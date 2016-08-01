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黑龙江一局长开假牌车记者调查对方称“整死你”
您当前的位置 ： 洛阳网  >  新闻中心  >  国内      来源： 中国网 2016-10-19 09:31
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　　原标题：黑龙江一局长开假牌车记者调查对方称“整死你”

　　日前，望奎县网友向本报热线反映，该县低保局局长不但自己驾驶假牌照车辆，其家人及下属多人驾驶的车辆均为套牌或假牌照，并提供大量照片作为证据。记者在调查过程中遭到该局长的人身威胁。

　　程父与程的“司机”在居住小区内将黑AB0040车牌更换为黑M41899车牌，俩车牌号均为空号

　　根据网友反映的情况，9月23日，记者一行来到了望奎县，在知情人的带领下来到望奎县最低生活保障局门前等候。

　　不一会儿，一辆车牌号码为黑AS9624的黑色大众牌3.0排量迈腾轿车径直驶来，一身着笔挺西服的男子下车步入低保局楼内。根据记者拍摄的视频与网友提供的照片相比对，驾驶人为同一人，经向低保局门卫了解，证实该男子为望奎县低保局局长程海涛。记者在交警部门查询后，证实迈腾悬挂的黑AS9624号牌为空号。

　　在县城内走访记者陆续发现，一辆悬挂黑MM0002号车牌的白色本田轿车，经在交警部门档案查询，证实实际登记车辆属于一辆长安牌小型轿车。举报人称，本田轿车的驾驶员是程妻。

　　程海涛局长驾驶的假牌车，停在县低保局门前

　　举报人还称，程父驾驶的中东款丰田4700吉普车悬挂的黑MK0019号牌、程海涛驾驶的另一辆丰田4700吉普悬挂的黑AB0040号牌、程海涛司机(举报人称)驾驶的黑M45007号捷达轿车、程海涛下属驾驶的车牌照为黑AS9695的现代轿车，经记者在交警部门查询，均为空号。

　　当记者与望奎县政府宣传部门沟通了解程海涛的相关信息约半小时后，记者发现，有两个人将黑AB0040丰田吉普车开至一小区内，迅速将车辆牌照更换为黑M41899，经查，该牌照也为空号。

　　记者与程海涛局长取得了电话联系，询问这些车辆牌照的来源情况，程局长对驾驶假牌照车辆一事予以否认，称自己没有车。并表示： “我的事归你管吗？这能算个啥事(套牌)？你记着，你TM要是给我整了(报道)，我上你们单位找你去，上你家吃饭去，我要是不干这个(不当局长)，我整死你！”

　　来源：黑龙江晨报

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[ 责任编辑： 孙阳丹 ]
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