洛阳网首页  新闻  县区  百姓呼声  律师在线  百科  房产  娱乐  游戏  电子报  网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳 | 国内 | 国际 | 娱乐 | 体育 | 财经 | 社会
新办小学跑道被指有“毒” 数十名学生流鼻血
您当前的位置 ： 洛阳网  >  新闻中心  >  国内      来源： 中国青年报 2016-10-20 09:54
分享到：

　　原标题：上海松江一新办小学跑道被指有“毒”

　　家长在泗泾三小校门外展示孩子流鼻血症状图片。

　　从9月23日开始，上海市松江区泗泾第三小学一年级学生小丽就再也没有去上过学。在不到1个月的时间里，她流了4次鼻血，最严重的一次，她一边吃饭，鼻血一边往饭碗里淌，把全家人都“吓傻了”。

　　9月23日，小丽的母亲获悉，小丽所在的班级里至少有四五个孩子出现了类似症状。这些学生的家长们把照片上传到微信群里，他们开始七嘴八舌地议论，问题到底出在哪儿。

　　“我不管到底是跑道问题，还是教室装修问题，我只有一个孩子，经不起这种试验。我们就在家待着。”9月23日开始，小丽在家学习，由母亲辅导功课，流鼻血的情况也暂时好转。

　　从9月开学至今，据家长们自发统计，该校共有75名学生(一年级50人，四年级25人)开学后相继出现流鼻血、咳嗽、嗓子疼、身体瘙痒、皮肤起红疹、眼睛红肿等症状。这所今年9月刚刚开办的新学校总共只有一年级和四年级两个年级。一年级30多名学生自9月中下旬开始不再去学校上课，四年级几乎所有学生都已复课。

　　日前，中国青年报·中青在线记者对这所学校近来发生的情况进行了采访了解。

　　新建学校操场异味重，孩子出现不适症状

　　流鼻血的情况在校园里实际上一直没有中断过。10月14日，中国青年报·中青在线记者来到该校，站在铺设着红白相间跑道的漂亮操场上，已经闻不到多大的橡胶异味。但这天以前，学生家长微信群显示，又有若干名已复课的学生流了鼻血。

　　张达的孩子读小学一年级，孩子所在的一年级四班是距离操场最近的。开学后，孩子陆续出现了咳嗽、流鼻血等症状。

　　对学校跑道的质疑，最开始就从一(四)班学生家长这里流传开来。经常去学校接送孩子的家长，站在教室就能闻出跑道产生的塑胶异味来。

　　“我原来不相信，后来自己跑去学校找校长谈，去操场站了一会儿，胃就不舒服了。”张达本身是做工程的，自恃对异味的免疫力很强，一般的粉尘、异味他根本感觉不出来，但操场散发的这股异味令他担心。与副校长见面当天，他亲眼看见一个孩子淌着鼻血被送往医务室，卫生老师说是“挖鼻孔挖的”。

　　张达带自己的孩子看了西医和中医，西医诊断结果认为是“过敏”，中医则诊断为“中毒表象”，“孩子不在学校就没事，去了学校就咳嗽，还流鼻血”。

　　学生家长杨松是搞室内装修的，9月20日那天，他在家人的强烈要求下，去学校操场跑了一圈，“味道实在受不了，我就决定把孩子留在家里，不去学校了”。

　　杨松的孩子本身就有过敏性咳嗽症状，但在上小学前，已经1年多没有发病了。这一次，咳嗽比以往更厉害，“医生说跟环境有关，在家就好好的，去学校回来就咳个不停”。

　　身上起红疹的孩子也不少。据中国青年报·中青在线记者了解，这些孩子大多在家休息几天后，不需用药就能痊愈。

　　有一个女生，开学后喉咙一直干疼，身上起小红点发痒，全部手指头脱皮，但在家休息几天后就自行痊愈了；另一个孩子，出现了打喷嚏、眼睛痒、嗜睡、身上起红点、流鼻血等症状，在家待了一段时间后，也好了；还有的孩子，家长描述开学9天，流鼻血两次、红眼睛一次、肚子疼两次，在家呆着就没事。

　　四年级学生家长陈冰的女儿今年4年级，孩子9月从松江的另一所小学分流到泗泾三小。她告诉记者，此前孩子学校借用松江四中的新校舍上课，使用的也是新塑胶跑道，“同样是新建校舍，相比之下，泗泾三小的跑道异味大很多”。

　　陈冰的女儿患有贫血，在泗泾三小读书时流过一次鼻血，“次数倒没有过去频繁。但学生这么大规模流鼻血，我第一次遇到，也不太敢把孩子往学校送。”陈冰说。

　　家长与校方博弈，大多数人选择“复课”

