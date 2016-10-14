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境外博彩网站侵蚀内蒙古县城：1个县超万人参与
您当前的位置 ： 洛阳网  >  新闻中心  >  国内      来源： 京华时报 2016-10-21 09:34
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　　①网络赌博操作页面截图。

　　②网络赌博现场实时视频截图。

　　③开鲁县一参赌人员正在查看参赌情况。

　　原标题：开鲁：境外博彩网站侵蚀的内陆县城

　　如果没有“永昌娱乐”博彩网站，也许永远没有人会把开鲁县这个内蒙古自治区的县城，与南疆之外的缅甸果敢地区扯上任何联系。短短三年中，着了魔的开鲁人通过电脑屏幕，贪婪地窥探着网线另一端那陌生而又熟悉的世界。他们用大捆的钞票供养着虚无飘渺的“赢钱”梦，却毫不顾忌亲人的泪水与法律的尊严。

　　一个个支离破碎的家庭，一部部铁窗血泪史，披着娱乐外衣的境外赌场，正在逐步侵蚀着这个以农业为经济支柱的县城。目前，当地公安已经意识到问题的严重性，但仍亟须更高层级侦办力量的支持。

　　文/图京华时报记者韩天博

　　　□讲述

　　　一夜间，赚钱的家伙没了

　　杜丰(化名)又输了。这一次，他赌上了仅剩的全部家当——一辆轿车和自己唯一一部智能手机。可惜，这最后一搏，没能像他预想的那样捞回欠下的8万元赌债，反而让这个经历过生死的内蒙古汉子陷入了更大的窘境……

　　黄昏下，杜丰缩着脖子，双手插进口袋，东北10月的寒风肆意拨弄着他蓬乱的头发，还算硬挺的风衣领子和脚上刚刚擦过的旧皮鞋，努力彰显着这个38岁男人最后的尊严。

　　其实，按照当地“老爷们儿必须养家”的标准，这最后的尊严已不再需要。

　　就在前一天夜里，身背8万多元赌债的他，把平时拉脚挣钱的小轿车和唯一一部智能手机换成了7000元筹码。他幻想着自己一个多月没挨赌桌，背运已经远离，猛拼一搏也许会迎来触底反弹，“我没别的要求，让我把欠的钱捞回来就行，我肯定收手。”

　　而现实却有些讽刺，一夜激战后，杜丰的车钥匙已经攥在抵押行老板手里，手机也换成只能语音通话的按键机，“手机卡，我还是求人家才给我的，这手机我要不说找钱赎车需要打电话，人家都不能借我。”

　　相比于开鲁县的老赌徒们，今年5月才“入行”的杜丰算是新手，7000元的筹码，勉强让他挺过了上半夜。下半夜，看着账户里只剩下个位数的余额，杜丰终于意识到发生了什么。

　　“我挺困的，找钱赎车也得等天亮”，他选择在抵押行里睡一会儿，“根本睡不着，脑袋里不是想还能找谁借钱，就是琢磨怎么把之前借钱时候撒过的谎圆过去，死的心都有”。

　　杜丰点着了一支烟，这包烟是他过去20多个小时里唯一一笔消费。他全身上下只剩下20多元，“没吃饭，也不想吃，车赎不回来，我没法回家，我妈知道车没了，肯定得犯病。”

　　这辆车是杜丰近几年来唯一稳定的收入来源。自从2007年经历车祸之后，身受重伤的他再也无法承担普通人的劳动强度，这辆车成为了他和老家年迈父母的全部希望。

　　如今，如果无法在短期内筹到钱，这最后的希望也将成为泡影。

　　对于两眼布满血丝的杜丰来说，在哪里过夜，是一个比“找钱赎车”更加急迫的问题。坐在路边的石阶上，他翻遍了手机通讯录，却没有找到一个合适的号码，“当初找人借钱就没说实话，到现在都没还上，哪还有脸麻烦人家。”

　　深秋的东北气温已近0度，杜丰打了个寒战，脸上露出了一丝苦笑，“别看我现在这样，哥们当年也曾经风光过。”

　　　经历过生死的赌徒

　　1999年，刚满20岁的杜丰来到沈阳，做起了蔬菜生意。凭着一股子聪明劲儿和实在的为人，杜丰很快在沈阳站稳了脚跟并结了婚。打拼了几年之后，他和媳妇在沈阳买了房，“还有两辆车，资产怎么也有100多万。”

　　然而，世事难料，一场突如其来的灾祸彻底摧毁了他的生活。

　　2006年的一天，杜丰和两个朋友开着货车送货，途中吃饭时，三个年轻人都喝了不少酒。“可能是那时候日子过得太好了，自己膨胀得要命”，酒后驾驶过程中，货车撞上了路边的信号杆，两个朋友一死一伤，自己虽然捡回一条命，却也经历了三次大手术，无法再干重活。

