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500万宾利被清拖无人认领 交警称是走私水车
您当前的位置 ： 洛阳网  >  新闻中心  >  国内      来源： 扬子晚报 2016-10-20 09:54
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　　原标题：500万的“宾利”被清拖竟无人认领

　　大图：被清拖的宾利车。

　　小图：发动机号有伪造现象。

　　扬子晚报讯(记者郭一鹏通讯员曾策力)价值500万的“宾利”路边违停，被交警清拖后竟一直无人来认领，难道车主这么土豪，竟能如此不在乎？交警细查之后发现，这是一辆非法入境的“走私水车”，只要100万就能搞定。

　　前不久，南京交警一大队机动中队民警在经五立交附近巡逻，经过一处施工维修路段时，民警发现一辆崭新的“宾利”欧陆跑车违停在路边，对过往车辆产生了很大的影响。民警查看发现，这辆“宾利”还未正式登记上牌，玻璃内贴着一张外地临时号牌。民警一时联系不上车主，为缓解交通压力于是将车辆清拖回大队停车场。车辆拖回来之后，车主迟迟没有来大队处理，这引起了民警的怀疑。

　　当民警到停车场进一步检查车辆时，有了更大的发现：打开引擎盖后发现车辆的车架号、发动机号均存在伪造、改号的情况；号码与车辆内放置的临时号牌上的信息不一致；车架号和发动机号只是印在一张小铁片上，将原来的号码覆盖了起来。民警李昕当即判断这是一辆非法入境的“走私水车”。

　　李昕介绍，宾利欧陆跑车正规进口过来落地价最便宜也近500万，可走私车只要100万就能搞定，正是巨大的价格诱惑，让部分车主铤而走险。“走私车鱼龙混杂，有国外的盗抢车、事故报废翻新车、甚至是切割拼装车。”李昕表示，走私车在我国无法正常登记上牌，更无法购买保险，这种车辆严禁上路行驶。海关发现走私车，除了对车辆进行罚没，严重的还会追究法律责任。另据了解，根据交通法规及南京地方规定，被交管部门暂扣的机动车，车主须在30日内提供被扣车辆的合法证明。否则，经公安机关交管部门通知且公告3个月，若仍不前来接受处理，车辆将送报废场报废。

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[ 责任编辑： 孙阳丹 ]
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