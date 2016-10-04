原标题：吉林一官员上交假护照、因私出国旅游未备案被降级

中新网10月19日电 据吉林省纪检监察网站消息，白山市纪委近日通报6起违反组织纪律问题。其中，江源区经济局副科级干部王汝贵被通报向当地组织部上交假护照，并且3次因私出国旅游，均未向组织部门备案。王汝贵受到党内严重警告、行政降级处分。

白山市纪委向全市通报近期查处的6起违反组织纪律问题，分别是：

白山市国土资源局原党委书记、局长邓杰严重违反组织纪律问题。邓杰利用职务便利，滥用职权，收受贿赂16万元，为他人在职工录用方面谋取利益。邓杰还存在其他严重违纪违法问题，受到开除党籍、开除公职处分，被依法判处有期徒刑4年零6个月。

长白山日报社原社长蔺春盛严重违反组织纪律问题。2005年至2013年期间，蔺春盛利用职务便利，收受贿赂11.6万元，为他人在职工录用、干部选任等方面谋取利益。蔺春盛还存在其他严重违纪违法问题，受到开除党籍、开除公职处分，被依法判处有期徒刑3年。

白山市卫计委原副主任、市妇幼保健院原院长辛平严重违反组织纪律问题。2013年至2016年，辛平在3次填报个人重大事项时，欺骗组织，未如实报告个人婚姻变化情况；利用职务便利，在干部选任、职工录用中为他人谋取利益，收受贿赂4万元。辛平还存在其他严重违纪违法问题，受到开除公职处分，其涉嫌犯罪问题移送司法机关依法处理。

长白县政协原副主席、县卫生局原副局长、县医院原院长庄杰严重违反组织纪律问题。2005年5月，庄杰受亲属请托，利用职务便利，采取制作虚假招工手续、工资晋升表、工伤鉴定等手段，为其亲属办理了工伤退休手续，致使2005年至2014年，其亲属违规领取退休工资19.9万元，给国家造成经济损失。庄杰还存在其他严重违纪违法问题，受到开除公职处分，其涉嫌犯罪问题移送司法机关依法处理。

长白县委宣传部原副部长李圣龙违反组织纪律问题。2014年3月，李圣龙以自己离职多年不在现岗为由，在未经组织部门审批情况下，私自前往韩国看病就诊，于2015年6月回国。李圣龙受到党内警告处分。

江源区经济局副科级干部王汝贵违反组织纪律问题。2015年6月，按照组织部门集中管理领导干部因私出国(境)证件(护照)规定，王汝贵将本人“护照”上交到江源区委组织部，后经公安机关鉴定，该护照系假护照。2007年至2015年，王汝贵持有未上交的真护照，3次因私出国旅游，均未向组织部门备案，被市委组织部通报，造成不良影响。王汝贵受到党内严重警告、行政降级处分。

《通报》指出，上述6起违反组织纪律问题，暴露出个别领导干部组织观念淡漠、组织纪律意识淡化，在干部选拔任用、职工调转录用等方面以权谋私，不如实向组织报告个人重大事项，弄虚作假欺骗组织，目无组织、目无纪律，造成不良影响。少数党组织对违反组织纪律问题重视不够、管理监督不到位，查处不够及时有力。

《通报》强调，组织纪律是各级党组织、全体党员和公务员必须遵守的重要纪律。各级党委(党组)要把遵守组织纪律作为落实全面从严治党主体责任的重要内容，加强对党员干部的教育、管理和监督，从严执行各项组织纪律，着力解决组织涣散、纪律松弛等问题。

《通报》要求，各级纪检监察机关要加强对党员干部遵守组织纪律情况的监督，对违反组织纪律行为发现一起、查处一起，发挥警示震慑作用，坚决维护组织纪律的权威性和严肃性。