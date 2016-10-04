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游客拿走日本酒店多功能马桶盖 行李箱中被查出
您当前的位置 ： 洛阳网  >  新闻中心  >  国际      来源： 中国宁波网 2016-10-19 15:05
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　　昨晚10点多，一个“导游平台”的公号——“旅游小圈”推送了一篇推文《惊了！宁波游客在日本拿走酒店马桶盖，查证后酒店要求导游寄回....》，迅速在朋友圈发酵。

　　这到底是不是真的？甬派记者第一时间打电话向宁波市旅游局一位负责人求证。这位负责人告诉甬派记者，有游客在日本拿走马桶盖是真的，但绝对不是宁波人。这位负责人还透露，肇事者坐的是宁波飞日本的一架包机，是从宁波口岸出境，因而误以为是宁波游客，该旅游团是由北仑一家旅行社组织的赴日旅游。目前宁波市旅游局正在彻查此事，甬派记者正在进一步调查，稍后将发布更详细的报道。

　　新闻多一点

　　《惊了！宁波游客在日本拿走酒店马桶盖，查证后酒店要求导游寄回....》

　　这篇推文是这样写的——

　　一对宁波年轻夫妇跟团日本旅游，离开名古屋酒店时，竟然把卫生间多功能马桶盖带走，团队离开后，酒店发现打电话给导游，并报警，导游跟游客再三确认，游客说没拿，导游跟酒店据理力争，说游客没拿，最后，游客行李箱中查出......酒店要求导游马上寄回......

　　我就想问，你们丢人不，丢人不，丢人不？！

　　小两口到底是怎么想的，马桶盖也偷？是不是因为大家说买马桶盖是支持日本经济，于是，这两位决定爱国一下，顺手摧毁下日本的经济？！还是穷的买不起马桶盖？

　　可你们真是丢尽了国人的脸，有木有？！尤其在日本人面前！

　　导游好无辜，躺着也中枪了，信任游客，还跟酒店据理力争，哎，情何以堪？！

　　出国旅游，代表的是中国的形象，可长点心吧，中国人的脸需要我们自己挣回来，吐痰丢垃圾是恶习，偷盗可就是违法了.....

　　最后想说，为什么受伤的总是我大导游，明明是游客拿的呀，却要导游寄回，导游为了游客力争，也是丢死老脸了.....哎，一切都是为了游客.....

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[ 责任编辑： 孙阳丹 ]
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