　　为了支付两个朋友的赔偿金，杜丰卖掉了沈阳的房产和汽车，回到开鲁县某镇乡下的老家。2007年底，已有身孕的妻子也离他而去。

　　那段时间里，巨大的心理落差与离婚的苦闷让杜丰的心情跌落到了极点，他想到了死。

　　也许是上天的旨意，杜丰自杀了三次，都没有成功，“最后一次我吃了200多片去痛片，还是没死成”。加上车祸，这已经是他第四次与死神擦肩而过，“我就想，这是天意呀，老天不让我死，那我就要好好活。”

　　2010年，自感身体已有好转的杜丰来到大连，用手头仅有的钱开了一家小超市。那一年，他赚了13万，却又被自己结识不久的小女友席卷一空。这一次，他没有消沉，而是在大连某市场内摆起了摊位。

　　“那时候，我白天自己摆摊，冬天晚上给人看摊，遭了不少罪”，他的父母也来到大连和儿子一起打工，好在生意一直不错，一家三口每月加起来能赚上万把元。

　　然而，好景不长，就在杜丰父母到来的5个月之后，他们所在的市场又被取缔了。无奈之下，一家三口只能带着攒下的7万多元回到乡下老家。

　　2013年，由于老家的房子年久失修，杜丰举债盖起了新房。为了还债，他花费6000多元买了一辆旧轿车，在村子附近拉活挣钱。在此后的几年中，他平时跑车赚钱，家里还有20多亩地，日子也算过得去，只是盖房欠下的债一直没有着落。

　　　因债参赌再添新债

　　记得那是在2015年11月的一天，杜丰的一个远房表哥借走了他身上的1800元钱，“他说想玩一会儿，因为他第一次借钱，我也没好意思拒绝。”

　　出于好奇，杜丰跟着表哥来到了一家小旅店。“就一个电脑，一根网线，其他啥也没有”，第一次见到赌博网站的时候，杜丰相当的不屑，“我当时还劝我表哥，人脑袋你都干不过，你还能干过电脑？”

　　在此后一段时间里，杜丰多次观看表哥在网络赌场上纵横驰骋，“他曾经一晚就赢了75万，第二天又输了140万”，那种紧张和刺激的场面，让他心里有一股说不出来的滋味。

　　按理说，经历过生死的人应该更加懂得珍惜生活。杜丰认同这个观点，但却无法解释自己为何在赌博面前变得如此不堪一击。

　　今年5月，早先盖新房欠下的债已经涨了一番，靠开车拉活赚钱的杜丰觉得，如果再不还清，就真的还不起了。

　　他突然想到了表哥常玩的“游戏”，于是，带着攒下的4000多块钱，决定到赌场上碰碰运气。他觉得，表哥之所以输钱，是因为不懂得见好就收。于是，他给自己定下了一条规矩，“只要能把外债还上，绝对不再玩了。”

　　第一天，他赢了3万多元。

　　就在拿到钱的那一刻，当初所有的想法都被他抛在了脑后。用赢来的钱还清了外债之后，杜丰一身轻松，对赌博也平添了几分好感。此后不久，他带着5000块钱再次参赌，没下几注就输了个精光。

　　“人一输，就想往回捞，结果越捞越深，越捞越深……”不到5个月，家里仅有的一点积蓄全输在了赌场上，还背上了8万多元的外债。

　　“现在，我就想回家，可是车没了，回不去”，他无数次幻想着自己无债一身轻，在家守着年迈的父母。然而，这看似简单的愿望，对于他来说，却显得无比艰难……

　　再见杜丰，已是第二天下午，坐在家里的他用又一个谎言暂时稳住了自己的母亲。他没有找到赎车的钱，反而为了给母亲买胰岛素，又欠下了同村人800元的外债。

　　深夜里，电话铃声响过，杜丰穿上衣服，走出家门，消失在黑暗中。他需要用另一个谎言来安抚债主，也为了守住自己那早已名不副实的尊严。

　　　□调查

　　　开鲁县或超万人参与网络赌博

　　10月13日下午，记者来到了内蒙古自治区通辽市开鲁县城。据多位居民介绍，近年来，开鲁周边地区流传着这样一句话——“要想赌，上开鲁”。

　　记者在走访过程中发现，居民口中的“赌”，并非以扑克、牌九、麻将等传统实体的赌博工具为载体，而是在一个名为“永昌娱乐”的境外博彩网站上隐秘进行。据知情人士透露，目前，在开鲁县境内已经形成一个由赌客、财产抵押人、网站“代理人”等多个单元组成的相对完整的博彩交易链条。

　　据了解，普通赌客对博彩网站掌握的信息较少，一般只会在“代理人”处以金钱换取“分数”作为筹码参与赌博；而“代理人”则掌握着博彩网站的直接联系方式，同时又兼任财产抵押人的角色，为普通赌客以物换钱提供便利。

