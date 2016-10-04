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网络女主播患轻度抑郁症 直播自杀寻刺激(图)
您当前的位置 ： 洛阳网  >  新闻中心  >  国内      来源： 扬子晚报网 2016-10-20 14:44
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　　原标题：泰州网络女主播患轻度抑郁症直播自杀寻刺激

　　女主播开门时，把刀架在手腕上，要民警离开

　　为防止女子跳楼，消防在楼下铺了安全气垫警方供图

　　一个美女在网络平台上直播自杀，你会怎么办？当然是立即报警！10月18日傍晚6点多钟，一名租住在泰州某小区的美女，竟在网上直播自杀，引起很多人的关注。随后有网友报警，泰州警方火速赶到该小区，将自杀的女子救下。

　　通讯员刘颖

　　现代快报/ZAKER南京记者臧晓松

　　报警

　　民警17楼逐户敲门搜寻

　　“110，不好了，小区有个住户，女的，在网上直播自杀。”10月18日傍晚6点多钟，泰州市公安局110指挥中心接到紧急报警，经查证，情况属实！

　　现代快报记者了解到，当时该女子在某网络平台上直播自杀时，网友纷纷留言，“我要给你打110”“我要给你打120”。对于网友的留言，该女子看起来并不在乎，就一直在那里直播。甚至跟网友互动，“警察会来吗？”民警随即边看直播边开展工作。

　　救人要紧！泰州城南派出所民警接到指令后，立即赶赴现场。根据报警人描述，该女子住在17楼。而该楼层共有11户，民警只能逐个敲门，希望能在网络直播中听到敲门声，借此确定该女子的住处。

　　救人

　　刀架手腕上，要民警离开

　　“敲门敲了很长时间，恨不得破门而入了。”民警向记者表示，就在大家逐个敲门时，其中一个房门打开了，一名年轻女子就站在门口，手腕上鲜血直流。民警注意到，这名女子的身后还偷偷藏了一把刀。

　　“她当时把刀往手腕上一放，喊道，‘给你们5分钟，从我视线里消失。’”民警向现代快报记者表示，女子情绪非常激动，一会儿大喊大叫，一会儿痛哭流涕。

　　女子仗着刀在手，把门猛地关上。后来民警反复敲门，女子才再次把门打开，但是一直把刀放在肚子上，“前后有一个多小时，终于把刀拿到旁边去了。”据了解，女子租住的房子在17楼，窗户没有任何保护措施。为防止她情绪激动跳楼，民警一边安抚，一边通知消防在楼下铺起了安全气垫。

　　调查

　　患轻度抑郁症直播寻刺激

　　“该女子称跟男友谈了5年多，感情受挫，一时想不开。”警方调查显示，这名轻生女子是淮安人，今年26岁，平时在泰州某酒吧上班，其他时间兼职网络女主播，在某网络平台做真人秀直播，“她把病历本给我们看了，确诊为轻度抑郁症，建议住院。但是她自己放弃治疗，转而通过网络直播来寻求刺激，以期获得短暂的心理安慰。”

　　现代快报记者了解到，事发后，当地民警、消防、物业、邻居等善意地劝说女子，希望她能振作起来好好生活。从18日傍晚6点多钟，一直劝说到19日凌晨，直到该女子的父母从淮安赶来，女子的情绪终于平稳下来。

　　泰州警方提醒：生活中遇到什么挫折，要妥善处理，不要想不开，要珍惜生命。不要自虐，不要把自虐行为放到网上，网友看到后要第一时间报警，不要效仿。

　　来源：现代快报

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[ 责任编辑： 孙阳丹 ]
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