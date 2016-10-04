原标题：山西朔州一中教室漏雨老师撑伞上课校方称非个例

中国青年网太原10月19日电，日前一张照片在网上流传：下雨天因教室漏雨，老师在教室打伞上课。记者核实得知，这样的情景真实存在，时间是10月6日，地点是山西朔州一中。

老师打伞上课。

网上流传的多张图片显示：教室漏雨，屋顶湿成一片，教室地面积水，还摆有水盆接水，一位老师在教室内讲台上打伞上课，学生照常听讲。

10月15日，记者来到山西朔州一中了解情况。山西朔州一中是朔州市第一所市直重点中学，1997年创办，校内有三栋楼，一栋办公楼，一栋实验楼，一栋教学楼，分高中部和初中部。现只有初中部在此教学，高中部已经迁走。

据网帖线索，漏雨教室位于一栋五层教学楼顶层，是初二年级126班。记者走进126班教室，学生说，这里就是网帖中老师撑伞上课的漏雨教室。

教室内地上放着桶，接屋顶漏水。

在教室内房顶，记者抬头一眼就看到漏雨后的痕迹，漏雨处水迹干后，边缘已经呈现黄色印迹。新旧印迹层次斑驳。可以看出，漏雨区域遍布整个教室。

记者从该校学生和老师处了解到，10月5日当天下雨，10月6日雨停后，教室还在漏雨。学生们将桌椅搬开漏雨区域躲雨。上语文课时，教语文的郑朝亮老师，便打起伞上课。

据学生讲，当时雨水不是往下滴，而是往下流，可以说“外边下大雨，室内也下雨”，已经严重影响了学生的正常上课。每下雨时，学生们都得将课桌椅移开漏雨区域躲雨。然而尽管如此，学生的课本还是经常被雨水打湿。课桌上、凳子上都是水。

一旦遇到下大雨，楼道里、教室里都会漏雨，学生老师都忙活着抗雨。所有学生行动起来，拿上水盆、水桶去接水、倒水，根本没法上课。

地面一片积水。

记者找到了打伞上课的郑朝亮老师。据郑朝亮老师回忆，那天下雨时，头顶不停地往下漏雨，甚至出现了流水的情况，学生们集体把课桌搬到不漏雨的区域，再在地上放上盆接水，由于讲台前部漏雨严重，他也没有别的地方躲，就打起伞来上课。

该校党委书记王森向记者介绍：“这种情况并不是个例，在位于126班旁边的多个教室以及教师办公室，楼道内都有漏雨情况，几乎整个五楼都在漏雨。”

老师指着漏雨教室屋顶给记者看。

来源：中国青年网