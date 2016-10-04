原标题：上海松江一新办小学跑道被指有“毒”

家长在泗泾三小校门外展示孩子流鼻血症状图片。

从9月23日开始，上海市松江区泗泾第三小学一年级学生小丽就再也没有去上过学。在不到1个月的时间里，她流了4次鼻血，最严重的一次，她一边吃饭，鼻血一边往饭碗里淌，把全家人都“吓傻了”。

9月23日，小丽的母亲获悉，小丽所在的班级里至少有四五个孩子出现了类似症状。这些学生的家长们把照片上传到微信群里，他们开始七嘴八舌地议论，问题到底出在哪儿。

“我不管到底是跑道问题，还是教室装修问题，我只有一个孩子，经不起这种试验。我们就在家待着。”9月23日开始，小丽在家学习，由母亲辅导功课，流鼻血的情况也暂时好转。

从9月开学至今，据家长们自发统计，该校共有75名学生(一年级50人，四年级25人)开学后相继出现流鼻血、咳嗽、嗓子疼、身体瘙痒、皮肤起红疹、眼睛红肿等症状。这所今年9月刚刚开办的新学校总共只有一年级和四年级两个年级。一年级30多名学生自9月中下旬开始不再去学校上课，四年级几乎所有学生都已复课。

日前，中国青年报·中青在线记者对这所学校近来发生的情况进行了采访了解。

新建学校操场异味重，孩子出现不适症状

流鼻血的情况在校园里实际上一直没有中断过。10月14日，中国青年报·中青在线记者来到该校，站在铺设着红白相间跑道的漂亮操场上，已经闻不到多大的橡胶异味。但这天以前，学生家长微信群显示，又有若干名已复课的学生流了鼻血。

张达的孩子读小学一年级，孩子所在的一年级四班是距离操场最近的。开学后，孩子陆续出现了咳嗽、流鼻血等症状。

对学校跑道的质疑，最开始就从一(四)班学生家长这里流传开来。经常去学校接送孩子的家长，站在教室就能闻出跑道产生的塑胶异味来。

“我原来不相信，后来自己跑去学校找校长谈，去操场站了一会儿，胃就不舒服了。”张达本身是做工程的，自恃对异味的免疫力很强，一般的粉尘、异味他根本感觉不出来，但操场散发的这股异味令他担心。与副校长见面当天，他亲眼看见一个孩子淌着鼻血被送往医务室，卫生老师说是“挖鼻孔挖的”。

张达带自己的孩子看了西医和中医，西医诊断结果认为是“过敏”，中医则诊断为“中毒表象”，“孩子不在学校就没事，去了学校就咳嗽，还流鼻血”。

学生家长杨松是搞室内装修的，9月20日那天，他在家人的强烈要求下，去学校操场跑了一圈，“味道实在受不了，我就决定把孩子留在家里，不去学校了”。

杨松的孩子本身就有过敏性咳嗽症状，但在上小学前，已经1年多没有发病了。这一次，咳嗽比以往更厉害，“医生说跟环境有关，在家就好好的，去学校回来就咳个不停”。

身上起红疹的孩子也不少。据中国青年报·中青在线记者了解，这些孩子大多在家休息几天后，不需用药就能痊愈。

有一个女生，开学后喉咙一直干疼，身上起小红点发痒，全部手指头脱皮，但在家休息几天后就自行痊愈了；另一个孩子，出现了打喷嚏、眼睛痒、嗜睡、身上起红点、流鼻血等症状，在家待了一段时间后，也好了；还有的孩子，家长描述开学9天，流鼻血两次、红眼睛一次、肚子疼两次，在家呆着就没事。

四年级学生家长陈冰的女儿今年4年级，孩子9月从松江的另一所小学分流到泗泾三小。她告诉记者，此前孩子学校借用松江四中的新校舍上课，使用的也是新塑胶跑道，“同样是新建校舍，相比之下，泗泾三小的跑道异味大很多”。

陈冰的女儿患有贫血，在泗泾三小读书时流过一次鼻血，“次数倒没有过去频繁。但学生这么大规模流鼻血，我第一次遇到，也不太敢把孩子往学校送。”陈冰说。

家长与校方博弈，大多数人选择“复课”

中国青年报·中青在线记者了解到，面对家长的质疑，学校并非没有作为。9月30日，在跑道质疑的“高峰”时段，学校公布了一份由第三方检测机构出具的塑胶跑道检测报告。

报告显示，一切合规。记者注意到，这份报告由上海坤达建设工程有限公司，即跑道的建设方送检。

检测所依据的标准是上海市今年最新发布的学校跑道塑胶面层标准《学校运动场地塑胶面层有害物质限量》(T/310101002-C003-2016，简称《团体标准》)，这份新标准对学校塑胶场地原材料、成品的有害物质种类及释放量限量等提出了更为严格的规定。苯，甲苯、二甲苯与乙苯总和，甲醛等有害物质释放速率，均达到，有的还优于上海标准。

此外，学校还组织老师到学生家庭进行家访，了解孩子们的情况，说服家长送孩子来上学；学校官方微信推出“秋季流鼻血”相关知识普及文章，提醒家长注意预防等；学校还给每一间教室配备了空气净化器、绿萝；一些落下课程的学生，学校还提供了补课时间表，安排补课。

