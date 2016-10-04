原标题：不堪忍受长期被虐待 宿迁老人欲与儿子断绝关系

中国江苏网10月20日讯 “这样的儿子我不要了，我想要和他断绝父子关系。”10月18日，宿迁市民夏某致电反映，他想和儿子断绝父子关系，不知道该怎么做。究竟是什么让年迈父母寒心到非要跟儿子断绝关系？记者进行了采访。

老夫妻十多年常受儿子虐待

夏某家住屠园乡，今年76岁，老伴张某69岁，一共育有6个孩子，其中有3个儿子，如今孩子们都已成家立业，所以老两口就自己居住。然而，在外地工作的小儿子最近却被父母叫回了家。“我的父母被打伤住院了，打伤他们的不是外人，而是我的二哥，他们的亲儿子。”夏某的小儿子夏先生告诉记者，他的二哥虽然也有工作和收入，但经常回来问父母要钱，这十几年来，每次要不到，就对父母拳打脚踢。

“我因为在外地工作，不常回家，所以经常会给父母寄些钱来以表孝心。但老人家舍不得花就都存起来，没想到我二哥经常找他们要钱。”夏先生说，在过去的十几年时间里，二哥以各种理由去找父母要钱，如果不给就动手毒打，有一次竟打掉了母亲张某的四颗牙齿。由于看在是自己亲生儿子的份上，不忍心告知其他孩子，父母也就默默忍受下来。夏先生认为，二哥作为一名已经42岁的已经成家立业的男人，不应该开口去拿父母的养老钱，更不能动手虐待老人。

老人想跟儿子断绝关系

夏先生说，前几日，二哥又来父母家中要钱，因为数额较大，父母没给。于是，二哥连同二嫂一起抄起砖头向母亲张某头上砸去，后来又与父亲扭打，导致父亲的脸被打破，周围村民见状急忙过来拉架，才让失控的二哥停了手。好心邻居拨打了120急救电话，将母亲张某送往医院后，头部缝了4、5针，目前已经出院。

夏先生在得知这个消息后，立马放下工作赶回了宿迁，陪在父母身边。他告诉记者，如今父母心灰意冷，想到二哥的所作所为，他们决定不再容忍下去，表示一定要和他断绝关系。

“我也曾跟父母说跟我离开这里，到我工作的城市居住，但是他们不舍得离开。”夏先生说，老人习惯了老家的生活，不想再到陌生的城市，所以他也没再坚持将父母带走，可是他担心自己走后，父母在这里居住会再次受到伤害。

目前夏先生一家已到当地派出所立案，等待法律给他们公正的判决。

来源：中国江苏网