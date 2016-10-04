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原标题：黄山市纪委罚没酒处置网络竞价公告

受黄山市纪律检查委员会委托，黄山市公共资源交易中心对一批纪委罚没酒在黄山市公共资源交易网和淘宝网同步以网络竞价的方式公开处置，欢迎符合条件的单位和个人报名竞买。现就相关事项公告如下：

一、竞买人资格

具有完全民事行为能力的自然人和中国境内合法存续的法人或其他组织。

二、交易标的

贵州茅台酒、五粮液酒、古井贡酒、剑南春酒、梦之蓝酒、口子窖酒、皇家礼炮威士忌、XO、张裕葡萄酒及其它品牌白酒和进口酒等等。

未经鉴定的酒，1.01元起拍；已经鉴定的，按物价部门定价起拍。黄山市公共资源交易中心及黄山市纪律检查委员会对无真伪鉴证的酒不做任何真伪保证，该类无真伪鉴证的酒单瓶均按1.01元起拍。

对于同一系类的酒或瓶身外观一致的酒，公告照片(即淘宝网标的物介绍栏中发布的照片)以其中某瓶酒的照片代替发布，若有出入，以实物为准。

每个标的的酒数量以标的物标题中编号对应的物品清单中数量为准。

三、参与竞买方式

报名和竞价均通过淘宝资产交易平台进行。

参与方式1：竞买人请登录黄山市公共资源交易中心网站(网址：www.hszgj.cn)点击“黄山市纪委罚没物品处置专题”——点击“报名竞价”可查看所有物品信息并可进行报名参与竞买。

参与方式2：登陆“淘宝网资产处置”(http://zc.paimai.taobao.com)进入资产处置页面，点击右方“交易所”，点击打开“黄山市公共资源交易中心”，即可查找到黄山市公共资源交易中心的拍品。

报名竞买前需注册淘宝账户，并完成支付宝实名认证，如已是淘宝注册用户并已实名认证，则不需重复注册和认证。

四、竞买保证金交纳方式

竞买人参与网络竞价拍卖须交纳竞买保证金，竞买保证金按各个拍品独立交纳，1.01元起拍的竞买保证金为人民币100元，非1.01元起拍的竞买保证金为人民币200元，竞买保证金交纳按照网络竞价页面提示通过网上支付，不接受网下或现场交纳竞买保证金。竞买成功后，竞买保证金转入黄山市公共资源交易中心支付宝账户冲抵成交价款，成交价款不足部分由竞得人按淘宝竞价页面提示支付，竞买保证金冲抵成交价款后若仍有剩余的请联系0559-2351201办理退还；未竞得者的竞买保证金由淘宝系统自动解冻，冻结期间不计利息。

五、公告期限

自2016年10月18日至2016年10月24日。

六、网络竞价拍卖开始时间

2016年10月25日10时。

网络竞价分为自由竞价和延时竞价(淘宝网分别称为“竞价周期”和“延时周期”)两个阶段，具体请见竞买须知。

七、罚没物品集中展示时间

为便于竞买人更加直观的了解处置物品具体情况，本次处置活动将组织集中展示，集中展示时间： 2016年10月20日、21日工作时间内，共2天。

展示地址：黄山市纪律检查委员会仓库内

联系方式：0559-2355015、程先生

请竞买人在竞买之前务必进行现场查看，本次物品处置均以现状处置，物品可能存在外包装盒、瓶身破损或漏酒等情况，均按现状进行处置和移交，竞买人竞价成功后不得以外包装盒、瓶身破损或漏酒等理由放弃成交资格或退货，否则竞买保证金将不予退还。

八、办理物品移交手续

成交的竞买人请于2016年10月27日— 10月28日(共2个工作日)按以下流程办理移交手续：

1、竞买人按网络竞价页面提示交纳成交价款；

2、物品可以选择来现场提取或快递提取：

现场提取：本人凭淘宝实名认证的身份证原件及已交款收据(交款后至黄山市公共资源交易中心领取该收据)至黄山市纪律检查委员会提取处置物品；

快递提取：黄山市纪律检查委员会将在10月31日起凭黄山市公共资源交易中心出具的已交款收据进行快递寄出，

收货地址请竞得人发往邮箱24467829@qq.com(邮件内容格式：淘宝实名认证人姓名+身份证号码+淘宝预留手机号码+收货地址)，黄山市公共资源交易中心工作人员将在收到邮件后通过淘宝网后台反馈的竞买人手机号码进行电话核实。快递费用由竞买人承担(该费用包含快递公司打包费用和快递费用，合计40元/瓶，如需快递保价的，按1000元价值的物品另需支付30元快递保价费计算(不足1000元价值的按1000元核算)，以此类推。)。

