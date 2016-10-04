习近平在参观第二届军民融合发展高技术成果展时强调

加快形成军民深度融合发展格局

为实现中国梦强军梦作出新的更大的贡献

李克强张德江俞正声刘云山王岐山张高丽参观展览

新华社北京10月19日电 中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平19日在北京参观第二届军民融合发展高技术成果展。他强调，军民融合是国家战略，关乎国家安全和发展全局，既是兴国之举，又是强军之策。军民融合不断取得阶段性成果，呈现出加快发展良好态势。要继续推动体制机制改革创新，从需求侧、供给侧同步发力，从组织管理、工作运行、政策制度方面系统推进，继续把军民融合发展这篇大文章做实，加快形成军民深度融合发展格局，切实打造军民融合的龙头工程、精品工程，为实现中国梦强军梦作出新的更大的贡献。

中共中央政治局常委李克强、张德江、俞正声、刘云山、王岐山、张高丽分别参观展览。

上午9时30分，习近平来到中国人民解放军装甲兵工程学院，走进展厅参观展览。展览由中央军委装备发展部、教育部、工业和信息化部、国防科工局、全国工商联联合举办，以“全面落实军民融合国家战略、全面推进军民深度融合发展”为主题，共分为科技创新区、竞争活力区、基础保障区、信息发布区、大型实装展示区等5个展区，通过高技术产品、高新技术成果等，全面系统展示党的十八大以来军民融合发展的阶段性成果。

技术先进的北斗导航卫星、水下机器人，可替代进口器件的精密光学仪器，军民通用计算机和射频集成电路；在军民融合领域拥有广阔应用前景的整体精密铸造技术、碳纤维及其复合材料核心技术、云数据加密技术；高效便捷的混合动力新能源电站，拥有自主知识产权的大型激光3D打印机，整齐排列的无人机、无人舟艇等大型装备……一件件实物、一个个模型、一段段精彩视频，吸引了习近平等领导同志的目光。他们不时停下脚步仔细观看，认真听取讲解，并详细询问有关情况。(记者 张晓松、杨维汉)

在京中共中央政治局委员、中央书记处书记，国务委员以及中央军委委员参观了展览。