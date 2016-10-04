原标题：日照女大学生校外浴室意外死亡具体死因不明

女大学生校外浴室意外死亡(视频截图)

校外浴室(视频截图)

浴室老板发现异常(视频截图)

齐鲁网10月18日讯 20多岁，正值青春，有梦想可以去追逐，对未来充满着无限的憧憬。菏泽的孟先生就有一个宝贝女儿，在日照市读大学。国庆假期结束，前孟先生把女儿送到车站前往学校，可是没有想到车站一别，成了父女俩最后一面。短短几天的时间，孟先生的女儿究竟经历了什么？

菏泽市孟先生称：“我很难受，我好端端的一个孩子，我送来的时候活蹦乱跳的，八号我送来的，活蹦乱跳的，我到殡仪馆一看，我孩子冷冻了，相当惨，我确实接受不了。”

据《生活帮》报道，孟先生的女儿孟茹，今年21岁，是山东水利职业学院一名大二的学生。10月12号下午5点多，孟先生接到学校班主任老师打来的电话，称孟茹出事了。

菏泽市孟先生当时说：“当时就说什么情况，说你孩子出事了，赶快来，你孩子在医院抢救的。我就不相信是我的孩子，我说你确定是孟茹吗？说是孟茹，我问是不是机电系的？是。那我就有点害怕了，心里面有点颤抖了。”

接到电话后，孟先生一家坐上菏泽发往日照的火车。与此同时，学校的老师也赶往孟茹所在的医院。

山东水利职业学院办公室刘老师：“等我们的老师，到了人民医院之后，急救中心那边，大夫就给出了说法，学生已经没有生命体征。”

单间沐浴俩小时死因成疑

据日照市人民医院的医生介绍，当天下午3点多，医院120急救中心接到求救电话，称一名女学生晕倒在浴室里，需要紧急救援，事发地是在大学城附近的一家浴池，打电话的人正是浴池的老板。

日照市山东水利职业学院学府浴池老板申女士：“直接进来洗澡，她进来交上钱以后就自己上楼，说了房间号码自己上去上楼了，上了自己开门就进去了。”

监控画面显示，10月12号中午12点47分，孟茹骑着电动车来出现在浴池门口，12点53分走进了浴池二楼的2号单人间。时间一分一秒的过去，直到下午2点47分，在孟茹进去近两个小时后，浴室老板察觉出了异常。

日照市山东水利职业学院学府浴池老板申女士告诉记者：“我上去把那些房间都打扫完了，瞧瞧她房间，音乐还是在响，我就没敲她的门，就下来了。”

虽然听到有音乐声，但一般人不会洗一次澡耗费两个多小时，越想事情越蹊跷。三分钟后浴池老板再次上楼，推开了浴室门。

出事的地点是位于学生宿舍楼旁边的洗浴中心，虽然在校外，但是距离宿舍楼也就几百米的距离，不少学生会选择去那里洗澡。可是，看似普通的一次洗澡经历，年轻的女孩怎么会突然间晕倒在地，紧接着又被宣告死亡呢？原因究竟是什么呢？

老板发现异常现场施救

申女士称，看到女孩倒在地上，立刻将她从浴室拖到走廊，同时下楼拔打了求助电话，20分钟后，急救医生赶到现场。

日照市人民医院120急救中心医生称：“身上没有明显的外伤，也不是磕倒了，也不是晕倒了，也不知道怎么了，具体我们不是很清楚，去了之后，我们确定已经没有呼吸了，瞳孔已经散了。”

医生宣布死亡家人不愿尸检

120急救中心的医生赶往现场的时候，初步确认女孩已经没有生命迹象，随即送到急救室进行抢救，虽然对其进行了心脏复苏，却依然无济于事。于当天下午4点半，确认女孩抢救无效死亡。那么，是什么原因导致的呢？

日照市人民医院急救室医生称：“她来的时候，已经死了，他来的时候没有一点生命体征，没法去判断她是怎么死的。”

目前，医生无法确定女孩的具体死因。对于女儿的突然离去，孟先生一时难以接受。

菏泽市孟先生告诉记者：“小孩从小到大从来没有过大的疾病，感冒发热那是正常，像大一点的病一回都没有过。”

在浴室的近两个小时里，女孩什么时间死亡，目前无从知晓。医生称，如果想进一步确定女孩的死因，只能通过尸检。

菏泽市孟先生表示：“医院也没有说她是哪种原因死亡，我对象特别心疼孩子，我的孩子已经不在了，她不忍心让孩子再把尸体解剖，这是我们家当父母的没法接受的。”

年轻的生命，就这么没了，让人惋惜。此时此刻，孟先生一家人的心情可想而知，目前警方也已经介入调查，希望事情能够早日水落石出。