原标题：厉害了word哥！ 23.4%的“00后”存款在5000元以上

四川在线消息（记者 吴浩）“00后”比“90后”手头更有钱，消费水平远超“90后”；超过两成（23.0%）的“00后”少年儿童觉得校园不够安全；“00后”少年儿童在学校学习中的主体地位不断得到重视和体现，体现出老师的职业素养不断提高，但师生关系的亲密度明显下降；10月20日，由中国青少年研究中心、中国青少年研究会、中国青年政治学院和共青团四川省委共同主办的“第十二届中国青少年发展论坛”在成都开幕，这是该论坛首次在川举办。在开幕式上，中国青少年研究中心“中国少年儿童发展状况研究”课题组发表了最新的研究成果。

10年间增长最快的

是手机拥有率

在物质生活更加丰富的今天，“00”后的“个人财富”呈现飞跃性增长，对随身携带的零花钱调查显示，“90后”没有零花钱的比例为34.1%，“00后”下降为28.1%。“00后”比“90后”不仅“有钱人”多，而且能支配的零花钱数额更大，约六成（59.7%）“00后”压岁钱在1000元以上，而“90后”仅为12.5%。“90后”半数以上没有存款（52.6%），而“00后”仅三成（30.3%），23.4%的“00后”存款在5000元以上。

个人财富的增加自然带来消费水平的提高，在零花钱支出方面，每周消费10元以上各档的比例，“00后”均高于“90后”，尤其是每周花费百元以上的比例，“00后”为11.2%，“90后”为1.8%，提高9.4个百分点。

在数码产品使用上，25.9%的“90后”“没有”各类电子产品，“00后”为11.3%。10年间增长最快的是手机拥有率，“90后”为8.0%，“00后”为64.6%，增长了56.6个百分点。另一个增长比较快的是个人电脑拥有率，“90后”为9.7%，“00后”为29.1%，增长了19.4个百分点。

“理财教育对少年儿童一生的成长、幸福都有重要意义。”课题组专家认为，面对不断继续增加的物质财富，有必要加强对少年儿童的理财教育。家长和老师应把财商教育作为生活教育的重要部分，给孩子更多的消费自由权，多为孩子提供学习消费、理财的机会，同时，还要注意培养少年儿童的网络安全意识，结合互联网时代的特点对少年儿童进行理财教育。

调查还透露出一个现象。和“90后”对比，因为更热衷于“存钱”，“00后”的消费在绝大多数方面均呈现下降趋势，但下降最大的却是“捐助”一项，下降了21.7个百分点。可见，“00后”对社会的责任感和爱心程度有明显下降。

超过两成“00后”

缺乏校园安全感

安全感是人类的基本需求，少年儿童的校园安全感在很大程度上影响着他们的学习和健康成长。课题组对此特别进行了调查，发现超过两成（23.0%）“00后”少年儿童觉得校园不够安全。课题组认为，少年儿童校园安全感缺失既有个体因素带来的情感体验，也有对客观存在威胁的主观反映。

从个体因素来说，年级、家庭经济水平和抚养状况对少年儿童的校园安全感影响较大，29.8%的初中生、35.8%的家庭经济困难的少年儿童有校园不安全感，交叉分析还发现，31.1%的母亲长期外出务工的少年儿童，31.9%的父/母去世的少年儿童校园安全感差，均高于平均水平（23.0%）。

从客观原因来看，校园恶性事件、校园暴力和校园意外伤害时有发生，校园周边环境混乱，直接对少年儿童造成了人身威胁，带来不安全感。此外，各种校园暴力事件的报道、网络视频的传播也加剧了中小学生校园的不安全感。

课题组认为，这些暴力伤害事件暴露了中小学校园安全意识淡薄、安全制度不健全、安全教育不到位、应急能力不足、防范机制不健全等问题，建议以安全教育为突破点，不断增强少年儿童的自我保护意识和能力，同时加强家校配合，重点关注亲情缺失、家庭经济困难的少年儿童，开展有针对性的疏导工作，缓解他们心理上的不安全感。

超半数“00后”

不会与老师有深度沟通

调查显示，“00后”少年儿童在学校学习中，师生关系的亲密度明显下降。相比“90后”，“00后”感受到来自老师的亲密感、认同感和工具性支持都明显减少。例如，“90后”在遇到困难时，有24.5%最愿意向老师求助，而“00后”只有12.9%，降低了11.6%。

因为感受到老师的情感支持比较少，“00后”主动与老师进行情感沟通的意愿也不强烈。不到一半（45.1%）的“00后”表示会把自己的心里话告诉老师，即多半“00后”不会与老师进行有深度的交往和沟通。

“师生关系亲密度的下降让人忧虑。”课题组的专家认为，教育是生命对生命的影响，学校应加强老师职前职后的情感培育，倡导老师以“学会关心”的教育理念来主导自己的教育，在教育实践中关心学生，使学生真正学会关心，在师生民主平等的基础上共同构建关心型的亲密师生关系。

与此同时，“00后”的择友标准也与父母对他们期望的择友标准有差异。“00后”的择友标准第一是品行好（58.7%），第二是讲义气/重视朋友（54.6%），第三是和自己有相同的兴趣33.2%、第四是学习好（29.0%）。而父母期望的择友标准第一是品行好（65.5%）、第二是学习好（60.2%），第三是讲义气/重视朋友（33.3%），第四是和自己有相同的兴趣（13.9%）。

可以看出，择友标准选择比例最高的前四项双方相同，但排序和比例不同，父母更注重子女交友对象的成绩，“00后”则不太关注这点，转而更看重朋友之间的情感和相似性。

课题组建议，对于子女的交友诉求，父母应该给予更多支持，因为这是孩子走向个体独立和人格健全的必要步骤，尤其是对于步入青春期的少年儿童，父母要避免粗暴干涉孩子的同伴交往、否定孩子的择友标准和交往对象，在尊重孩子自主交往权利的同时，与孩子多交流，并与老师多沟通，全面掌握孩子的交友状况，解决他们交友中的困惑，并对可能出现的问题给予及时的引导。

新闻背景

中国青少年研究中心先后于1999年、2005年、2010年和2015年在全国十个省市进行了四次“中国少年儿童发展状况研究”调查。2015年的调查在北京、广东、上海、山东、辽宁、河南、湖南、四川、云南和陕西等10个省42个区县162所中小学进行，回收有效问卷9360份，对“90后”和“00后”特征的描述分别以2005年和2015年的调查数据为根据。