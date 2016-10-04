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妻子游完泳没穿内裤遭调侃 丈夫动杀机捅死同乡
您当前的位置 ： 洛阳网  >  新闻中心  >  国内      来源： 中国网 2016-10-20 14:44
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原标题：妻子游完泳没穿内裤遭调侃 丈夫动杀机捅死同乡27年后落网

生活报10月20日讯 一句玩笑话，没想到却成为一起杀人案的导火索，凶手造成一死一伤后，逃亡了27年。日前，望奎警方得到犯罪嫌疑人杨某藏身天津的线索，将其缉拿归案。

提起27年前的这桩血案，已经退休的望奎县公安局刑侦大队原大队长赵玉臣说，当年这起案件在当地是头号大案，而且案件的起因并不复杂，凶手和被害人也没有太大的矛盾，一切只因为一句玩笑话。原来，1989年8月8日，望奎县火箭乡村民杨某和妻子去水库游泳，杨某妻子弄湿了内裤，走时便没有穿内裤。二人骑摩托车往家走时，恰巧遇见同乡王城、李斌等人坐着四轮拖拉机。偏巧这时一阵风吹过，掀起杨某妻子的裙子，而这一幕被拖拉机上的人看到了。有人说道：“瞅， 老杨的媳妇没穿裤衩子。”这句话激怒了杨某，他将车停在路边，掏出随身携带的尖刀刺向王城和李斌，王城被当场刺死，李斌受重伤。杨某作案后立即逃离现场。

案发后，警方开展了侦查工作，可杨某从此销声匿迹。今年9月，望奎警方得到线索，杨某藏身于天津。据望奎县公安局刑警大队三中队队长吴忠宝介 绍，在天津市静海县大邱庄杨某的暂住地，警方将杨某及妻子邱某抓获。经审讯，杨某在案发后先是躲到绥芬河，通过非法手段，办理了一张假身份证，之后杨某和 妻子又潜逃到天津。目前两名犯罪嫌疑人已被刑事拘留，案件还在进一步处理中。（文中涉案人员为化名）

来源：生活报

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[ 责任编辑： 孙阳丹 ]
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