　　中国青年报·中青在线记者了解到，面对家长的质疑，学校并非没有作为。9月30日，在跑道质疑的“高峰”时段，学校公布了一份由第三方检测机构出具的塑胶跑道检测报告。

　　报告显示，一切合规。记者注意到，这份报告由上海坤达建设工程有限公司，即跑道的建设方送检。

　　检测所依据的标准是上海市今年最新发布的学校跑道塑胶面层标准《学校运动场地塑胶面层有害物质限量》(T/310101002-C003-2016，简称《团体标准》)，这份新标准对学校塑胶场地原材料、成品的有害物质种类及释放量限量等提出了更为严格的规定。苯，甲苯、二甲苯与乙苯总和，甲醛等有害物质释放速率，均达到，有的还优于上海标准。

　　此外，学校还组织老师到学生家庭进行家访，了解孩子们的情况，说服家长送孩子来上学；学校官方微信推出“秋季流鼻血”相关知识普及文章，提醒家长注意预防等；学校还给每一间教室配备了空气净化器、绿萝；一些落下课程的学生，学校还提供了补课时间表，安排补课。

　　然而，即便如此，10月8日那天，还是有很多孩子没去上学。“我们班近50个孩子，一大半没有去。”陈冰曾以家委会成员身份代表家长与校方斡旋。

　　陈冰说，家长要求全程参与各种检测，除了跑道，教室空气质量也应该检测，“检测出来没问题，但异味还在，总得查出味道从哪里来，怎么解决问题”。

　　这一建议据校方称一直在“考虑中”，尚未给家委会明确回复。但看似强势的家长们，很快就暴露出了面对学校、面对老师时的“弱势”本质。

　　“十一”假期过后两三天内，四年级学生陆续复课，就连自称“向来关注校园环境问题”的家委会代表陈冰也让孩子复课了。“四年级要参加绿色指标的全市统考，这个考试跟重点初中升学紧密相关，还有几次模拟考试，不去不行。”陈冰说，四年级家长复课极快，一方面孩子大些、抵抗力好些，另一方面，有较重的学业压力，“但我知道，家长对跑道和环境问题，都有顾忌”。

　　更多的顾忌，来自“身份”。中国青年报·中青在线记者了解到，泗泾三小的学生家长大多或在松江泗泾地区买了房子，或辛辛苦苦“混”到了120分积分，才能把孩子送进这所上海公办小学。

　　“我老婆到现在还在读学位换积分，把孩子留在上海、留在身边实在不容易。也不想被学校、被上海列入‘黑名单’。”杨松原本跟妻子分工明确，他负责挣钱养家，妻子负责读书挣积分，“没准以后政策有变化，孩子可以在上海参加高考了”。

　　但现在，整个家庭陷入“两难境地”：一方面，孩子没人带，只能送去一个私立的国学社每月花上1700元上课；另一方面，学校不给出具体解决方案，他又不敢把孩子“往火坑里送”。

　　有些对跑道异味印象深刻的家长，执意要获取一块跑道样本，自己送检。正式向校方索要，被拒绝；打算自己“偷”一块跑道样本出来，却被保安拦在门外。

　　“我说进去拿下作业，保安说一年级没作业；我说进去交请假条，保安说在门口请假就行。”一年级学生家长罗林告诉记者，学生家长现在都被严格控制在校外，接送孩子都不允许进出校园，“等于把家长隔离了，啥也干不了”。

　　符合标准是否就是安全跑道

　　为此，中国青年报·中青在线记者专门采访了泗泾三小张副校长。采访中，他反复强调，学校能做的都已经做了，尤其是跑道检测的问题，9月30日公布的检测报告已经是校方组织的第二次检测了。他指出，目前，跑道异味已基本消除。

　　张副校长明确称，学校认为没有必要再对跑道进行第三次检测，“每次检测，我们都有教育局质管办、施工方、监理方等5方人士现场监督执行，不存在(把检测物)掉包的可能性。”

　　针对校舍环境问题，张副校长介绍，学校在验收时已按照《民用建筑工程室内环境污染控制规范》中的一类民用建筑标准交付使用，因此不需要另行专门检测。但有家长告诉记者，学校目前除了一年级、四年级共用的那栋楼以外，另外几栋楼仍在装修过程中。

　　张副校长称，目前大部分学生已经复课，且复课后并没有出现大范围流鼻血的情况。学校也在十一假期期间对跑道进行了冲水清洗等“物理”处理，“现在没什么味道了。刚开学时天气炎热，塑胶跑道遇热容易产生气味”。

　　他表示，对于少部分尚未复课的学生，校方还会继续“联系沟通”。

　　一名长期从事塑胶跑道有害物质研究的学者告诉中国青年报·中青在线记者，实际上，符合上海市最新监测标准的塑胶跑道并非就是“安全的”，“上海标准出来后，业界也有不同声音，新标准的检测方法也有一些不妥之处”。