然而，即便如此，10月8日那天，还是有很多孩子没去上学。“我们班近50个孩子，一大半没有去。”陈冰曾以家委会成员身份代表家长与校方斡旋。

陈冰说，家长要求全程参与各种检测，除了跑道，教室空气质量也应该检测，“检测出来没问题，但异味还在，总得查出味道从哪里来，怎么解决问题”。

这一建议据校方称一直在“考虑中”，尚未给家委会明确回复。但看似强势的家长们，很快就暴露出了面对学校、面对老师时的“弱势”本质。

“十一”假期过后两三天内，四年级学生陆续复课，就连自称“向来关注校园环境问题”的家委会代表陈冰也让孩子复课了。“四年级要参加绿色指标的全市统考，这个考试跟重点初中升学紧密相关，还有几次模拟考试，不去不行。”陈冰说，四年级家长复课极快，一方面孩子大些、抵抗力好些，另一方面，有较重的学业压力，“但我知道，家长对跑道和环境问题，都有顾忌”。

更多的顾忌，来自“身份”。中国青年报·中青在线记者了解到，泗泾三小的学生家长大多或在松江泗泾地区买了房子，或辛辛苦苦“混”到了120分积分，才能把孩子送进这所上海公办小学。

“我老婆到现在还在读学位换积分，把孩子留在上海、留在身边实在不容易。也不想被学校、被上海列入‘黑名单’。”杨松原本跟妻子分工明确，他负责挣钱养家，妻子负责读书挣积分，“没准以后政策有变化，孩子可以在上海参加高考了”。

但现在，整个家庭陷入“两难境地”：一方面，孩子没人带，只能送去一个私立的国学社每月花上1700元上课；另一方面，学校不给出具体解决方案，他又不敢把孩子“往火坑里送”。

有些对跑道异味印象深刻的家长，执意要获取一块跑道样本，自己送检。正式向校方索要，被拒绝；打算自己“偷”一块跑道样本出来，却被保安拦在门外。

“我说进去拿下作业，保安说一年级没作业；我说进去交请假条，保安说在门口请假就行。”一年级学生家长罗林告诉记者，学生家长现在都被严格控制在校外，接送孩子都不允许进出校园，“等于把家长隔离了，啥也干不了”。

符合标准是否就是安全跑道

为此，中国青年报·中青在线记者专门采访了泗泾三小张副校长。采访中，他反复强调，学校能做的都已经做了，尤其是跑道检测的问题，9月30日公布的检测报告已经是校方组织的第二次检测了。他指出，目前，跑道异味已基本消除。

张副校长明确称，学校认为没有必要再对跑道进行第三次检测，“每次检测，我们都有教育局质管办、施工方、监理方等5方人士现场监督执行，不存在(把检测物)掉包的可能性。”

针对校舍环境问题，张副校长介绍，学校在验收时已按照《民用建筑工程室内环境污染控制规范》中的一类民用建筑标准交付使用，因此不需要另行专门检测。但有家长告诉记者，学校目前除了一年级、四年级共用的那栋楼以外，另外几栋楼仍在装修过程中。

张副校长称，目前大部分学生已经复课，且复课后并没有出现大范围流鼻血的情况。学校也在十一假期期间对跑道进行了冲水清洗等“物理”处理，“现在没什么味道了。刚开学时天气炎热，塑胶跑道遇热容易产生气味”。

他表示，对于少部分尚未复课的学生，校方还会继续“联系沟通”。

一名长期从事塑胶跑道有害物质研究的学者告诉中国青年报·中青在线记者，实际上，符合上海市最新监测标准的塑胶跑道并非就是“安全的”，“上海标准出来后，业界也有不同声音，新标准的检测方法也有一些不妥之处”。

这名学者认为，个别标准的制定，“牵扯”太多；而另一些更应该多检测的东西，却没被纳入进来。

举例来说，上海新标准规定，固体原料中18种多环芳烃总和不得多于50mg/kg，“这种物质存在于废轮胎中，但它对于孩子健康有多大影响，并没有多少实证研究可以证明。定量为50mg/kg，依据是什么？有没有做过研究？到底人体能承受多大的量？”

而另一种可能会对孩子健康产生更多影响的胶水有机溶剂——可溶性铅，上海标准规定原料中可以存在30mg/kg的量，“我还是那句话，它被允许存在30mg/kg的这个量，是怎么得出的？有没有经过实证考察？”

这名学者认为，“毒跑道”检测标准方面，引入气味评定方法的“深圳方案”更全面一些。

深圳标准要求，气味评定小组由5名不吸烟、嗅觉器官无疾病成员组成，在场地施工完成至少14天以后进行气味评价。气味评定一共分为“没味道”“有略微气味”“有不舒服的感觉”“有刺鼻的味道”“特别刺鼻使人受不了”等5个等级，前两个级别没什么问题，第三级就要进行味道处理，到了第四、第五级别就要对跑道进行铲除。

中国塑胶跑道国家标准主要起草人、中国首位塑胶跑道研制专家师永昌之子师建华此前在介绍“深圳方案”时称，目前发现的“毒跑道”主要有3类问题：一是原材料质量不合格，铅、镉、铬等重金属超标；二是部分施工单位为降低施工成本，违规添加含苯溶剂，会排放有毒气体，会刺激黏膜，产生咳嗽、呕吐、头晕等症状，如果是儿童，可能会发生流鼻血的症状；三是厂家在原材料中掺入汽油、丙酮、天拿水等有害于人体的物质。

师建华说，鉴别“毒跑道”最简单的办法是闻，鼻子贴近跑道闻，略有味道是没有问题的，但站着仍能闻到强烈的刺激气味，基本上可判定为“毒跑道”。

(为保护被采访人隐私，文中所有家长、学生均为化名)