　　在知情人士的指引下，记者找到了一处位于开鲁县城东部某居民小区底商。这里距离开鲁县政府直线距离不足500米，却隐藏着一个半公开状态的“代理点”。记者从相关渠道获得的室内图片显示，约60平米的一层室内摆放着双人床、沙发、茶几、电脑桌及多把椅子。

　　“那里面每天都有赌博的人，他们说话一点不避讳，唠的都是‘永昌娱乐’(赌博网站)的事儿”，这位知情人士透露，这家看似正常的商店就是一个赌博网站“代理点”，“管事的叫牛鑫(化名)，其他人多是爱玩的(参赌人员)。”

　　自其提供的现场录音中记者发现，牛鑫曾多次通过自己的“代理”账号及电话为参赌人员“上分”、“下分”，并询问其中几名赌客抵押在自己手中的车辆、手机等物品何时赎回。

　　记者从相关人员的谈话中获知，早在2013年，在开鲁县境内就有人通过“永昌娱乐”网站参与赌博，“当时人数大约有500多”。如今，3年已经过去，开鲁地区参与网络赌博的人数甚至已经超过了一万人。此外，该网站会定期按照输钱局总金额1.7%的比例给“代理人”返点。有关证据显示，开鲁县境内一名“代理”仅9月份就收获返点近百万元。

　　县城内多位居民表示，在开鲁县境内，参赌人员中不乏公职人员，这在当地已经是公开的秘密，“还有不少开鲁人为了赢钱直接到境外赌场去赌，有的时候都能在网站的监控视频中看到。”

　　记者在随后的走访中发现，目前，开鲁地区已经出现了因赌博输钱而引发的诈骗案件。在小街基镇某村，一名张姓村民于今年1月份因无法偿还赌债而涉嫌诈骗，目前，已被当地警方刑事拘留。

　　　赌场设专门客服接待中国“玩家”

　　为了更加直观地了解这家赌场的运作方式，记者尝试登录了这家名为“永昌娱乐”的境外赌博网站。

　　只要在国内某知名搜索引擎上输入“永昌娱乐”四个字，在排在前5位的搜索结果中，很容易就可找该网站网址。经过短暂的页面加载，账号登录页面便出现在屏幕之上，首页上方赫然呈现着“缅甸果敢旗下合法博彩公司”、“观摩账号XXX密码XXXXXX”等字样。

　　网站首页中心位置，播放着赌场内部全景实时画面，其中可见数十张各式赌桌，大厅内人头攒动，每张赌桌前均有身着红色连衣裙的美女荷官为玩家服务。

　　随后，记者输入先期准备好的账号、密码顺利登入“游戏”页面，其中赫然开列着“百家乐”、“龙虎”、“极速百家乐”等赌博方式选项。点击其中一个，页面上立即显示出目前正在进行中的赌局，以及该赌桌上各方历史胜负记录。

　　记者随即进入一个“百家乐”赌局，页面上立刻显示出该赌桌不同角度的实时监控画面。通过页面切换选项，“玩家”可以自由选择视频拍摄角度，整个游戏过程一览无余。

　　游戏时，“玩家”只要用鼠标点击页面中标有不同数字的筹码按钮，并拖拽至“庄”、“闲”、“和”等任何一处，就可以轻松下注，整个参赌过程极其简便，没有任何技术门槛。

　　为了进一步了解该网站的相关情况，记者通过相关渠道获得了该网站设在国内的客服电话。

　　电话接通后，一名年轻女性用流利的中文表示，他们是缅甸果敢地区“永昌娱乐”公司的客服人员，公司员工均是缅甸人，之所以能够讲一口流利的汉语，是因为“我们从小就是学汉语长大的”。公司网站的服务器设在缅甸，管理者也都是缅甸人，因此不必担心安全问题。

　　这名女性称，在缅甸果敢地区，赌博是合法的，中国人既可以通过网络参与，也可以到位于缅甸境内的赌场实地参赌。前者只需要提供一个手机号，就可以获得一个与之绑定的登录账号，再通过银行卡向指定的国内账户打钱，便能方便地“上分”并进行“游戏”。且不管输赢，只要账户中有相应的分数，“玩家”随时可以通过客服电话“下分”，每1分对应人民币1元，钱款会直接返还到“玩家”的银行卡上。

　　而关于到现场参与“游戏”，国内“玩家”可以乘飞机至昆明，再南下至云南省临沧市，到达临沧后会有专人接待“玩家”出境，但需要携带本人的护照等证件。客服人员同时表示，只要是到现场参与“游戏”的人员，公司方面都会为其提供免费食宿，“中国湖南、湖北、重庆等很多地方的人都有来我们这里玩，有的客人一待就是一两个月，甚至一年，最好在来之前提前一两天打电话，我们好有个准备”。

