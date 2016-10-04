3名官兵将车内小学生一个个抱下。

3名官兵和热心群众一同安全转移师生。

师生撤离后，大火迅速吞噬校车。

原标题：“那一刻，我们只想着救人”

9月27日，广东省广州市南沙港快速路仑头收费站前300米处，一辆满载师生的校车突然起火。广东省公安边防总队3名官兵恰巧路过发现险情，在火势失控前，仅用65秒就将校车上所有人员安全转移。

“他们拯救了46个家庭！”有网友这样评价。

赶考路上突遇险情：“停车！救火！”

9月27日14时58分，广东省公安边防总队江门边检站的罗俊林、殷子辉乘车赶赴总队训练基地参加公选考试，驾驶员宁华建突然在座位上大声喊道：“前面的校车着火了！”

罗、殷二人循声望去，只见前方一台黄色校车停靠在高速公路最右侧车道，火苗不时从车底和轮胎处蹿出，浓烟随风四散，校车司机正在迎着车流灭火。

事后，记者从当时的监控视频画面看到，当校车着火时，现场许多过往车辆纷纷躲避，疾驰而去。

“停车！救火！”3名边防官兵迅速下车，进行简短分工：一人拿出车载灭火器帮助司机灭火，一人登上校车查看情况，一人打电话向消防部队报警。

宁华建先后用了4个灭火器灭火，但火势却不见变小，现场十分危急。很快，宁华建手中的灭火器便用完了，他又转身拿起校车上的车载灭火器，继续灭火。

宁华建用手中的灭火器奋力压制火势，尽一切可能延缓大火从车底蹿进车厢的速度，这为后来成功救援赢得了宝贵的“生死一分钟”。