原标题：住家保姆“借”光老人123万退休金老父遭儿子抗议郁郁而终

事件：住家保姆取走两位老人巨款

大洋网讯 昨日上午，家住广州光孝路的罗先生致电本报称，自己和哥哥常年在外地工作，年过八旬的父母留守在广州家中，便请了一位保姆照顾二老，但最近一年多时间，罗先生却惊奇地发现：保姆黄某以各种名义取走了父母账户上的钱，共计66万元。此外，黄某还写下了12万元的欠条。更离奇的是，今年8月底，父亲离世了，罗先生在遗物中还发现了一张数额为45万元的欠条，借款人同样是保姆黄某。

“这个保姆在我家工作还不到2年时间，留下数张欠条，涉及上百万金额，现在人影也不见了。”罗先生很无奈。目前，警方正在调查处理中。

昨日，罗先生向记者讲述了事情的来龙去脉。罗先生从事IT行业，常年在上海工作，罗先生的哥哥在梅州工作，两人都不在父母身边，为了照顾两位老人的饮食起居，2014年10月，保姆黄某通过一家家政公司的介绍走进了罗先生的家庭，而此时，正是这一系列奇葩事件的开端。

来源：文/广报记者肖桂来、何家图/广报记者陈忧子

进门才几个月就借走12万元

“没想到这是引狼入室！这位保姆到我家几个月后就开始了不断借钱！”罗先生随手摊开了数张欠条在桌面上。据“借据”显示，黄某在2015年1月9日、1月13日、8月26日分别立下借条，向罗先生的母亲朱婆婆借了总计12万元。

“第三次借钱的时候，她当时又哭又下跪，说是资金周转遇到了困难，实在没有办法，并保证是最后一次借了。我当时不在，如果我在，绝对是不愿意的，可我爸妈一时心软，也就答应了。”这三笔钱，黄某承诺将于2015年2月15日、2月月底、9月26日前还清，但据罗先生透露，这些钱至今根本没还上。

又“借”走母亲卡上46万元

然而，12万元只是个开始。去年12月25日，母亲朱婆婆从楼梯上滚了下去，摔伤了手和腿脚，行动甚是不便，取钱时需由黄某陪同，“我想就是那时候她记下了我妈的银行卡密码。”今年5月，朱婆婆突然身体不适，怀疑患上肠癌和胃癌，罗先生就马上赶回广州。“我问我妈身份证和银行卡在哪里，结果我妈说一时都忘记了。结果保姆说，银行卡在她那里。”这令罗先生很吃惊。

于是，罗先生便赶到银行查账，流水显示母亲的储蓄账户从2016年4月29日到5月17日分10次共取走29.86万元，余额只有37.9元；退休金账户从2016年4月16日到5月1日共被分7次取走现金16.3万元，余额只有7.79元。两张卡合计被取走46.16万元，两张卡里的余额连50块钱都不到。

钱去哪儿了？罗先生回家就询问保姆黄某，没想到黄某大方承认，钱是她取走了，不过不是偷，而是借的。黄某当即写下了一张38万元的欠条，并承诺6月30日前归还。至于借钱原因，黄某称是拿去汇给深圳的亲戚用于买房了。

父亲多张卡被取走了20万元

“黄某借钱的事情在家里引起了激烈的争吵，最后我们决定辞退了黄某，并立马去报警。”6月15日，罗先生用轮椅推着母亲来到越秀区光塔派出所报案，警方当时传唤了黄某10个小时后，当晚就把她放了出来。原来黄某接受调查时坚称密码是母亲告诉她的，警方认为是侵占，而非盗窃。由于证据不足，黄某又答应马上还钱，于是，警方当晚便放她回深圳筹钱。

但是，黄某这一走，便没有了回音。说好的6月30日前还钱的事情，也成了一句空话。经历了此事的折腾，父亲罗老伯的身体突然变坏了。7月30日，罗老伯病倒了，被送到广州市第一人民医院。

“可我一直找不到我爸的身份证、医保卡、退休金和津贴账号，给爸爸办理了临时身份证后，去银行一查才知道黄某从我爸退休金账户和医保卡里多次取现20万元，其中，有些钱还是在报警之后套取的。”据悉，黄某去年拿父亲的身份证去单位帮老人换了新社保卡，之后就一直自己留着。

事情还没有结束。8月25日，罗老伯因病情恶化不幸离开了人世，在清理父亲遗物时，罗先生发现，在遗物中还有一张金额45万元的欠条，借款日期是今年5月13日，并承诺今年7月30日归还，借款人同样是黄某。“这张欠条从何而来谁也说不清楚。”罗先生说。

