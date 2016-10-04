原标题：一场违规送迎多人被处理

在四川省剑阁县某乡镇大学生村官邱晓的职业生涯中，今年无疑是具有里程碑意义的一年，因为当了9年大学生村官的她，经过组织考察考核，转聘为事业干部，被 调到另一个乡镇劳动保障所工作。为了迎接自己的人生事业新起点，小邱软磨硬泡要求原工作乡镇的党委书记等人送她“赴任”，那样自己会更有面子。第二天上 午，一支由原单位党委书记、人大主席、党委副书记、纪委书记等人组成的送行队伍出发了……

然而让小邱始料未及的是，一个给县纪委的举报电话，让她的“美好愿望”落了空。

高高兴兴送行去，岂料归程被举报

今年国庆节前的一个工作日中午，剑阁县某乡迎来了一拨特殊的客人——由另外一个镇党委书记郭明带领的送邱晓来就职的队伍。团队一行8人，包括镇党委书记、人大主席、纪委书记等人，可谓队伍庞大。

而作为接收单位乡党委书记的田笑，虽然意识到此举违反了中央八项规定精神，但碍于情面没有拒绝，依然和该乡乡长等3人在乡食堂一同热情招待客人，并在席间饮酒。

然而送行队伍的人不知道，就在他们回程的路上，剑阁县纪委已经接到群众的电话举报，反映郭明等人借干部调整之机迎来送往顶风违纪的问题。

“从收到的举报材料来看，我们认为反映的是典型‘四风’问题，且证据较充分，因此立即决定对郭明等人开展拟立案调查。”剑阁县纪委相关负责人说。

组织调查始遮掩，态度渐转终交代

“我现在真心认识到错误，我不仅违反中央八项规定精神，还用虚假口供、虚假证明材料来应对组织调查，顶风违纪，我接受组织给予的处理。”调查结束后，满头大汗的郭明说。

而调查之初的场景，画风截然不同——

得知被群众举报后，郭明立即联系相关人员统一口径，把送人一事说成去交流考察扶贫工作，人只是顺带送过去。同时，他还安排人员准备了虚假书面材料。

“郭明同志，其实组织上已经掌握了情况，希望你能够把握机会，如实说明。组织也会本着‘惩前毖后、治病救人’的原则来处理你的问题。”

在谈话人员的开导和提醒下，郭明慢慢转变了态度，逐渐交代了整个事件的经过。

另一当事人田笑也感慨万分：“感谢纪委同志对我的批评提醒，我参加工作20多年来第一次受到如此刻骨铭心的教育，第一次从灵魂深处反思自己的错误行为。”

涉事人员皆悔过，违纪教训很深刻

“在我们看来，这本来是一次可以避免的干部送迎，至少有4次机会可以避免。”剑阁县纪委相关负责人说，案件本身虽然不大，但影响很坏，案件虽不复杂，但反映问题很深刻。

“我作为当事人，如果当初不好面子、不开这个口，这一切都可以避免。”邱晓后悔万分。

“我作为邱晓的前领导，镇党委一把手，面对她不合理的要求，本应该一口回绝的。”郭明至今都为自己带头违反八项规定精神，没有坚守纪律而懊悔不已。

“我作为接待一方，明知对方行为不符合政策规定，只要我当时拒绝了，就没今天的局面，但就是碍于人情脸面，结果害人害己。”田笑在检讨书中如是写道。

“我作为纪检干部，不但没有履行好监督责任，没有说不，还主动参与。”对镇纪委书记加某来说，教训深刻。

经剑阁县纪委研究，决定对郭明、田笑、加某予以立案调查；对送行方镇人大主席张某、接收方的乡党委副书记、乡长吴某予以谈话诫勉；对邱晓等人予以通报批评并责令书面检查。（轩辕剑）