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广东卫计局官员妻子胎死腹中 数十人冲击医院
您当前的位置 ： 洛阳网  >  新闻中心  >  国内      来源： 观察者网 2016-10-20 14:44
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　　原标题：广东翁源县：卫计局官员妻子胎死腹中数十人冲击医院

　　[文/观察者网赵可心]这两天，又一起医闹事件上演。

　　19日下午6点半，自媒体人@一个有点理想的记者在微博爆料，10月8日，一产妇进入广东韶关市翁源县人民医院，之后婴儿死亡。尸检结果还未出，医院就陷入产妇家属的围攻。

　　微博截图

　　该产妇剖腹产前胎心4分(意味着胎儿情况不好)，大概下午5点前办理入院。麻醉医生雷颖为其打麻醉后不久，胎心没了，婴儿死亡。

　　网友爆料截图

　　后转上级医院引产后，初步认定是脐带扭转造成死亡。

　　9日，医院陷入连续冲击，妇产科被闹一次，麻醉科被闹两次，最严重时几十人冲击手术室和无菌区。

　　网友爆料截图

　　@一个有点理想的记者在另一微博中上传了一段现场视频，“这几十人冲进手术室，直奔无菌区，尽管多台手术正在进行，但这些人毫不在意，到处踢门，掰折主任的手机，打男护士嘴巴，高喊‘赔钱’。过程持续半个小时，直到警察到来才离开。”

　　视频截图

　　“产妇在卫生系统工作，其丈夫是翁源卫计局副局长李烟柱”，该博主爆料并po出住院登记信息和李烟柱的简介截图。

　　观察者网20日上午电话采访了翁源县人民医院医纠办，医纠办证实，产妇确为翁源卫计局副局长李烟柱的家属。目前，县委县政府已成立调查小组，院方正在等待调查结果。

　　住院登记表

　　网络截图

　　另据最新消息，翁源县人民政府20日上午10点发布公告，又一次证实产妇为翁源县卫计局副局长李烟柱家属，18日(@一个有点理想的记者所述时间为10月8日，两者有所偏差，特此说明——观察者网注)产妇亲属出现过激行为，表示高度重视，将依法调查处理。

　　公告截图

　　@一个有点理想的记者称翁源县人民医院的医生透露，带头闹事的是李烟柱副局长的妹妹。

　　他们要求三点：先不论尸检结果，医院必须赔偿60万，撤掉麻醉科主任职务，开除麻醉医生。

　　对于将女麻醉医生雷颖的全名公之于众，@一个有点理想的记者说“之前征求了她的意见，她赞成。发出了之后她说，她本以为自己能承受，但忽然觉得压力特别大”。

　　期间，雷颖前往卫计局介绍情况，路上家属围攻，并阻拦其回家。

　　据雷颖介绍，警方尚未处理任何人，而家属预报下一次冲击将在20日。

　　19日晚七点，@一个有点理想的记者再度发博，称医院领导非常支持女医生，已向上级公安局和卫计局反映情况，但女医生目前状态非常不好，非常害怕，担心打击报复。一个小县城低头不见抬头见，不想此事牵扯到警方。“提出撤掉报警回执微博，我尊重其意见。但我也告诉她，谁敢报复她，我们管到底，辞职了我帮找工作，有效期五十年。”

　　近年，医闹事件屡见不鲜。据观察者网查询，这名博主致力于曝光医闹事件，并在微博发起话题“每日医生挨揍简报”，目前已吸引9000多万阅读，3.9万讨论。

　　对于翁源人民医院事件，他认为“医疗意外和事故的存在是有客观概率的，虽然目前胎儿死亡没有任何麻醉医生责任迹象，上级医院引产后认为是脐带扭转(打结)，但当事医生也表示，愿接受医疗鉴定，如有责坦然接受。在这样的情况下，不等鉴定结果就要钱，竟冲击手术室无菌区，不顾其它患者安危，实为罕见！”

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[ 责任编辑： 孙阳丹 ]
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