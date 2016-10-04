原标题：苏州警方破获特大跨省贩毒案伪装成茶叶包裹运毒

中新网南京10月19日电(王津)19日，据苏州市公安局姑苏分局消息，该局历时三个多月破获一起特大跨省贩毒案件，抓获涉毒嫌疑人47名，查获冰毒约2.5公斤，成功斩断了一条由湖南郴州至苏州的贩毒通道。

近期，姑苏公安分局禁毒大队在对吸毒人员进行查处的过程中发现一条贩毒线索。经过多方调查发现，苏州的钱某和刘某(女)夫妇两人是贩毒集团的中心人物。两人会不定期将毒品销售给固定的下层贩毒人员，由这些下家再将毒品贩卖给吸毒人员。警方在进一步调查的过程中发现钱某夫妇和湖南郴州男子黄某联系频繁，但黄某却并没有和他们正面接触。

随着调查的深入，警方发现黄某和钱某夫妇竟然是通过“快递”来实现毒品的跨省运输。黄某在湖南郴州将毒品装在茶叶包装物等物品中寄往苏州，每次快递的毒品量都有1公斤左右。钱某收到快递后，迅速将毒品分销给下家进行销售。黄某平均三、四天就会向苏州寄来一次毒品，频率非常高。

为了让毒品交易更隐蔽，黄某还和钱某约定，快递单上不写准确的地址，而是编造一个假地址。这样快递员找不到地方，快件会被滞留在快递分理点。为了躲避侦查，快递单上的联系电话也会经常改变。苏州的钱某接到快递员电话后，会让司机宋某驾车亲自前往快递分理点“取件”。

7月下旬，姑苏公安分局禁毒大队会同15个派出所的精干警力，伺机展开抓捕收网工作。7月21日，警方得到消息，黄某寄往苏州的毒品到达苏州木渎某快递分理点。为了能人赃并获，并且不打草惊蛇，民警一路跟踪。在钱某拿到货物之后，走出分理点大门之前的短短几分钟对其实施抓捕，并控制了等候中的司机宋某，当场查获快递包裹中的毒品冰毒1公斤。

此后，在湖南郴州和苏州本地的15个抓捕小组开始全面收网。整个抓捕过程中，警方共查获毒品冰毒约2.5公斤、仿“九二”式手枪2支、钢珠枪1支、砍刀1把，抓获嫌疑人47名。目前，共刑事拘留16人，取保候审1人，行政拘留30人，案件正在进一步审查中。