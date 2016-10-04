洛阳网首页  新闻  县区  百姓呼声  律师在线  百科  房产  娱乐  游戏  电子报  网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳 | 国内 | 国际 | 娱乐 | 体育 | 财经 | 社会
女大学生校外浴室意外死亡 具体死因不明
您当前的位置 ： 洛阳网  >  新闻中心  >  国内      来源： 齐鲁网 2016-10-19 15:02
分享到：

　　原标题：日照女大学生校外浴室意外死亡具体死因不明

　　女大学生校外浴室意外死亡(视频截图)

　　校外浴室(视频截图)

　　浴室老板发现异常(视频截图)

　　齐鲁网10月18日讯 20多岁，正值青春，有梦想可以去追逐，对未来充满着无限的憧憬。菏泽的孟先生就有一个宝贝女儿，在日照市读大学。国庆假期结束，前孟先生把女儿送到车站前往学校，可是没有想到车站一别，成了父女俩最后一面。短短几天的时间，孟先生的女儿究竟经历了什么？

　　菏泽市孟先生称：“我很难受，我好端端的一个孩子，我送来的时候活蹦乱跳的，八号我送来的，活蹦乱跳的，我到殡仪馆一看，我孩子冷冻了，相当惨，我确实接受不了。”

　　据《生活帮》报道，孟先生的女儿孟茹，今年21岁，是山东水利职业学院一名大二的学生。10月12号下午5点多，孟先生接到学校班主任老师打来的电话，称孟茹出事了。

　　菏泽市孟先生当时说：“当时就说什么情况，说你孩子出事了，赶快来，你孩子在医院抢救的。我就不相信是我的孩子，我说你确定是孟茹吗？说是孟茹，我问是不是机电系的？是。那我就有点害怕了，心里面有点颤抖了。”

　　接到电话后，孟先生一家坐上菏泽发往日照的火车。与此同时，学校的老师也赶往孟茹所在的医院。

　　山东水利职业学院办公室刘老师：“等我们的老师，到了人民医院之后，急救中心那边，大夫就给出了说法，学生已经没有生命体征。”

　　单间沐浴俩小时死因成疑

　　据日照市人民医院的医生介绍，当天下午3点多，医院120急救中心接到求救电话，称一名女学生晕倒在浴室里，需要紧急救援，事发地是在大学城附近的一家浴池，打电话的人正是浴池的老板。

　　日照市山东水利职业学院学府浴池老板申女士：“直接进来洗澡，她进来交上钱以后就自己上楼，说了房间号码自己上去上楼了，上了自己开门就进去了。”

　　监控画面显示，10月12号中午12点47分，孟茹骑着电动车来出现在浴池门口，12点53分走进了浴池二楼的2号单人间。时间一分一秒的过去，直到下午2点47分，在孟茹进去近两个小时后，浴室老板察觉出了异常。

　　日照市山东水利职业学院学府浴池老板申女士告诉记者：“我上去把那些房间都打扫完了，瞧瞧她房间，音乐还是在响，我就没敲她的门，就下来了。”

　　虽然听到有音乐声，但一般人不会洗一次澡耗费两个多小时，越想事情越蹊跷。三分钟后浴池老板再次上楼，推开了浴室门。

　　出事的地点是位于学生宿舍楼旁边的洗浴中心，虽然在校外，但是距离宿舍楼也就几百米的距离，不少学生会选择去那里洗澡。可是，看似普通的一次洗澡经历，年轻的女孩怎么会突然间晕倒在地，紧接着又被宣告死亡呢？原因究竟是什么呢？

　　老板发现异常现场施救

　　申女士称，看到女孩倒在地上，立刻将她从浴室拖到走廊，同时下楼拔打了求助电话，20分钟后，急救医生赶到现场。

　　日照市人民医院120急救中心医生称：“身上没有明显的外伤，也不是磕倒了，也不是晕倒了，也不知道怎么了，具体我们不是很清楚，去了之后，我们确定已经没有呼吸了，瞳孔已经散了。”

