷碗，被砸得遍体鳞伤；收受别人的书画字画，将政治生命化为灰烬；收受别人的钱财和贵重物品，使自己跌入了经济犯罪的万丈深渊。”

　　聂春玉主政吕梁时大肆买官卖官

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　　因为在吕梁任市长、市委书记期间大肆买官卖官，时任山西省委常委、省委秘书长聂春玉被查。

　　中央纪委案件审理室工作人员董芳介绍：调查认定有30个人给聂春玉行贿，其中29人是党员干部，遍及吕梁市所辖13个县市区。十八大以来，吕梁市5名地厅级干部、83名县处级干部违纪受处分，其中17人被移送司法。

　　吕梁市离石区区委原书记闫刚平说，他自认为想干事能干事，起初不愿意走跑官、买官的路子。但2002年，吕梁市县长换届公开选拔，10选6，自己考试成绩名列前茅，却没能当上县长。于是，在2006年，闫刚平也开始上门送钱。

　　吕梁市政协原副主席刘广龙，因多次以过年“看望”的名义，送给聂春玉总计上百万元，从汾阳市代市长升任中阳县委书记。吴俊平共分13次送给聂春玉总计上百万元，聂春玉帮助其由柳林县副县长升任吕梁市煤炭工业局局长。

　　据调查，这些有买官行为的干部，也都收受了下属和企业的钱财。

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[ 责任编辑： 孙阳丹 ]
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