　　至于赌场是否能够提供现场借款服务，该客户人员称，这要看客人下注是否大方，“如果我们老板觉得您打得比较大，可以信任的话，就可以给您签单。”

　　这名客服人员还表示，如果想多赚一点钱，“玩家”可以同公司方面进行合作，方式有两种，一种为“占成”，一种为“代理”。

　　所谓“占成”，就是“玩家”自己发展下线参与“游戏”，“玩家”要与公司确定一个“占成”比例，目前，公司最高接受“玩家”四成的“占成比”。如果“玩家”自己的下线输了钱，公司会按照“占成比”将钱返给“玩家”；如果下线赢钱，“玩家”则要返钱给公司，“其实这就等于您是下线的庄家，他们赢钱您就输钱，他们输钱您就赢钱。”

　　而所谓“代理”，则同样是要求“玩家”发展自己的下线，拥有“代理”身份的“玩家”可以帮助下线管理他们的账户，甚至代替他们与客服联系完成“上、下分”。公司会累计“代理”名下的下线们参与“游戏”过程中产生的“输口”(输钱局)总金额，然后按照1.7%的比例定期统一返给“代理”。至于如何处理这部分返点，则是由“代理”自己决定。

　　　□回应警方称专项治赌效果不佳

　　开鲁县公安局副局长宋国喜表示，关于当地人通过“永昌娱乐”网站参与赌博的情况，开鲁警方在2014年就已获知，并侦办了一起与其直接关联的刑事案件，共涉及参赌人员21人，其中4人(3男1女)涉嫌刑事犯罪，其余人员均已被处以治安拘留15天，罚款3000元的最高限处罚。

　　警方在办案过程中发现，“永昌娱乐”的网络赌场服务器设置在境外，由境内人员实际掌控，大量电子证据无法及时获取，以至于警方在确定涉嫌刑事犯罪嫌疑人的基本违法事实之后，却因证据不足而无法提起公诉，“4名涉嫌刑事犯罪人员都已被取保候审，但相关案情，目前还处于继续侦查阶段。”

　　对于开鲁县境内“万人参与赌博”的说法，宋副局长表示，这是一个很大的数字，“缺乏事实依据”。他解释称，按照公安机关的办案经验，如果存在如此庞大数量的参赌人群，很多严重的刑、民事案件会相继出现，“但从我们目前掌控的案件总体情况看，没有达到这个程度。”

　　宋国喜坦承，目前开鲁县境内究竟有多少人员参与赌博、参赌人员组织结构如何、如何运作等更多细节，警方并不十分掌握，但可以肯定的是，“(当地人参与赌博的现象)确实没有完全控制住”。但在对涉赌案件重点人员的控制过程中，当地公安机关已发现参与网络赌博活动的人员有几十人，“我们也在继续摸排，力求一网打尽，但‘一万人’的说法有点言过其实了。”

　　据了解，从2013年至今，开鲁警方制定了10余个专项行动方案，其中对网络赌博现象有所涉及。“可以说，我们也意识到了这个问题的严重性，也在进行相关工作，但总体感觉效果不是太好。”

　　“代理人”系取保候审嫌疑人令人震惊的是，相关人员提供给记者的材料中指向的赌博网站“代理人”，正是上述案件中4名取保候审嫌疑人之一。

　　对此，开鲁县公安局相关负责人表示，当地警方一直对该人进行监控，“从目前的情况看，他可能仍在从事赌博网站的相关活动，而且他本人也曾经到过境外赌场。”

　　对于为何明知已被取保候审的嫌疑人仍在从事违法活动，当地警方却没有采取相应措施的问题，该负责人并未做出正面答复。

　　同时，宋国喜也表示，网络赌博案件的涉案情节并不复杂，但隐蔽性强。加之网络赌博是以娱乐形式来包装自身，尤其是在农牧区农闲的时间段中，更容易被普通民众所接受。县级公安机关在侦办此类案件时，往往存在较大的困难。

　　首先，此类案件中赌博网站的服务器在境外，如果公安机关不能在第一时间取得其中的数据，许多对案件定性起到关键作用的证据无法获取。

　　其次，在当地农村地区，群众对一些传统的赌博手段已习以为常，当它们被重新放置在更为便捷的网络平台上并披上了娱乐的外衣后，“更具迷惑性，想要参与也更加方便”，这使得相关部门的警示宣传效果大打折扣，参赌人数甚至出现扩大的趋势。

　　最后，宋国喜副局长表示，针对目前情况，开鲁警方除了对已经掌握的涉赌线索及重点人员继续进行侦查之外，也将同市、自治区公安机关乃至公安部进行联络，以期得到公安部境外侦查力量的支持。

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[ 责任编辑： 孙阳丹 ]
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