　　医生宣布死亡家人不愿尸检

　　120急救中心的医生赶往现场的时候，初步确认女孩已经没有生命迹象，随即送到急救室进行抢救，虽然对其进行了心脏复苏，却依然无济于事。于当天下午4点半，确认女孩抢救无效死亡。那么，是什么原因导致的呢？

　　日照市人民医院急救室医生称：“她来的时候，已经死了，他来的时候没有一点生命体征，没法去判断她是怎么死的。”

　　目前，医生无法确定女孩的具体死因。对于女儿的突然离去，孟先生一时难以接受。

　　菏泽市孟先生告诉记者：“小孩从小到大从来没有过大的疾病，感冒发热那是正常，像大一点的病一回都没有过。”

　　在浴室的近两个小时里，女孩什么时间死亡，目前无从知晓。医生称，如果想进一步确定女孩的死因，只能通过尸检。

　　菏泽市孟先生表示：“医院也没有说她是哪种原因死亡，我对象特别心疼孩子，我的孩子已经不在了，她不忍心让孩子再把尸体解剖，这是我们家当父母的没法接受的。”

　　年轻的生命，就这么没了，让人惋惜。此时此刻，孟先生一家人的心情可想而知，目前警方也已经介入调查，希望事情能够早日水落石出。

 返回洛阳网首页>>
[ 责任编辑： 孙阳丹 ]
分享到：
相关阅读
    ?
  • ·日媒教你如何改善分界线处头发稀疏问题
  • ·国家卫计委倡导健康生活理念：每天发呆5分钟
  • ·初三女生摔倒死亡 医生：摔伤是致死主因
    • ? 如此布置厨房开关插座必须满分
    如此布置厨房开关插座必须满分
    ?
    河南给房产中介建信息共享制度
        前段时间，住建部、发改委、银监会等部门联合下发《关于加强房地产中介管理促进行业健康发展的意见》(以下简...
    ?
  • ·部分城市限购严查房产企业9 种不正当行为
    • ?
  • ·［房产］楼市新政引发毁约纠纷 双方权益如何保障？
  • ·［房产］不动产登记：房产证与不动产证有何区别
    •  
    		 
    新闻排行
  • 三闯火海救人牺牲 救火英雄王锋遗体告...
  • 特殊环境下更要保障侨胞利益——中国...
  • 【网络媒体走转改】新长征路上印江铺...
  • 黑客组织公布第六批使用禁药名单 日本...
  • 浙江现“万磁王” 前胸能吸2斤重的扳...
  • 张家界大峡谷玻璃桥接待“爆棚” 景...
  • 哥伦比亚全民公决未通过和平协议 总统...
  • 安倍晋三：“丝毫不想”就慰安妇问题...
  • 女子座椅缝隙取玩具被卡手 高铁被迫超...
  • 中欧文明对话会在雅典举行
    		•
    百姓呼声
    城镇职工医保二次报销，省外医保报销问题
    灵活就业人员住房公积金月缴存额为610元
    精彩图片
    33岁深田恭子性感写真 ...
    极限运动——2016翼装...
    李小璐深V长裙力压群芳...
    金秋十月 胡杨林一片金黄
    精彩热帖

    秋风园人像

    洛阳大妈俏夕阳

    狼神的工作照

    英雄出少年
    /和农友三天二夜游沁河纪实照片
    /中 秋 夜 月
    /走来走去，飞来飞去 ，一个目的 —— 找吃
    娱 乐

    仙剑三美出席活动...

    钟丽缇张伦硕再拍...

    陈妍希喜剧变土妞

    林允眼神魅惑
    生活 洛阳天气 水费查询 电费查询 房屋租售 彩票开奖 快递查询
    交通 洛阳地图 洛阳航班 洛阳公交 长途客车 火车时刻 旅游线路
    政务 政府机关 违章查询 个税计算 查公积金 户籍查询 办出入境
    网点 银行网点 洛阳医院 教育学校 社保查询 移动通信 保险理财
    优惠 商场打折 团购导航 特价酒店 休闲娱乐 潮流热卖 美食情报
    资讯 人才招聘 特色餐饮 股票行情 教育培训 购车手册 养生课堂
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南中冶律师事务所 张彦立 不良信息举报电话：（0379）65233605