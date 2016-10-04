原标题：常州一高三女孩失联6 天后死亡，留遗书称：不想上学

现代快报讯(记者宋体佳)自10月 6日从学校离开后，19岁的高三女孩张某就和外界失去了联系，现代快报曾对此事做过报道。10月 18日，记者从其家人处获悉，张某的遗体已在当地一条河流中寻获，警方已排除他杀。另外，张某留下的遗书显示，她因厌弃学校生活而离开，曾在桥洞露宿两夜，之后又在当地一小旅馆住了四晚。目前，该案的具体细节尚在进一步调查中。

今年19岁的张某，在常州当地一所中学读高三。其父亲曾向现代快报记者介绍，10月 6日上午，张某从家里返校参加考试，但最终只从学校拿出一些物品后即离开校园。学校老师发现异常后，立即通知其家人。

在家人的印象中，张某性格内向，学习成绩较好，跟同学的关系也比较融洽。也正是由于女儿内向的性格，其父母和张某平时很少交流。

事发当天监控画面显示，张某返校后将课本放在课桌里，随后从学校附近一公交站台搭乘公交车离开。遗憾的是，在事发后整整6 天时间里，家人将附近找了个遍，仍旧没有发现张某的踪影。

10月 18日，网上有消息称，有人在当地一条河流中发现失联女孩张某遗体。随后，这一消息得到当地警方及张某母亲的证实。张某的母亲告诉现代快报记者，10月 15日，有人在武进区庙桥附近武南河内发现一具遗体，后被警方打捞上岸后，经证实，确实为失联多日的女儿张某。

“可能就是第6 天以后出事的，她把书包放在岸边，鞋子也脱下来放在岸边，警察已经排除他杀了，我们根本就想不明白她为何要寻死。”张某的母亲称，其女儿的书包内留有遗书，其中记录了连续数日的生活状况。其中称，从学校离开后，张某曾在庙桥桥洞内露宿两夜，后因下雨天气较冷转入当地一家小旅馆居住四日。

张某母亲向现代快报记者透露，女儿还在遗书中抱怨不想上学，“想回家看看家人”。即便如此，其家人仍无法接受女儿自杀的消息，在他们看来，女儿成绩非常好，事前从未有过轻生迹象。即便在失联的几天里，她还买了雨伞避雨，足可见其对生命的留恋。

令张某家人怀疑的是，张某出走时未携带身份证，但其入住的小旅馆并未将这一情况向警方反映。也正因此，他们怀疑张某可能再旅馆内遭到了侵犯，这才让她最终走上死亡道路。目前，警方正在对这一情况进行调查。