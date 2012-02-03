茂密山林本该是鸟兽天堂，但尼龙丝织成的捕鸟网让这里变成了死亡之城。

南北湖景区是浙江省嘉兴市海盐县境内的一个国家AAAA级旅游景区，其官网自称是中国唯一融山、海、湖为一体的风景区。但据护鸟志愿者举报，该景区内捕鸟活动猖獗，景区内有多家野味餐馆。

10月16日、17日，澎湃新闻记者跟随志愿者一起调查了南北湖景区及其附近山林中的鸟网分布情况。

志愿者先后巡查了海盐县的阁老山、南北湖景区内的扬山(飏山)、高阳山，以及秦山核电站附近的秦山(太妃山)，发现几十处、上百张鸟网。每张鸟网的长度约十二米，悬挂高度约三层楼高，超过树冠。一位志愿者总结说，这里“有山即有捕鸟网”。

18日，海盐县农经局执法大队胡姓队长告诉澎湃新闻，据他了解，与秦山上的鸟网相比，南北湖景区的鸟网“相对更集中”。当地的确存在买卖鸟类的非法市场，这些非法市场“促进”了当地的非法捕鸟行为，比如南北湖景区有一些餐馆就公然非法经营野味生意。胡姓队长说，接下来，农经局将会同工商等部门，加强执法检查，打击非法经营候鸟的活动。

10月17日，浙江省嘉兴市海盐县，天网高出树冠，隐匿、横亘在两片树林之间，触网之鸟往往被细丝重重缠绕，悬吊至死。文内图均来自澎湃新闻记者张新燕实习生刘嘉炜

“有山即有捕鸟网”

16日，志愿者们首先在海盐县的阁老山发现数十张鸟网。

随后，志愿者来到南北湖的景区的扬山(飏山)巡查，先后发现近三十张鸟网。其中一张鸟网从一个山顶蔓延到山下，又从山下蔓延到另一个山头，网上挂着多具死鸟尸体。

16日晚，为了能够抓到捕鸟人，志愿者联系到海盐县农经局执法大队。

志愿者刘慧莉告诉澎湃新闻，鸟网很便宜，甚至连捕鸟人自己都随时抛弃旧网，光拆网根本不能触动捕鸟人的利益。

根据经验，捕鸟人往往在天蒙蒙亮时会过来摘鸟。志愿者们希望与执法人员协作，提前到达现场，“抓现行”。

17日凌晨5时许，四周一片漆黑。三名志愿者拿着手电筒，从南北湖景区登上扬山，提前到达现场并蹲守。约一个小时后，在刘慧莉的指引下，海盐县农经局执法大队和澉浦镇派出所护鸟队十名执法人员赶到现场。

但直到上午8时许，仍没有疑似捕鸟人的可疑人员出现，一群人扑了空。

执法人员于是开始拆网。拆毁的残网大多被执法队员扔在了原处。一位执法人员称，“网太多了，要追求效率”。

10月17日，浙江省嘉兴市海盐县，执法人员和志愿者一人安抚这些受惊的鸟，一人细心找线，剪断，解开。

在拆网过程中，执法人员又发现了两处鸟网，网上还挂有燕隼(国家二级重点保护野生动物)、猫头鹰(国家二级重点保护野生动物)、虎斑地鸫各一只，最后被分别解救放飞。

曾蹲守一夜一无所获，因为“山民警觉”

志愿者们还表示，在南北湖景区内的名为高阳山的另一座山也有大量捕鸟网。10月7日-10日，志愿者曾在高阳山拆除了近两千米的鸟网。

16日-17日，志愿者们再度巡查，又在高阳山发现近十处鸟网。而在17日夜晚巡查过程中，由于夜间漆黑，一位志愿者脚踝在岩石上磕伤，腿部被竹茬刺破。

17日上午，志愿者又在秦山核电站周边的秦山(太妃山)上发现了更多的鸟网，但山势太险要，鸟网太多，志愿者们只能在拆毁“触手可及”的一些鸟网后，暂时离开，向社会和有关部门求助。

志愿者们都希望执法大队能够按图索骥，抓获捕鸟人。

但海盐县农林局执法大队的一位队员表示，执法人员也曾事先摸清线路，守在山下，希望等捕鸟人摘完鸟下山，再人赃并获。但守过一夜之后，仍一无所获。

“山民是很警觉的。”上述执法人员悻悻地说。

17日凌晨的执法工作结束后，海盐县农林局执法大队的胡队长向志愿者表示，“今天先到这儿，这个事件我们会继续关注。”

志愿者们随后来到南北湖景区的一家餐馆内，老板向点餐的志愿者推荐了野鸭，并表示，如果要吃黄鹑(泛指当地的几种体型较小的鸟)，则要提前预约才能有。目前正在实施的《野生动物保护法》和《浙江省陆生野生动物保护条例》均规定，禁止猎捕、杀害国家和省重点保护陆生野生动物。猎捕非国家重点保护野生动物的，必须取得狩猎证，并且服从猎捕量限额管理。禁止出售、收购国家和省重点保护陆生野生动物或者其产品。此外，售卖野味也涉嫌违反《食品安全法》和《动物防疫法》的相关规定。

往往，旧网刚被拆，新网又布下。巡逻队员也时常上山来拆鸟网，但没多久，又鸟网密布。

其后，景区门口多位摆摊售卖桔子的村民向志愿者们表示，当地的确捕鸟捕得很多，但都是村民自己吃，或者卖给熟人。

“不敢卖给陌生人，否则会被抓走坐牢的。”一位村民说。

而另一位村民则表示，自己家冰箱里还有四只冰冻着的黄鹑，如果要买，可以出售。

据海盐县农林局执法大队胡姓队长介绍，海盐县组织了县、镇、村三级的护鸟队，共有队员数十人，对管辖范围内两万亩左右的山林、近二十座山头，开展不定期巡查。

志愿者黄鸣(化名)则向澎湃新闻表示，护鸟队的确经常来山上巡查，但山上能布网的地方无数，护鸟队查得完吗？