注：酒类是易碎物品，若竞买人选择快递提取，黄山市公共资源交易中心、黄山市纪律检查委员会及快递公司将不承担因此造成的任何损失。

九、重要提示

1、请竞买人仔细阅读本次网络竞价《竞买须知》。

2、竞买人一旦报名参与竞买，即表明完全知悉并接受本文件中的各项内容。

本公告附件(请见黄山市纪委罚没物品处置专题)：

1、物品清单2、竞买须知

竞买咨询电话：0559-2354561、2350591(黄山市公共资源交易中心)

竞买咨询QQ群：543299649 淘宝网咨询电话：4008222870

支付宝服务电话：95188、0571-88158090(企业版)

黄山市公共资源交易中心地址：黄山市屯溪区社屋前路1号(黄山市市民中心北侧昱东大厦西区1-3层)

黄山市纪律检查委员会

黄山市公共资源交易中心

2016年10月

竞买须知

受黄山市纪律检查委员会(以下简称“委托方”)委托，黄山市公共资源交易中心(以下简称“交易中心”)对一批纪委罚没酒在黄山市公共资源交易网和淘宝网同步以网络竞价的方式公开处置，网络竞价由淘宝(中国)软件有限公司和支付宝(中国)网络技术有限公司提供技术支持和服务。现依据相关管理规定，将竞买人参与本次网络竞价有关事项告知如下：

一、竞买人资格

具有完全民事行为能力的自然人或中国境内合法存续的法人或其他组织。

免责提示：

竞买人一旦报名参与竞买，即视作其已认可并接受《黄山市纪委罚没酒处置网络竞价公告》(以下简称“《竞价公告》”)、《竞买须知》等相关配套文件以及淘宝网有关平台操作规则的所有内容，已在参与竞价前到集中展示地查验标的，对标的可能存在的瑕疵(包括但不限于：1、外包装盒、瓶身破损或漏酒等现象、2、质量状况)认可且接受，并同意遵照上述相关配套文件及规则等要求参与竞买。交易中心、及委托方不承担标的瑕疵和质量担保责任。

二、网络竞价程序

(一)用户账户注册

本次竞价全部在网上进行，竞买人首先需注册淘宝账户，并经支付宝账户实名认证。如果竞买人已有淘宝账户并已实名认证支付宝帐户，则无需再次注册。

(二)竞买登录

竞买人应于《竞价公告》规定的时间内登陆黄山市公共资源交易网(www.hszgj.cn)，进入“黄山市纪委罚没物品处置专题”页面，查看《竞价公告》、《竞买须知》等文件，如需竞买可点击“报名竞价”按钮，根据提示登陆淘宝账户，完成报名和保证金交纳后，在竞价期内方可参与竞买出价。

(三)加价幅度

竞买人出价不得低于起拍价(起始价)，每次加价金额应为加价幅度的整数倍。本次所有拍品每次加价幅度均为人民币20元。

(四)网络竞价

网络竞价分为自由竞价和延时竞价(淘宝网分别称为“竞价周期”和“延时周期”)两个阶段。

自由竞价周期：每个拍品自由竞价周期为24小时，在此期间竞买人可随时出价，自由竞价周期开始时间以《竞价公告》为准。在自由竞价周期结束前2分钟之内，如无新的出价，则竞价结束。

延时竞价周期：当自由竞价周期结束前的2分钟之内，如果有新的出价，则延时竞价周期启动，并在此次出价的时间基础上系统自动延长竞价时间5分钟，若在延长的5分钟内又有新的出价，则从新的出价时间起再延长5分钟的竞价时间，如此循环往复直到某个延时周期结束没有新的出价，则竞价结束。

