洛阳网首页  新闻  县区  百姓呼声  律师在线  百科  房产  娱乐  游戏  电子报  网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳 | 国内 | 国际 | 娱乐 | 体育 | 财经 | 社会
7旬老父不堪忍受长期被虐待 欲与儿子断绝关系
您当前的位置 ： 洛阳网  >  新闻中心  >  国内      来源： 新华报业网 2016-10-20 14:44
分享到：

原标题：不堪忍受长期被虐待 宿迁老人欲与儿子断绝关系

中国江苏网10月20日讯  “这样的儿子我不要了，我想要和他断绝父子关系。”10月18日，宿迁市民夏某致电反映，他想和儿子断绝父子关系，不知道该怎么做。究竟是什么让年迈父母寒心到非要跟儿子断绝关系？记者进行了采访。

老夫妻十多年常受儿子虐待

夏某家住屠园乡，今年76岁，老伴张某69岁，一共育有6个孩子，其中有3个儿子，如今孩子们都已成家立业，所以老两口就自己居住。然而，在外地工作的小儿子最近却被父母叫回了家。“我的父母被打伤住院了，打伤他们的不是外人，而是我的二哥，他们的亲儿子。”夏某的小儿子夏先生告诉记者，他的二哥虽然也有工作和收入，但经常回来问父母要钱，这十几年来，每次要不到，就对父母拳打脚踢。

“我因为在外地工作，不常回家，所以经常会给父母寄些钱来以表孝心。但老人家舍不得花就都存起来，没想到我二哥经常找他们要钱。”夏先生说，在过去的十几年时间里，二哥以各种理由去找父母要钱，如果不给就动手毒打，有一次竟打掉了母亲张某的四颗牙齿。由于看在是自己亲生儿子的份上，不忍心告知其他孩子，父母也就默默忍受下来。夏先生认为，二哥作为一名已经42岁的已经成家立业的男人，不应该开口去拿父母的养老钱，更不能动手虐待老人。

老人想跟儿子断绝关系

夏先生说，前几日，二哥又来父母家中要钱，因为数额较大，父母没给。于是，二哥连同二嫂一起抄起砖头向母亲张某头上砸去，后来又与父亲扭打，导致父亲的脸被打破，周围村民见状急忙过来拉架，才让失控的二哥停了手。好心邻居拨打了120急救电话，将母亲张某送往医院后，头部缝了4、5针，目前已经出院。

夏先生在得知这个消息后，立马放下工作赶回了宿迁，陪在父母身边。他告诉记者，如今父母心灰意冷，想到二哥的所作所为，他们决定不再容忍下去，表示一定要和他断绝关系。

“我也曾跟父母说跟我离开这里，到我工作的城市居住，但是他们不舍得离开。”夏先生说，老人习惯了老家的生活，不想再到陌生的城市，所以他也没再坚持将父母带走，可是他担心自己走后，父母在这里居住会再次受到伤害。

目前夏先生一家已到当地派出所立案，等待法律给他们公正的判决。

来源：中国江苏网

 返回洛阳网首页>>
[ 责任编辑： 孙阳丹 ]
分享到：
相关阅读
  • ·胶原蛋白能让你更有“面子”？ 专家称美容作用小
  • ·王亚萍：面对病人冲上去，这是医务人员的本能
  • ·我国科学家新发现有望实现肝癌“早发现、早治疗”
    • 银河湾洁净新风系统远离雾霾
    银河湾洁净新风系统远离雾霾
    9月我市商品住宅销售均价5512 元／㎡
        从价格数据看，9 月洛阳楼市“涨”势明显。该负责人表示，相关数据显示，9 月我市商品房销售均价为每平方米5...
  • ·在家缴纳热费的小区 看看有没有您家
  • ·［房产］11月11－13“地产双十一·全民惠房节”等您来
  • ·［房产］住建部严查销售行为 楼市9类违规你遇过哪些
    •  
    		 
    新闻排行
  • 三闯火海救人牺牲 救火英雄王锋遗体告...
  • 特殊环境下更要保障侨胞利益——中国...
  • 【网络媒体走转改】新长征路上印江铺...
  • 黑客组织公布第六批使用禁药名单 日本...
  • 浙江现“万磁王” 前胸能吸2斤重的扳...
  • 张家界大峡谷玻璃桥接待“爆棚” 景...
  • 哥伦比亚全民公决未通过和平协议 总统...
  • 安倍晋三：“丝毫不想”就慰安妇问题...
  • 女子座椅缝隙取玩具被卡手 高铁被迫超...
  • 中欧文明对话会在雅典举行
    		•
    百姓呼声
    回复：望春门街关林路口不能南北直通问题
    回复：城镇居民为何拿的是农村退休工资
    精彩图片
    33岁深田恭子性感写真 ...
    极限运动——2016翼装...
    李小璐深V长裙力压群芳...
    金秋十月 胡杨林一片金黄
    精彩热帖

    秋风园人像

    洛阳大妈俏夕阳

    狼神的工作照

    英雄出少年
    /和农友三天二夜游沁河纪实照片
    /中 秋 夜 月
    /走来走去，飞来飞去 ，一个目的 —— 找吃
    娱 乐

    衬衫+牛仔裤 袁姗...

    仙剑三美出席活动...

    乔任梁生前女友合照

    李冰冰“贵妃”躺
    生活 洛阳天气 水费查询 电费查询 房屋租售 彩票开奖 快递查询
    交通 洛阳地图 洛阳航班 洛阳公交 长途客车 火车时刻 旅游线路
    政务 政府机关 违章查询 个税计算 查公积金 户籍查询 办出入境
    网点 银行网点 洛阳医院 教育学校 社保查询 移动通信 保险理财
    优惠 商场打折 团购导航 特价酒店 休闲娱乐 潮流热卖 美食情报
    资讯 人才招聘 特色餐饮 股票行情 教育培训 购车手册 养生课堂
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南中冶律师事务所 张彦立 不良信息举报电话：（0379）65233605