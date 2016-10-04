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男子为报复女雇主 偷其内衣欲放辣椒面被抓现形
您当前的位置 ： 洛阳网  >  新闻中心  >  国内      来源： 正义网 2016-10-20 14:44
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原标题：男子为报复女雇主 偷其内衣欲放辣椒面被抓现形

正义网赤峰10月20日电（通讯员 李艳杰）内蒙古男子王某因在周某家打工期间，周某的妻子张某某曾经骂过他，遂产生报复周某一家的想法。于是去周某家盗窃了张某某的内衣欲想放辣椒面，结果被及时赶到家的周某当场抓获。

在内蒙古巴林右旗检察院对王某以涉嫌盗窃罪提起公诉后，近日，巴林右旗人民法院判处王某罚金一千元。 家住内蒙古巴林右旗大板镇的男子王某曾受雇于周某的公司，在该公司工作期间，因王某的技术达不到周某的要求而被辞退，王某认为周某在辞退自己时，没有全额 支付其工资，而且周某的妻子也曾经骂过自己，所以对此事一直耿耿于怀，想伺机报复周某一家。2016年1月5日晚，王某趁周某家没人，从窗户潜入室内，但 未盗窃到任何物品后离开。对此王某仍不死心。于是，2016年5月25日晚，王某再次来到周某家，从周某家大门口平房上跳到院子里，进院后发现周某家靠门 口西侧的窗户没关，就顺窗户跳进了周某家的屋内，在屋内转了一圈发现后屋的床上有一件女士胸罩和内裤，王某想到周某的妻子张某某曾骂过自己，于是想把这两 件内衣偷走后，给内衣上放点辣椒面，再给送回来，整治一下张某某。于是就将这两件衣服放兜里正走出门外时，被赶回来的周某一家围堵在院内。

原来自上次被小偷光顾后，周某给家里安装了防盗报警器并与手机相连，这次王某入室后，防盗报警器发出信号，周某接到信号后一边往家赶一边通 知家里人，结果把王某抓了个现形。据张某某说被盗内衣购买时价值60元。案发后，公安机关将被盗的物品追缴，退还给失主。 法院认为，王某以非法占有为目的，采取秘密手段，入室盗窃他人财物，价值人民币60元，其行为已构成盗窃罪。因王某如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。案 发后，公安机关将被盗的物品追缴，退还给失主，可以酌情予以从轻处罚。遂作出以上判决。

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[ 责任编辑： 孙阳丹 ]
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