借据

保姆印象：嘴巴甜衣着靓电话多

据了解，保姆黄某今年47岁，是广东肇庆人，2014年10月开始到罗先生家照顾老人的，一开始是通过家政公司介绍来的钟点工，没有安排她住家。“我妈摔伤后，她说要照顾我妈主动要求在这里住的。”罗先生说。

今年5月，黄某被辞退后，罗先生又为父母找了一位新保姆邝女士，她与黄某也相识。“她嘴巴很甜，对老人很好，目的是想要老人的钱。过去，也会抱怨说两个老人家很麻烦，但是，他在两个老人家面前比较会哄老人家开心。”邝女士说，黄某平时打扮得不像保姆，穿裙子、高跟鞋，不像保姆，会化妆，穿着时髦光鲜。

“她社交范围非常广，很多人都认识，经常凌晨一两点才回家，而且装扮很好，也会哄老年人开心。”罗先生说。

不过，据罗先生介绍，黄某有向他人借钱的前科：“听说她在上一雇主家时，刚进去三天就问雇主借钱，人家不敢再用她，就辞退了。在我们家的时候，也经常听到她收到别人催他还钱的电话。”

家政公司：只与黄某签了一年合同

记者了解到，罗先生父母从广州市佳洁物业清洁有限公司家政服务部聘请了黄某。昨日，记者来到位于纸行路的该公司求证，该公司人员表示，当时介绍黄某到罗先生家工作时，三方签订了一个为期一年的合同，但是现在合同已过期了。对于保姆黄某借钱的事情，该公司人员建议报警处理。

昨日，根据罗先生提供的联系方式，记者多次拨打黄某电话，均未有人接听。

儿子：老人比较喜欢听好话

罗先生的父母是一对空巢老人。罗先生表示，自己在上海工作，哥哥在广东梅州工作。“我只有一年黄金周才有时间回家探望，哥哥一年回来次数也不多。”

说起家里两位老人，罗先生也有些无奈，“在黄某之前，我家连续换了6个保姆，都是因为老人不满意。”罗先生说。

罗先生表示，“我爸爸是干部出身，退休之后比较失落，比较喜欢听好话，过去的几个保姆不会讲甜言蜜语，也不会哄老人开心。所以，我父亲都不是很喜欢。”

保姆私自取款密码从何而来？

到底是侵占，还是盗窃？问题的关键是取钱的密码是朱婆婆主动告诉黄某的，还是黄某自己窃取的。

黄某：朱婆婆亲自告诉密码

“黄某一口咬定银行卡密码是我母亲亲自告诉她的，只是老人记性不好，忘记了这回事。”罗先生说。

据了解，朱婆婆去年年底摔伤后，行动很不便，银行存折、银行卡、医保卡等证件都放在黄某处保管，如果要用的时候，就叫黄某陪同一起去办理。

朱婆婆坚称黄某在说谎，“我不可能把银行卡密码给保姆，这些密码我连我儿子都没有告诉过。”

据医院鉴定，朱婆婆确有轻度老人痴呆症状，有时候很难判断自己的行为。据今年一份医院出院记录显示，朱婆婆主诉“夜间睡眠时反复情绪失落”，精神检查“自知力部分存在”。

对此，罗先生认为，保姆黄某是利用了老人的病情乘虚而入，获取了相关账户密码。“有查到银行监控录像，黄某曾陪我妈去银行挂失银行卡，我怀疑是我妈在输密码的时候，黄某在旁边看到了。”罗先生认为，黄某是在父母不知情的情况下擅自取款，属于盗窃。

广东正大联合律师事务所许瀚律师表示，侵占罪和盗窃罪都以他人财物为对象，都侵犯了公私财物的所有权，主观上都是故意，并都以非法占有他人财物为目的，这是二者的共同之处。但是，二者有着明显的区别，在维权渠道上，侵占属于自诉案件，需要当事人向法院提起诉讼，盗窃案件是由公安机关立案。

罗生在外地工作，退休的父母一直居住在越秀区光塔街一老干部单位分房内，并通过家政公司请保姆照顾。2014年10月，黄某走进了罗老太的家庭，而此时，正是这一系列奇葩事件的开端。从罗先生出示“借据”可以看出，保姆“借走”雇主老两口近百万。老夫遭儿子抗议郁郁而终，独剩老太太一人孤独终老，而该保姆仍逍遥法外。

罗生在外地工作，退休的父母一直居住在越秀区光塔街一老干部单位分房内，并通过家政公司请保姆照顾。2014年10月，黄某走进了罗老太的家庭，而此时，正是这一系列奇葩事件的开端。从罗先生出示“借据”可以看出，保姆“借走”雇主老两口近百万。老夫遭儿子抗议郁郁而终，独剩老太太一人孤独终老，而该保姆仍逍遥法外。