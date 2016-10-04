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小情侣居民楼下吻别遭众大妈痛斥 双方打成一团
您当前的位置 ： 洛阳网  >  新闻中心  >  国内      来源： 重庆晚报 2016-10-20 09:54
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　　民警对双方劝说教育警方供图

　　重庆晚报讯 10月16日晚8时许，大足区一处小区居民楼下，一对情侣当众吻别遭到大妈们指责。这对情侣认为自己行为并不出格据理力争，最终双方打成一团。龙水派出所民警火速赶到小区，将小伙和大妈们分隔开。

　　当事小伙叫小远(化名)，19岁，来自云南省，和女友小花(化名)都在大足区龙水镇一家企业务工。当晚，小远和小花回到居住的小区楼下，在楼梯口吻别。

　　“又是搂腰，又是亲嘴，看不下去。”正在小区凉亭拉家常的几个大妈几步冲上前指责他们：“你们简直不是正经人！晓不晓得这是公共场所，还有小孩在附近，你们一点都不顾及别人的感受吗？”一位大妈开口，其他大妈你一句我一句“没家教”、“伤风败俗”等，有些更是连爆粗口。

　　面对大妈们的怒斥，小远不甘受骂，“你们耍到没事干，多管闲事！吻别出格吗？我们拥吻碍什么事？你们多看看电视、电影，哪个谈恋爱不是这样，真是没见过世面！”

　　双方争吵不断升级，有些大妈开始攻击小花“不知羞耻”。听到女友被大妈侮辱，小远挽起袖子准备大打出手，大妈们也纷纷出手要教育教育这个不懂事的小伙。最后，双方扭打成一团，还好下手都不重，并未造成明显伤害。

　　民警对双方进行了劝说教育。民警告诉大妈们，年轻人谈恋爱会有一些亲密举动，应该以更包容的心态看待。民警也提醒小远、小花，应该考虑当地风俗和氛围，公共场合亲密要适度，避免给他人造成不适。

　　最后，双方终于握手言和，均表示会从对方角度思考。

　　重庆晚报首席记者夏祥洲

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[ 责任编辑： 孙阳丹 ]
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