原标题：女子赴俄旅游泡汤：飞机上开手机不听劝被拘5天

生活报10月20日讯 女子飞机上玩手机，被劝阻还嫌机组人员小题大做，最终被处以行政拘留5日。15日，哈尔滨机场警方处理了这样一起事件。

记者从哈尔滨机场警方获悉，15日20时许，济南女子张某从济南乘坐航班到哈尔滨，还要继续前往俄罗斯旅游。飞行途中，她将手机调至飞行模式。机组乘务员发现后立刻制止，并告知其飞行模式发出的手机信号也会对机上导航等设备造成干扰，会给航班安全带来隐患，建议其关闭手机。但张某不仅没有听从提醒，反而指责乘务人员小题大做，坚持不关闭手机。从起飞开始，机组人员劝说了三四次，都没有效果，最终，机组向地面机场公安机关报警。

接到报警后，哈尔滨机场公安民警到达现场，在飞机落地后将张某带到公安执勤室，对其使用手机的动机进行细致调查。在确认张某没有其他违法企图后，哈尔滨机场警方依法对张某处以行政拘留5日的处罚。张某这才意识到问题的严重性，对自己的行为后悔不已，此事也将耽误她的旅游行程。

链接：飞机上用手机写材料 男子落地被拘3日

2015年7月17日，从厦门飞往首都机场的航班上，罗某在飞机上打开手机编写东西，几经提醒不予理睬，飞机落地后他便被传唤至派出所，被处以行政拘留3日的处罚。

8月9日，《中华人民共和国民用航空法》修订征求意见稿公布，将“违反规定使用手机”视为“危及民用航空安全和秩序的非法干扰行为”，最高罚款5万元。

有民航业内人士表示，手机在飞行模式下与基站没有信号联系，但某些品牌的手机还是处在待机状态并能拨打紧急电话。同时，手机的蓝牙、红外及GPS导航仍然可以使用，其中GPS导航信号有可能影响到飞机的导航系统。而国外允许开机的飞机，是配备了向地面传递手机信号的设备，可避免与飞机设备互相干扰。（栾德谦）

来源：生活报