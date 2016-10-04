10月18日京津冀及周边地区遥感影像图。

10月19日京津冀及周边地区遥感影像图。京津冀灰霾进一步扩大至东北部山区。(北京市环保监测中心)

从17日至昨天，京津冀及周边地区部分城市持续出现重度及以上污染状况。对此，环保部派出8个督查组分赴重点城市，对重污染天气应急响应情况和大气污染源排放情况进行督查。今日凌晨后，受冷空气影响，本市污染物扩散条件转好，空气质量将逐步改善。京华时报记者贾婷

>>事件

重污染影响京津冀及周边

自10月17日开始，受不利气象条件的影响，京津冀及周边地区部分城市持续出现重度及以上污染状况。17日-18日，京津冀及周边地区70个地级及以上城市中德州市、保定市、石家庄市、滨州市、衡水市等5个城市空气质量为重度污染。

截至19日12时，石家庄市达到严重污染，北京市、保定市、太原市、乌海市、廊坊市、唐山市、邢台市、滨州市、东营市为重度污染，重霾影响范围达到26万平方公里，区域内部分城市污染仍处于持续加重阶段。

其中，北京市自18日中午开始颗粒物浓度出现持续上升，至18时PM2.5小时浓度达到重度污染水平，截至19日12时重度污染已持续19小时，最大峰值浓度为244微克/立方米(19日12时)，其中6个监测站点达到严重污染级别，且呈加重趋势。

>>督查

河北11企业超标37天次

本轮重污染期间，环保部派出8个督查组对北京，河北省唐山、邯郸、邢台等重点城市的重污染天气应急响应情况和大气污染源排放情况进行督查，并对部分国控污染源在线监控数据超标情况进行现场核实。

督查发现，部分高架源企业仍在超标排放污染物。10月16日—19日国控重点源在线监控数据显示，河北省11家企业超标37天次，山东省9家企业超标31天次，河南省1家企业超标4天次。

同时，部分企业、工地应急减排措施未落实。北京市仍有多处砂石、煤场等物料堆场无苫盖、抑尘措施，北京市海淀区永丰地铁站工地仍在进行土方作业；多辆外地牌照重载车仍在六环路内行驶。此外，北京、河北等地还发现了“小散乱污”企业违法排放等问题。

环保部表示，将继续关注京津冀及周边地区空气质量情况，持续开展督查，督促各地做好大气污染防治和重污染天气应对工作，对违法排放行为及时曝光，加重处罚。

>>分析

工业燃煤排放影响较大

中国环境科学研究院表明，回顾研究此次的重污染产生过程发现，10月17日9时，河北衡水开始出现严重污染，18时后发展到中南部的石家庄、邢台、邯郸和山东西北部、河南北部等地出现中度甚至重度污染，并逐渐影响到北京地区。

北京市PM2.5浓度从18日9时开始快速升高，17日-18日相对湿度一直在80%左右，持续的高湿气象条件显著提高了颗粒物二次转化速率，加重了污染过程。

据专家介绍，此次重污染过程中北京城区的硝酸盐、硫酸盐、有机碳(OC)、元素碳(EC)浓度占比都较高，这说明北京市PM2.5浓度受本地及周边机动车和工业燃煤排放，以及氮氧化物等二次转化影响显著。天津、廊坊等地站点的PM2.5中硫酸盐浓度占比也较高，说明受工业燃煤排放影响较大。此外，北京、石家庄等地的粗颗粒物相对浓度也比较高，表明扬尘等一次颗粒物排放仍需加强管控。

-应对

加大督查检查力度检查进京机动车3.3万辆

京华时报讯(记者贾婷)昨天晚上，记者从北京市环保局获悉，全市各区、各部门继续严格落实应急措施，加大督查检查力度。

城市管理部门共出动清扫保洁作业人员28145人次，出动作业车辆3870车次，出动检查人员864人次，加大重点道路清扫保洁强度。城管执法部门共出动执法人员4570人，立案32起，罚款9.6万元。市城管执法局派出市级检查组8个，检查工地30家，发现问题点位8处，立案4起，移交属地立案1起。督查检查发现，大部分工地按要求停工，防尘措施到位，部分工地存在土方施工、土堆露天存放、路面浮土严重等违法行为。同时，还发现小型餐饮使用燃煤设施、喷漆房无废气治理设施、露天焚烧等现象。

市政府督查室对市住房城乡建设委、丰台区、大兴区空气重污染预警应急措施落实情况开展专项抽查检查，检查中发现部分工地未按要求有效控制工地扬尘污染，存在违规进行土方施工作业等情况，要求立行立改并反馈情况。

全市环保部门昨天共出动执法人员564人次，检查施工工地、企业排放等点位570个；通过路检、遥测、入户和进京口共检查机动车33013辆，处罚尾气超标车辆57辆、劝返外埠进京超标车4辆。

8家施工单位超排在京投标资质被停60天

京华时报讯(记者赵鹏)住房城乡建设部门利用视频监控系统开展非现场巡查工作，非现场巡查工地1086个。市住房城乡建设委派出5个检查组对全市建设工地现场督导检查，检查工地68个。各区住建委组织63个检查组，共出动检查人员280人，检查施工工地项目1200项。昨天，市住建委宣布，对15家施工单位进行全市通报批评，并做出停止8家施工单位在京投标资格60天的处理。

检查发现部分工地在空气重污染期间未按照预警要求落实停工苫盖、洒水降尘等相关应急措施，仍然存在违规进行土石方施工、违规使用渣土车辆等问题。对于上述检查情况，市住建委已将施工总承包单位、土方施工单位的施工现场扬尘治理违法违规行为移送至城管部门进行处罚，并下发《北京市住房城乡建设委员会关于对施工现场未落实空气重污染黄色预警应急预案情况的通报》文件，对15家施工单位进行全市通报批评及停止8家施工单位在京投标资格60天的处理。

住建部门强调，这次专项检查处罚结果由停止投标资格30天上升到停止投标资格60天，相较之前处罚力度更加严格，检查全覆盖，无死角，对存在问题的单位，发现一起，查处一起，决不姑息。