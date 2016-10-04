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北方迎大风降温 东北局地有大雪或暴雪
您当前的位置 ： 洛阳网  >  新闻中心  >  国内      来源： 中国天气网 2016-10-19 15:05
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　　中国天气网讯 今天(19日)至23日，冷空气将影响我国北方大部，带来大风、降温、降水天气。其中，20-21日，内蒙古东部、东北地区等地的部分地区有小到中雪或雨夹雪，局部有大雪或暴雪。对黑龙江、吉林多地而言，这将是今年入冬以来首场降雪，对交通出行有不利影响。

　　北方迎大风降温黑吉多地将现初雪

　　昨天白天，北方前一股冷空气的影响刚刚结束，东北气温明显回升，升幅大多在2~6℃之间，其中辽宁东北部局地和吉林东部多地升幅达8~10℃。

　　不过今天起，新一股冷空气又要来袭。中央气象台预计，19-23日，将有一股中等强度冷空气影响我国，北方大部地区有4-6级偏北风，长江中下游及其以北地区日平均气温下降幅度有3-7℃，新疆北部、华北北部、东北等地的部分地区降温幅度有8-10℃； 20-21日，西北地区东北部、华北中北部、东北地区有小到中雨天气过程，内蒙古东部、东北地区等地的部分地区有小到中雪或雨夹雪，局部有大雪或暴雪。

　　在这次天气过程中，部分地区最高气温将创今年下半年以来的新低。

　　气象部门提醒，公众需注意防范降雪天气及道路结冰对农牧业生产、交通运输、生活出行等方面造成的不利影响。

　　华北黄淮雾霾发展今夜起减弱消散昨天，华北中南部、黄淮北部等地的霾再度发展，其中北京、天津等地影响较为严重。

　　18日，雾霾笼罩下的天津。(图片来源：@名字重复的太多)

　　预计今天，北京、天津、河北中南部、河南北部、山东西北部、陕西关中等地有中度霾，其中，北京南部、河北中南部等地的部分地区有重度霾。中央气象台继续发布霾黄色预警。今天后半夜至明天白天，受冷空气影响，上述地区的霾天气将逐渐减弱或消散。

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[ 责任编辑： 孙阳丹 ]
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