上述时间以技术支持方的服务器时间和服务器接收出价的时间为准。

特别提示：因延时竞价时间很短，竞买人如拟参与某拍品的竞买，建议在自由竞价周期结束前完成报名和支付保证金，以免耽误竞买出价。

如竞买人在竞价期已对某拍品实际出价，应当在竞价结束前及时关注该拍品的出价变动和成交情况。

(五)竞价成交

竞价结束时，系统按“价格优先、时间优先”原则以最高有效出价确定成交价及买受人(至少1人报名，至少1人出价，则竞价结果成立)，并自动弹出成交提示信息。

三、竞买保证金设置

(一)竞买人参与网络竞价须交纳竞买保证金，竞买保证金按各个拍品独立交纳，1.01元起拍的竞买保证金为人民币100元，非1.01元起拍的竞买保证金为人民币200元，竞买保证金交纳按照网络竞价页面提示通过网上支付。建议竞买人提前通过充值方式(需使用借记卡)向本人支付宝账户充入足够的资金，以节省保证金支付和退还时间。

(二)参与竞价时，竞买人交纳的相应竞买保证金将被冻结直至竞价结束。

(三)竞价结束后竞得人(即成交的竞买人)的竞买保证金将由竞价系统自动划入交易中心账户冲抵成交价款，成交价款不足部分由竞得人按淘宝竞价页面提示支付，竞买保证金冲抵成交价款后若仍有剩余的请联系0559-2351201办理退还；未成交竞买人的竞买保证金用支付宝账户余额支付的，由淘宝系统实时自动解冻恢复余额；非用支付宝账户余额支付的，由淘宝系统在3日内按原交纳途径退还，冻结及退款期间不计利息。

四、办理物品移交手续及付款

(一)买受人必须在《竞价公告》规定的时间，支付成交价款。

买受人确因特殊情况不能按时办理手续和提取物品的，应当先在规定办理时间内将成交价款按竞价页面提示支付完毕，同时向24467829@qq.com邮箱发送延迟提取物品办理(延迟办理时间最长不超过5个工作日)申请邮件，说明原因和延迟时间，交易中心确认款项收到后，发送是否同意的回复意见。买受人在批准延迟期内办理手续的，不作违约处理，但因延迟办理产生的相关风险由买受人承担。

违约责任：

买受人未按上述规定办理手续和付款的，应当承担违约责任，其竞买保证金不予退还，交易中心及委托方有权将该酒收回再行处置，并向违约方追偿相关的经济损失。

(二)所有物品均按标的现状展示及处置，买受人应当在规定时间到展示现场对物品现状、配置和相关信息进行实地查验，并慎重选择竞买物品和出价。黄山市公共资源交易网、淘宝网披露的相关信息仅供竞买人参考，其与物品实际情况不一致的，以物品交付时的实际情况为准，竞买人对发布信息有疑问的应当向展示现场工作人员提出咨询，竞买人一旦报名参与竞买则视为对此知悉和接受，对发布的信息没有疑问和异议，并自行承担竞买风险，交易中心和委托方不接受买受人以此为由的退货要求。

(三)竞买人须妥善保管本人的淘宝账户及密码，任何以注册账户登录和参与竞买的操作，均视为本人的行为，交易中心、委托方及淘宝网均不承担任何责任。

(四)因竞买人如下行为产生的一切后果，由竞买人自行承担：

1、因淘宝账户、支付宝账户注册不及时或保证金交纳不及时而导致注册账户无法参与竞买的；

2、未及时关注相关竞价活动信息的；

3、由于竞买人自身的终端设备和网络异常等原因导致无法正常出价的；

4、网络竞价的时间以竞价页面时间为准，由于竞买人自身终端设备时间与竞价页面时间不符而导致未按时参与竞价的。

(五)因不可抗力、软硬件(技术)故障、非法入侵、恶意攻击等原因而导致网站服务异常、网络竞价中断或竞价结果异常的，交易各方均不承担责任。

本须知最终解释权归黄山市纪律检查委员会、黄山市公共资源交易中心所有。

黄山市纪律检查委员会

黄山市公共资源交易中心

2016年10月