　　这名学者认为，个别标准的制定，“牵扯”太多；而另一些更应该多检测的东西，却没被纳入进来。

　　举例来说，上海新标准规定，固体原料中18种多环芳烃总和不得多于50mg/kg，“这种物质存在于废轮胎中，但它对于孩子健康有多大影响，并没有多少实证研究可以证明。定量为50mg/kg，依据是什么？有没有做过研究？到底人体能承受多大的量？”

　　而另一种可能会对孩子健康产生更多影响的胶水有机溶剂——可溶性铅，上海标准规定原料中可以存在30mg/kg的量，“我还是那句话，它被允许存在30mg/kg的这个量，是怎么得出的？有没有经过实证考察？”

　　这名学者认为，“毒跑道”检测标准方面，引入气味评定方法的“深圳方案”更全面一些。

　　深圳标准要求，气味评定小组由5名不吸烟、嗅觉器官无疾病成员组成，在场地施工完成至少14天以后进行气味评价。气味评定一共分为“没味道”“有略微气味”“有不舒服的感觉”“有刺鼻的味道”“特别刺鼻使人受不了”等5个等级，前两个级别没什么问题，第三级就要进行味道处理，到了第四、第五级别就要对跑道进行铲除。

　　中国塑胶跑道国家标准主要起草人、中国首位塑胶跑道研制专家师永昌之子师建华此前在介绍“深圳方案”时称，目前发现的“毒跑道”主要有3类问题：一是原材料质量不合格，铅、镉、铬等重金属超标；二是部分施工单位为降低施工成本，违规添加含苯溶剂，会排放有毒气体，会刺激黏膜，产生咳嗽、呕吐、头晕等症状，如果是儿童，可能会发生流鼻血的症状；三是厂家在原材料中掺入汽油、丙酮、天拿水等有害于人体的物质。

　　师建华说，鉴别“毒跑道”最简单的办法是闻，鼻子贴近跑道闻，略有味道是没有问题的，但站着仍能闻到强烈的刺激气味，基本上可判定为“毒跑道”。

　　(为保护被采访人隐私，文中所有家长、学生均为化名)

 返回洛阳网首页>>
[ 责任编辑： 孙阳丹 ]
分享到：
相关阅读
  • ·日媒教你如何改善分界线处头发稀疏问题
  • ·国家卫计委倡导健康生活理念：每天发呆5分钟
  • ·初三女生摔倒死亡 医生：摔伤是致死主因
    • 小户型惊艳玄关设计秘诀
    小户型惊艳玄关设计秘诀
    9月我市商品住宅销售均价5512 元／㎡
        从价格数据看，9 月洛阳楼市“涨”势明显。该负责人表示，相关数据显示，9 月我市商品房销售均价为每平方米5...
  • ·在家缴纳热费的小区 看看有没有您家
  • ·［房产］11月11－13“地产双十一·全民惠房节”等您来
  • ·［房产］住建部严查销售行为 楼市9类违规你遇过哪些
    •  
    		 
    新闻排行
  • 三闯火海救人牺牲 救火英雄王锋遗体告...
  • 特殊环境下更要保障侨胞利益——中国...
  • 【网络媒体走转改】新长征路上印江铺...
  • 黑客组织公布第六批使用禁药名单 日本...
  • 浙江现“万磁王” 前胸能吸2斤重的扳...
  • 张家界大峡谷玻璃桥接待“爆棚” 景...
  • 哥伦比亚全民公决未通过和平协议 总统...
  • 安倍晋三：“丝毫不想”就慰安妇问题...
  • 女子座椅缝隙取玩具被卡手 高铁被迫超...
  • 中欧文明对话会在雅典举行
    		•
    百姓呼声
    回复：望春门街关林路口不能南北直通问题
    回复：城镇居民为何拿的是农村退休工资
    精彩图片
    33岁深田恭子性感写真 ...
    极限运动——2016翼装...
    李小璐深V长裙力压群芳...
    金秋十月 胡杨林一片金黄
    精彩热帖

    秋风园人像

    洛阳大妈俏夕阳

    狼神的工作照

    英雄出少年
    /和农友三天二夜游沁河纪实照片
    /中 秋 夜 月
    /走来走去，飞来飞去 ，一个目的 —— 找吃
    娱 乐

    衬衫+牛仔裤 袁姗...

    仙剑三美出席活动...

    乔任梁生前女友合照

    李冰冰“贵妃”躺
    生活 洛阳天气 水费查询 电费查询 房屋租售 彩票开奖 快递查询
    交通 洛阳地图 洛阳航班 洛阳公交 长途客车 火车时刻 旅游线路
    政务 政府机关 违章查询 个税计算 查公积金 户籍查询 办出入境
    网点 银行网点 洛阳医院 教育学校 社保查询 移动通信 保险理财
    优惠 商场打折 团购导航 特价酒店 休闲娱乐 潮流热卖 美食情报
    资讯 人才招聘 特色餐饮 股票行情 教育培训 购车手册 养生课堂
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南中冶律师事务所 张彦立 不良信息举报电话：（0379）65233605