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四辆车中唯一守规则的出租车司机惨死(图)
您当前的位置 ： 洛阳网  >  新闻中心  >  国内      来源： 央视 2016-10-20 09:54
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　　10月17日晚22：09在北京市通州区发生了一起交通事故，一辆出租车被拉石头的大卡车压扁，出租车司机当场死亡。

　　一共先后出现了四辆车，只有出租车司机遵守规则，结果却是……

　　第一辆大货车冲闯红灯(至少是黄灯)，出租车司机停下来了。

　　第二辆小轿车，实道并线。

　　第三辆肇事的大卡车更别说了，看来也想冲闯红灯，根本没刹车的意图，被实道并线的小车晃了一下，发生侧翻。

　　最终，唯一没有违反交通规则的出租车司机惨死，现场非常惨烈。

　　据了解，这位不幸遇难的出租车司机今年39岁。按年龄看，正是上有老下有小的年纪，是一个家庭的顶梁柱，一个家就这么毁了！

　　与这次事件类似，10月12日，北京王四营也发生了一起恶劣的交通事故。

　　起因是，一辆货车在京哈高速王四营出口强行驶入主路，造成主路内三车连撞。事发后，货车司机居然驾车离开了现场。

　　这起事故最终造成一死一伤，而事故后离开现场的货车司机，直到第二天上午才到交通队接受询问。

　　据悉，货车司机在接受问询并做完笔录后便回了家，交管部门将对此事进行进一步调查取证。关于司机本人，要等事故责任认定后才能做进一步的处理。

　　这位货车司机是回家了，可有的司机却再也回不了家了……

　　法律人士谈事故责任判定

　　两起事件中，都是守规则的司机惨死。那么，违规驾驶导致车祸的司机是否需要承担法律责任？对此，记者采访了相关法律人士。

　　是否担责，要看事故的责任认定

　　律师认为，通过监控画面初步判断，突然变道的小轿车违反交通法规的行为，是导致这起重大交通事故的重要原因。

　　但是，小轿车司机是否要承担刑事责任，主要是看交管部门对这起交通事故的责任认定，查明该小轿车突然变道的原因。

　　如果交管部门调查结束后出具的《交通事故责任认定书》认定小轿车司机承担事故全责或主要责任，则该司机的行为涉嫌交通肇事罪，需要承担相应刑事责任，出租车司机的家属可对其提起刑事附带民事赔偿。

　　不过从画面来看，小轿车司机被认定承担事故主要责任的可能性不大。如果认定小轿车司机承担次要责任，出租车司机家属也有权单独提起民事诉讼索赔。

　　如何看待“四辆车中唯一守规则的出租车司机惨死”？

　　律师认为，在这起重大事故中，出租车司机的不幸确实令人痛惜，也让我们认识到违反交通管理法规驾驶的严重危害性。

　　虽然在这起事故中，三名不遵守交通法规的司机都安然无恙，但我们应清醒地认识到，这并不意味着违章驾驶反而能逃脱事故后果，因为在大量的交通事故中，违章驾驶的车辆和司机往往自身也在事故中遭受人身和财产损失。

　　从整体上看，只有每名司机都能严格遵守交通规则驾驶，才能更多地避免交通事故发生，更有利于保护自己和他人的人身安全。类似惨烈事故屡屡发生，每位司机都应牢记“交通法规在心中，交通安全在手中”，共创安全的道路出行秩序。

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[ 责任编辑： 孙阳丹 ]
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